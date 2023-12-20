А что в России с органами опеки и попечительства? ﻿ ﻿

В середине декабря в нашу редакцию обратились близкие Ольги Анисимовой с просьбой оказать им помощь в защите женщины, попавшей под уголовное преследование в результате попытки усыновить ребенка.

Приступив к изучению общей ситуации с помещением в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, мы увидели, насколько проблематично в России выстраиваются взаимоотношения органов опеки не только с опекунскими, но и с многодетными семьями, где родители и дети связаны биологическим родством.

Мы обсудили вопрос сложного взаимодействия между гражданами России и органами опеки и попечительства с председателем коллегии адвокатов «Диктатура закона» Эдуардом Владимировичем Буданцевым. Юристы «Диктатуры закона» сегодня занимаются защитой Ольги Анисимовой.

Председатель коллегии адвокатов «Диктатура закона» Эдуард Буданцев

В разговоре Эдуард Владимирович подтвердил факт, ранее привлекший и наше внимание, о том, что эта проблема носит поистине всероссийский характер.

При соответствующем запросе любой поисковик выдает информацию об инцидентах, связанных с деятельностью органов опеки, с указанием разных регионов страны - от Камчатки до Калининграда. Многочисленные факты конфликтных ситуаций между гражданами и государством в лице уполномоченных органов говорят о системности этой проблемы. Еще в декабре 2019-го года Президент РФ Владимир Путин ставил задачу об устранении любых недочетов в работе органов опеки и попечительства и говорил о том, что важна не отчетность, важны результаты. В том числе, и по нацпроекту «Демография».

В августе 2023-го года Минпросвещения России запустило социальную кампанию «Вылитый ты», посвященную устройству детей в семьи. Курируют программу на федеральном уровне - Минпросвещения России и АНО «Национальные приоритеты». Федеральным ведомством был создан единый портал, посвященный усыновлению - «Усыновите.рф». Сегодня он содержит данные о 37 тысячах детей, оставшихся без попечения родителей. Российским семьям с детьми, в том числе усыновленными, гарантированы меры поддержки в рамках нацпроекта «Демография», о реализации которого говорил Президент РФ.

И, казалось бы, государство максимально идет навстречу тем, кто готов посвятить свою жизнь воспитанию детей. Но органы опеки и попечительства, призванные стать посредником в процессе обретения детьми родителей, зачастую действуют не во благо интересов самой незащищенной категории граждан России.

В июне этого года в Ставропольском крае прогремело дело Александра Пантюкова, намеревавшегося стать опекуном дочери своей покойной супруги. Мужчина готов был взять на себя ответственность за судьбу неродного ребенка, действуя по закону. Но встретил такое сопротивление со стороны органов опеки, что прозвучали предположения о заказном характере организованной против него травли. В итоге мужчине помогло вмешательство депутата Госдумы РФ и прокуратуры. Ребенок остался в семье, где рос с раннего детства.

В Татарстане органы опеки намерены лишить родительских прав мать 11-ти детей. По доносу бывшего супруга в ее дом нагрянули органы опеки. Их не устроил бардак, который они сочли достаточным основанием для лишения материнства. Вникать в детали тяжелой жизни многодетной матери чиновники не стали, хотя женщина не ведет асоциального образа жизни, работает и тянет детей без особенного участия их отца, бросившего семью и написавшего на нее донос. Вере Голуб помогала общественность и благотворительный фонд, заступившись за нее перед чиновниками. Женщина получает необходимую ей юридическую защиту, без которой ее дети могли бы осиротеть при живых родителях.

Еще один резонансный случай произошел в Курской области. Здесь многодетная мать Олеся Тимоховцева едва не лишилась родительских прав на десятерых детей из-за того, что она никак не могла дождаться от властей нового дома. Хотя и в этом случае женщина действовала по закону, стояла на очереди и покорно ждала, проживая в аварийном муниципальном доме. Только огласка позволила семье сохраниться. Власти купили новый дом, дети остались с матерью.

Приведенные выше случаи произошли только за текущий год и это только те, что просочились в медиапространство и получили положительный итог при условии чрезмерной и даже разрушительной активности чиновников органов опеки.

Обратная сторона медали - бездействие госслужащих, приводящее к трагедиям. В Екатеринбурге погиб 6-летний мальчик из опекунской семьи. И здесь сразу два уголовных дела - против подозреваемой в убийстве опекунши и против сотрудников органов опеки, не удосужившихся проверить, как живет переданный ими под опеку ребенок. В Уфе арестована приемная мать за убийство 3-летнего мальчика. В семье был еще один приемный ребенок, к счастью, оставшийся в живых.

Возникают закономерные вопросы к органам опеки. Почему вместо помощи любящим и достойным родителям их пытаются лишить прав и насильно осиротить их детей? И напротив, каким образом дети попадают в семьи ненавидящих их людей? Потому что кроме как ненавистью и отсутствием малейшего желания по-настоящему быть родителем подобное объяснить нельзя. И кто может дать гарантию того, что силой изъятые из семей дети при живых родителях не попадут в руки таких опекунов?

Основная функция органов опеки и попечительства - защита законных прав и интересов детей. Первостепенным правом каждого ребенка является право жить и воспитываться в семье, если это не противоречит интересам ребенка. Но на деле происходит так, что эти интересы трактуются чиновниками по своему усмотрению или могут использоваться в своих целях.

