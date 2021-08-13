Цифровой профиль и личный рейтинг вместо традиционных оценок: в Липецкой области демонтируют школьное образование по лекалам Грефа и Пескова

Далее приводится цитата с официального сайта управления образования раегиона:
В среду 11 августа липецкие и федеральные СМИ дружно, с весьма позитивными коннотациями, сообщили о том, что во всех 20 муниципалитетах Липецкой области (120 классов, около 40 школ) с 1 сентября вводится учеба без отметок, то есть упраздняется традиционная пятибалльная система оценки знаний. Кроме того, домашние задания в «инновационных» классах отныне носят рекомендательный характер, а школьники вовлекаются в процесс управления школой наравне со взрослыми, в частности, сами дети будут определять стиль одежды в школе. И, увы, это не новости от ИА «Панорама» – инициатива поддерживается на уровне главы региона. Для постоянных читателей «Катюши» все это вообще-то не должно быть сюрпризом – мы подробно рассказываем кто, зачем и с помощью каких инструментов уничтожает традиционную образовательную систему. Форсайт-проекты «Образование-2030, -2035» активно воплощаются в жизнь, а их авторы в правительственных и президентских кабинетах ПОКА чувствуют себя неприкосновенными.
«Никаких оценок и домашних заданий. Никакой формы. Кажется, что желания, которые хотя бы однажды загадывал каждый ученик, начинают исполняться», – радостно сообщает нам «ЛипецкМедиа» . Вот как круто, оказывается, – исполняются мечты каждого ученика.
«Элементы гуманизации успешно внедряются в систему обучения в Липецкой области. Они должны способствовать повышению интереса детей к учебе, а также поднять качество образования. В прошедшем учебном году инновационные площадки были созданы в 30 школах десяти муниципалитетов. Теперь участниками пилотного проекта станут все муниципальные образования региона. К 93 классам, использующим механизмы реализации гуманной педагогики, присоединятся еще 27 классов».
Поднять качество образования через уничтожение единых, понятных учителям, ученикам и родителям критериев оценки полученных знаний? Да уж, очень серьезные «инноваторы» собрались в Липецкой области. А главный «реформатор» среди них – вице-губернатор Анатолий Якутин.
«Отметки не являются эффективным инструментом оценки способностей учащихся. Нужно сформировать у детей интерес к познанию нового, дать им возможность самостоятельно делать открытия, а не делить на «отличников» и «двоечников». Тогда и результаты обучения будут совсем иными», – заявил Якутин во время своего объезда школ-участниц программы.
Смотрим биографию этого спеца и видим крайне интересные моменты: с 2013 года 6 лет трудился в системе Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России», в структуре просвещения видит приоритетным внедрение soft skills («мягкие навыки») . Тут уж точно, «с Грефом поведешься – от Грефа наберешься» ( см. недавний материал «Катюши» про опасный для здоровья и развития детей проект «Сберкласс» ). Какие же приводятся научные аргументы в пользу «внезапной» неэффективности оценок? Никаких от слова «совсем». И что предлагается на смену разделению на «отличников» и «двоечников»? В новостях из региона об этом не сказано ни слова, но по сути все механизмы давно разработаны, что мы далее и покажем.
И это еще не все: также в «инновационных» классах выполнение домашних заданий носит рекомендательный характер, школьников вовлекают в активное управление образовательной организации. Например, ученики, а не школа, будут сами определять стиль одежды в образовательном учреждении, сообщают «Вести Липецка» . Ну да, если уж «гуманизировать», так по полной программе. Странно, что еще не позволили детям самим формировать список предметов обучения, методические рекомендации и учебные планы, хотя и это уже не за горами.
Попробуем для начала отвлечься от сильных эмоций и проанализировать, как же отечественное образование достигло этого дна. Хроники падения очень легко вести по материалам «Катюши».
1. Многие помнят про «Образование Урдома» – очередной «инновационный эксперимент» в поселке Урдома Архангельской области, где директор местной школы без согласования с родителями и учителями отменил привычную аттестацию и заменил пятибалльные оценки американской буквенной системой «ABCDF». Кроме того, в рамках той самой «гуманной педагогики» детям с младших классов рассказывали в школе о половых актах, об употреблении наркотиков, предлагая им поразмышлять на эту тему, чтобы сформировать личное отношение. В 2017 году на этой почве разгорелся скандал – дошло до обращения в прокуратуру сенатора Елены Мизулиной и появления знаменитого фильма Семина/Спицына «Последний звонок».
2. В 2018 году в Москве разгорелся скандал вокруг экспериментов по замене привычных школьных оценок по предметам некими рейтингами и персональными траекториями развития учеников в рамках «Московской электронной школы» . Главным лоббистом эксперимента выступил глава ДОНМ Исаак Калина. В распоряжении редакции «Катюши» оказался текст повестки общешкольного собрания одной из школ столицы, в которой преподавателей и сотрудников просили обсудить введение «оценки личности» вместо традиционной оценки знаний (на первом этапе – начиная с 7 класса). Делалось это в рамках обнародованной мэрией Москвы «Стратегии развития московского образования до 2025 года». Для новых инструментов, озвученных Калиной, в ней уже придуманы специальные названия и сокращения: «Персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах» (ПОТОК), «Распределенное оценивание в системе талантов» (РОСТ).
