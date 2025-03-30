«Вырву ноги и убью»: в одном из детских садов Москвы отец-мигрант преподал урок чужому 4-летнему ребенку и всем воспитателям.

Это Москва — столица России, где переплетаются культуры и традиции множества народов. Тысячи новых сограждан каждый год пополняют ряды "настоящих москвичей", получая паспорта с гербом РФ и прописку в столице. Вместе с документами они, как водится, везут с собой культурное наследие: танцы, песни, и, конечно же, свою уникальную школу воспитания детей.

Инцидент в детском центре "Люмини"

Происшествие, произошедшее в одном из частных детских садов на северо-востоке столицы — "Люмини", случилось еще 19 декабря прошлого года. О нем сообщил один из подписчиков Telegram-канала "Сорок Сороков".

Детский сад "Люмини"

Вечером, в момент, когда родители забирали детей домой, за своей дочерью пришёл и гость столицы, уроженец Киргизии, некий Нияз Эрк Уулу. Но когда девочка вышла одеваться к шкафчику, мужчина услышал от неё "страшное": другая девочка, оказывается, посмела ударить её… по ноге подушкой. Казалось бы рядовая для детского садика ситуация, но нет - реакция мужчины оказалась крайне агрессивной. Вместо того чтобы спокойно обсудить ситуацию с воспитателями (хотя по большому счету чего тут обсуждать), он потребовал привести "виновницу", отвел её в узкий коридор между шкафчиками для одежды и начал буквально орать дурниной… на чужого ребёнка, которому едва исполнилось четыре года!

Воспитательница попыталась остановить происходящее, но Нияз рявкнул, что сперва вырвет девочке ноги, а потом убьёт и её защитницу. За происходящим ужасом наблюдали трое взрослых, один из которых снял инцидент на видео.

К счастью, воспитательница оказалась с крепкими нервами — несмотря на угрозы, она вырвала плачущую и находящуюся в шоковом состоянии девочку и увела её подальше от агрессивного папаши.

Закономерная развязка

Самое интересное началось на следующий день, когда в детский сад пришёл отец пострадавшего ребёнка. Его дочь была в тяжёлом эмоциональном состоянии и отказалась возвращаться в садик. Мужчину зовут Армен Эдуардович Каламкаров — он профессор, доктор медицинских наук, врач-стоматолог. Заслуживающий уважение хотя бы даже потому, что неоднократно ездил добровольцем в Донбасс, оказывая медицинскую помощь бойцам.

Отец пострадавшей девочки Армен Эдуардович Каламкаров

Психологическая травма дочери вызвала у профессора вполне объяснимую реакцию. Девочка две недели не выходила из дома и находилась под наблюдением психотерапевта. Встретившись с Ниязом Эрк Уулу, Каламкаров не смог сдержать эмоций — между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого уроженец Киргизии схлопотал два точных удара по лицу. Это, возможно, первый случай, когда врач-стоматолог "работал по зубам" не в лечебных целях.

Казалось бы, настоящий мужчина, коими так любят называть себя подобные Ниязу персонажи, должен был молча стерпеть поражение, тем более что в "бубен" он получил за дело, так нет же - данный гражданин после экзекуции побежал в ближайший приемный покой где зафиксировал побои и написал заявление в полицию.

Неожиданный поворот

ОМВД по Богородскому району Москвы уже три месяца копается в деле, и, по иронии, единственный, кому действительно грозит уголовная ответственность — это профессор Каламкаров, а не тот, кто орал на беззащитного маленького ребенка и угрожал убийством воспитателю. Дело в том, что официально ситуация трактуется как нападение на почве личной неприязни.

«Бравые сотрудники ОМВД России по району Богородское г. Москвы быстро инициировали проверку в отношении отца пострадавшей девочки, причем к гражданину киргизской национальности никаких вопросов у них не возникло. Вот уже 3 месяца он не может пробить глухую стену безразличия, несмотря на все поданные заявления», — сообщает Telegram-канал «Сорок Сороков».

А что видео с угрозами? А что очевидцы? Ну, это же мелочи. Главное — бумажка, где написано, что «конфликт на почве личной неприязни». А крики «вырву ноги» — ну что вы, просто экспрессивная речь, так сказать, национальный колорит.

Александр Бастрыкин

Представители общественности традиционно обратились к председателю Следственного комитета России, надеясь, что только возглавляемая им структура способна рассмотреть ситуацию не только с формальной, но и с человеческой стороны и дать адекватную оценку произошедшему:

«Уважаемый Александр Иванович, просим Вас принять предусмотренные законом меры в отношении мужчины киргизской национальности Нияза Эрк Уулу, который 19.12.2024 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, 24, в детском саду, завёл 4-летнего ребенка, дочь Каламкарова А.Э., в закрытое пространство, преградил возможность выхода из него, чем незаконно лишил её свободы и в присутствии сотрудников детского сада угрожал жизни и здоровью».

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