Как это произошло, например, в деле Ольги Анисимовой, в деталях которого мы разбираемся подробно. Женщина, желавшая усыновить ребенка-сироту, за два месяца прошла путь от знакомства с органами опеки Уфы до тюремной камеры.

Ольга Анисимова

Ребенка, которого она видела своим сыном, Ольга нашла в той самой федеральной базе «Усыновите.рф». И действовала строго в рамках закона, исполняя требования, предъявляемые к тем, кто хотел бы стать законным усыновителем. За время общения с чиновниками Ольге неоднократно внушали уверенность в том, что она сможет стать матерью сердцем выбранного ребенка, параллельно давая ей отказы и выставляя все новые и новые препятствия. Ни на один из поставленных чиновникам вопросов и просьб пояснить ей сумбурность и обоснованность их действий женщина ответа не получила.

Ольга Анисимова, не являясь жительницей Уфы, прилетала в опеку по первому зову. Чиновницы сами выходили с ней на связь и приглашали явиться для “решения ее вопроса” с усыновлением мальчика Жени. В день, на который Ольге Анисимовой было обещано знакомство с мальчиком, она была доведена до истерики и задержана по обвинению в даче взятки. Мальчик был передан в семью опекунов вопреки всему, о чем гласит законодательство РФ и тому, что происходило в период общения Ольги Анисимовой с сотрудницами органов опеки Уфы.

В России есть такая форма опеки, при которой профессиональные опекуны создают приемные семьи, где воспитываются дети. При этом государство платит таким опекунам за их работу по воспитанию детей, продолжая при этом отдельно выплачивать пособия на покрытие нужд ребенка.

Здесь уместно задать вопрос - чьими интересами руководствовалась опека Уфы, когда из двух вариантов - усыновление и опекунство, выбрала последнее. Социальное, физическое, моральное и материальное благополучие Ольги Анисимовой было подтверждено собранными ею документами. Она официально была поставлена на учет в базу усыновителей. Эта категория граждан не претендует ни на какие пособия от государства, а закон приравнивает усыновленного ребенка к родному. Могли ли чиновницы опеки не знать законов, регулирующих их деятельность, где усыновление имеет приоритет над опекунством? Нет, не могли. Отсюда следует другой вопрос - не было ли это намеренным искажением интересов ребенка. Тогда с какой целью?

Два месяца арестованная Ольга Анисимова провела в следственном изоляторе, фактически оставшись один на один с машиной, запустившей механизмы по доведению до суда уголовного дела, грозящего Ольге лишением свободы на срок до 15-ти лет. Обвинительный приговор может поставить окончательную точку в желании женщины познать радость материнства. Равно как он может поставить крест и на судьбе ребенка, которому Ольга могла бы стать матерью. Не опекуном, а официальной матерью со всеми вытекающими отсюда юридическими, материальными и, что главное, чисто человеческими аспектами.

-На органы опеки и попечительства возложена больше, чем юридическая ответственность за вверенных им детей. В каждом отдельном случае речь идет о жизни и судьбе человека, что, как мы видим, может быть легко перечеркнуто либо формальным подходом к исполнению своих обязанностей, либо попыткой извлечь выгоду из занимаемой должности. Мы, как адвокаты, становимся последней инстанцией в делах, где загнанные в угол люди хватаются за любую возможность получить помощь, быть услышанными и не остаться один на один в своем противостоянии с государственной машиной, - сказал Эдуард Буданцев.

Защита Ольги Анисимовой смогла добиться первых положительных сдвигов в ее деле. 15 декабря Октябрьский районный суд Уфы сменил ей меру пресечения. Дожидаться суда Ольга будет под домашним арестом. Немалую роль в этом сыграл общественный резонанс после предания дела Ольги Анисимовой огласке.

В ее окружении так же, как в делах, приведенных нами выше, нашлись неравнодушные люди, сумевшие привлечь внимание к ее делу. Были написаны многочисленные обращения, в том числе и от нашей редакции, во все инстанции, имеющие не только возможность, но прямую обязанность обеспечить справедливое разбирательство в деле усыновления сироты Жени. Обращения были направлены как в надзорные ведомства, так и представителям власти - от правительства Республики Башкортостан во главе с руководителем региона Радием Хабировым до Президента РФ Владимира Путина. И только после этого Ольга была выпущена под домашний арест.

Эдуард Владимирович Буданцев сообщил нам о том, что группа юристов из коллегии адвокатов «Диктатура закона» занята проведением глубокого анализа и изучением вопроса с опекой в России.

-Мы ведем подготовительную работу, по итогам которой планируем обращение в Государственную Думу РФ, Следственный комитет России и прочие надзорные и правоохранительные органы с вопросом об усовершенствовании существующей нормативной базы, регулирующей сегодня деятельность органов опеки и попечительства. В этой сфере должен быть установлен жесткий контроль в части соблюдения законодательства РФ с целью пресечения любых манипуляций, наносящих непоправимый вред, разрушающих судьбы людей и лишающих детей России их основополагающего права на семью, - сказал Эдуард Владимирович Буданцев.

Анна Камаева