Суть новой реформы, которая, к счастью, не утвердилась в школах Москвы, заключалась в замене пятибалльной шкалы отметок стобалльной системой оценивания ученика, при этом учитывается множество составляющих, не связанных напрямую со знанием предмета. Таким образом, планировалось переформатировать весь процесс обучения – он должен был стать критериальным, учитывать психологические и иные показатели ребенка.
3. Летом 2018 г. на острове Русский состоялся первый образовательный интенсив для 1000 молодых «технологических лидеров» под названием «Остров 10-21» . Он был организован командой глобалистов под вывеской Университета Национальной технологической инициативы, а в роли главных пророков «нового цифрового порядка» выступили Дмитрий Песков (основатель Агентства стратегических инициатив, гендиректор «Платформы НТИ 20.35», соавтор форсайт-проектов «Образование-2030», «Образование-2035», спецпредставитель по цифровизации при президенте России) и Исак Фрумин (научный руководитель Института развития образования ВШЭ, прославившийся своими гомосексуальными похождениями).
Песков и Фрумин бодро читали продвинутой молодежи лекции про те же самые «мягкие навыки» от Всемирного банка и ОЭСР, которые ныне внедряют в Липецкой области, о неизбежном падении системы передачи фундаментальных знаний и проч. Однако нас более всего интересуют удаленные впоследствии с сайта «Правила лояльности островитянина», которые было предписано соблюдать каждому участнику интенсива.
«!!! Не выполняя рекомендации ИИ по посещению мероприятий вы создаете организационно-административную нагрузку на аудитории и затрудняете сбор цифрового следа. Это делает нашу задачу по созданию пространства эксперимента из трудновыполнимой почти невозможной. Но такое действие мы нарушением не считаем. В этом проявляется свобода вашего выбора одновременно с неуважением к интересам других людей. Так что мы справимся, не волнуйтесь. Но надеемся, что вы нам поможете».
Почему это важно? Потому, что тут заложен алгоритм, который должен прийти на смену традиционной системе оценок. И не только оценок, но и дипломов, и экзаменов, и вообще традиционной модели обучения.
Если участник интенсива выбирает мероприятия, исходя из собственных предпочтений, а не рекомендаций нейросети, это называется форсайтщиками «неуважением к интересам других людей», потому что социальным инженерам крайне важно научиться управлять подопытными по заранее прописанным алгоритмам. Кроме того, в правилах для островитянина указывается, что каждое нарушение лояльности навсегда останется в его электронном личном деле. Это прообраз личного цифрового профиля (цифрового портфолио) и прямого машинного управления человеком по непрозрачным алгоритмам (персональная траектория развития формируется ИИ на основании собранного «цифрового следа», а не выбирается самим человеком!), которые глобалисты планируют ввести для каждого человека с момента рождения и которые будут прямым образом влиять на учебу, карьеру и всю жизнь индивида.
4. В 2019 году, выступая на Восточном экономическом форуме, президент Сбербанка Герман Греф (с 2020 г. Греф входит в консультационный совет по развитию образования при Минпросвете) призвал «убить экзамены», посетовав, что в юношеские годы они доставили ему очень много стресса .
«Из школы дети уже выходят инвалидами, так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать. Это катастрофа... Одна из моих личных целей – убить экзамены», – заявил Греф на ВЭФ. Это заявление экономиста-недоучки, не имеющего никакого отношения к российской педагогики, породило серьезную дискуссию в академическом сообществе. Но главное, оно полностью ложится в канву проводимой в России образовательной антиреформы, о которой ниже.
5. В марте 2020 г. «Катюша» опубликовала материал «Час быка для российского образования» , в котором разбирался международный форсайт-проект «Будущее образования: глобальная повестка» (Global Education Futures) и доклад более чем на 200 страниц с аналогичным названием (опубликован в 2013 году, это основа проекта «Образование-2035») авторства сколковского профессора Павла Лукши и его соратника Дмитрия Пескова. Это творение было с пафосом презентовано на всех площадках «агентов перемен» – в «Сколково», ВШЭ и АСИ – с приглашением ректоров ведущих вузов, чиновников, экспертов в области образования и журналистов.
Ранее мы аргументированно показали , что многие наработки из доклада Пескова/Лукши практически в неизмененном виде представлены в методических рекомендациях от Минпросвета по переходу на дистанционное электронное обучение, шокировавших родительское и педагогическое сообщество. Но сейчас нас волнует конкретная тема отмены традиционных оценок в школах – и она раскрыта в форсайтах в полной мере.
