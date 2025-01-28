Признаки дефицита питательных веществ у детей

Родители делают всё возможное и от них зависящее, чтобы их ребенок рос здоровым. Несмотря на это, дети иногда страдают от нехватки питательных веществ. В таком случае необходимо сделать питание ребенка более здоровым и сбалансированным.

Большинство признаков, описанных ниже, считаются генетически предопределенными. Несмотря на то, что мы имеем с рождения некоторые предрасположенности, наше питание во многом определяет физическое и эмоциональное здоровье.

Депрессия и беспокойство

Депрессия, подавленность и беспокойство связаны с работой мозга и могут быть вызваны нехваткой питательных веществ. Например, всем известно, что белки состоят из аминокислот. При этом большинство белков растительного происхождения содержат неполный состав аминокислот. В белках животного происхождения их состав более широкий, кроме того, они легче усваиваются организмом.

Почему аминокислоты так важны для организма? Мозг использует их для создания нейромедиаторов – биологически активных химических веществ, которые передают импульсы между нейронами или от нейронов к мышцам. Вероятно, вы слышали о таких нейромедиаторах, как серотонин, эндорфины или катехоламины. Баланс этих веществ в организме помогает нам чувствовать себя счастливыми и бороться с депрессией и беспокойством.

Употребление в пищу достаточного количества полноценных белков позволяет восстановить баланс питательных веществ. Мы не употребляем белки в чистом виде, но едим мясо, которое, кроме белков, содержит много жиров. Мы также варим бульоны из костей, которые содержат желатин (еще один источник белков). В отдельных случаях для поддержки организма могут потребоваться определенные аминокислоты.

Гиперактивность

Гиперактивность связана со способностью мозга обрабатывать информацию и в то же время сохранять спокойствие. Гиперактивные дети часто имеют проблемы с пищеварением и микрофлорой кишечника. Из-за этого организму становится трудно усваивать питательные вещества. Некоторые врачи считают, что для того, чтобы справиться с гиперактивностью, необходимо исключить из рациона обработанные продукты и продукты, содержащие красители. Вместо этого следует включить в рацион как можно больше натуральных продуктов. Кроме большого количества желатина и бульонов, для нормализации работы кишечника следует употреблять в пищу пробиотики (пищевые добавки, содержащие живые микрокультуры), лучше всего – домашнего приготовления.

Задержка развития речи

Данная проблема может быть связана с недостатком витамина В12. Его можно восполнить, употребляя в пищу натуральные продукты. Источниками витамина В12 являются говядина, курица, рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца. Витамин В12 не содержится в продуктах растительного происхождения.

Сухая кожа и волосы

Сухая кожа и ломкие волосы связаны с нехваткой жирорастворимых витаминов, таких как витамины А, D, E, К2. Добавляйте данные витамины в пищу, и состояние кожи придет в норму.

Искривление зубов

Многие родители считают, что искривление зубов у ребенка развивается само по себе, и предотвратить его невозможно. Исследования доказывают связь между искривлением зубов и дефицитом питательных веществ. В ходе исследования было выявлено, что даже близнецы, которые употребляют в пищу разные продукты, имеют разное состояние зубов. Искривление зубов и другие стоматологические проблемы наблюдались у людей, которые употребляли много обработанных продуктов, или у тех, чьи матери в период беременности имели ограниченный рацион питания. У людей, употребляющих в пищу много насыщенных жиров, белков животного происхождения и углеводов, правильное положение зубов.

Кариес

Причиной кариеса принято считать излишнее потребление сахара и сладостей. В действительности проблема скорее не в том, что ест человек, а в том, чего он не ест. Медицинские исследования доказывают, что кариес вызван недостатком в организме определенных минералов (в частности, фосфора) и жирорастворимых витаминов, которые помогают их усваивать.

Частые простудные и вирусные заболевания

Большинство людей болеют простудными заболеваниями, но если изменить свой рацион, такие случаи становятся реже. Употребление продуктов, укрепляющих иммунитет – лучшее средство профилактики. Не бойтесь заболеть и не меняйте из-за этого свой привычный стиль жизни.

Перепады эмоций

Ученые утверждают, что жиры (особенно жиры группы Омега 3, которые содержатся в лососе, сардинах и сельди) важны для поддержания настроения. Также для этого необходим сбалансированный гормональный фон, поэтому важно употреблять и другие продукты питания. Например, гормон эстроген вызывает перепады настроения и бурное проявление эмоций. Употребление в пищу моркови помогает вывести из организма излишки данного гормона.

Асимметрия черепа или плагиоцефалия

Исследования доказывают, что развитие костей черепа ребенка, так же как и положение зубов, зависит от рациона матери в период беременности. В частности, важно употребление достаточного количества жиров и белков животного происхождения, а также злаков. Также полезны фрукты и овощи, доступные в определенный сезон, но жиры и белки в рационе будущих матерей имеют первостепенное значение. Если в период беременности не употреблять полуфабрикатов, растительного масла и консервов, риск развития данного заболевания у ребенка значительно снижается.

Избыточный вес

Как это ни парадоксально, но избыточный вес возникает от недостатка питательных веществ. Когда мы употребляем продукты с низким содержанием питательных веществ, наш организм испытывает голод. Именно поэтому нам необходимы большие порции блюд, приготовленных из обработанных продуктов. Чтобы организм насыщался, необходим сбалансированный рацион, который включает в себя продукты животного происхождения, непастеризованное молоко, сыр, масло, фрукты, овощи и злаки. Употребление в пищу обработанных продуктов с ограниченным содержанием жиров, белков или углеводов приводит к нехватке питательных веществ.