Прямые тезисы из форсайта: «смена процесса оценки и фиксации достижений», «процесса управления собственной траекторией развития», «оценки по итогам семестров/четвертей», по их планам, должны были исчезнуть в образовании еще к 2017 году, «смена оценки на признание достижений (паспорт компетенций)», «прогноз образовательно-карьерной траектории на основе профиля достижений», «сквозной непрерывный мониторинг», «личный профиль компетенций», «личное виртуальное портфолио», более того, заявлено также и «генетическое тестирование» (в школах Новосибирска при поддержке местных властей такое тестирование детей уже проводится, пока на добровольной и платной основе ).
Все те же приведенные выше определения мы встречаем в документах и заявлениях Минпросвета. Цитата из утвержденного в 2018 году паспорта федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (часть нацпроекта «Образование»):
«Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой профиль и индивидуальный план обучения (синоним персональной траектории развития – прим. РИА «Катюша») с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в общем числе обучающихся по указанным программам к 2024 году должен составлять 90%».
6. В январе 2021 г. в материале «Цифровые портфолио и личные рейтинги учеников уже в российских школах» мы сообщали, что «инновационная» система агрессивно внедряется, и разбирали конкретный приказ директора одной из школ от 1 сентября 2020 г., к которому прилагается Положение о портфолио обучающихся. И тут содержатся прямые признаки поэтапной замены традиционной оценки на персональный рейтинг ученика, который будет создаваться ИИ на основе постоянного контроля любых его проявлений (в том числе – психических, физиологических, внеучебных и т.д.):
«1.4.Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является составляющей рейтинга обучающихся».
В сентябре 2020 г. замминистра просвещения Татьяна Васильева на конференции в Общественной палате ( подробнее о мероприятии – см. материал «Катюши» ) заявила о формировании «единого пакета данных о человеке» начиная со школьной скамьи (на самом деле, планируется делать это с первых дней жизни человека), о работе всех ведомств над созданием «цифровой биографии» человека.
«Технология поступления в вузы с использованием цифрового портфолио ученика будет развиваться. К ней, конечно, подключится вся информация про цифровое портфолио ученика, а далее будет копиться наша университетская цифровая биография. Работодатель при приеме на работу посмотрит всю необходимую информацию (в той части, в которой носитель захочет ее открыть) и сформирует свою позицию относительно того или иного соискателя.
Согласованная работа всех ведомств приведет к созданию цифровой биографии. Постепенно вся цифровая база документов об образовании и повышении квалификации будет такой онлайн-базой и сформируется в один пакет данных о человеке – его персональный набор данных. А кому их открывать – будет решать сам носитель данных. Заменит ли это ЕГЭ – не знаю, но по крайней мере дополнит точно», – заявила Васильева.
А вы просили, чтобы посредством тотальной электронной слежки и межведомственного взаимодействия где-то в едином онлайн-реестре постоянно писалась ваша «цифровая биография»? Вы заказывали написание такой биографии государству, или анонимным программистам «искусственного интеллекта»? Вряд ли, но государство уже все решило за вас – в том числе положив с прибором на Конституцию.
И госпожа Васильева лукавит, когда говорит, что ей не известна судьба ЕГЭ и прочих экзаменов и оценок – естественно, поэтапно цифровое портфолио с личным рейтингом все это заменит. Такова сама суть «персонализированной модели образования», которую активно продвигают те же форсайтщики, структуры Сбера, АСИ, ВШЭ, лоббисты цифры и Минпросвете и т.д. Что это, если не прямое копирование китайской электронно-концлагерной системы лояльности и сегрегации биообъектов – причем с самого раннего школьного (затем – и дошкольного) возраста?
7. В конце мая 2021 г. Герман Греф выступил на международном форуме просветителей «Новое знание» , где презентовал детище своей мечты – «Школу 21 века» при Сбере. Прямая цитата из его презентации:
«Для поступления в «Школу 21» не требуется предъявлять результаты ЕГЭ или диплом об образовании. Подготовка учащихся «Школы 21» основана на принципе «равный равному» - без учителей, лекций, оценок и других привычных атрибутов академического образования».
Все становится окончательно понятно, и здесь в голове каждого вменяемого человека в России должна зазвонить «пожарная тревога». Форсайт-проекты давно перестали быть «пугалками конспирологов», они поэтапно претворяются в жизнь. Вслед за отменой традиционных оценок в школах Липецкой области нас ждет и отмена учителей, и полный перевод подавляющего большинства детей России на «цифровые образовательные платформы», и тотальная электронная слежка (сбор «цифрового следа») с последующим прямым машинным управлением (направлением всей жизни по заданной траектории) каждым человеком.
Методам, которыми все это продвигается, мог бы позавидовать сам Геббельс: нам вещают о «гуманной педагогике», о заботе о детях, о «повышении качества образования», а на самом деле всю страну погружают в хаос, лишают ее единых критериев, позволяющих понять, как и чему научились люди в результате образовательного процесса, как они освоили программу/предмет и т.д. При этом работодатели из корпораций («людеардеры» в лексиконе форсайтщиков) получат отличную возможность платить за создание персональных траекторий под себя, глобальные социальные инженеры, программирующие алгоритмы нейросети, также получат возможность создания и воспитания нужных им «людей одной кнопки». И ни их родители, ни их учителя не будут иметь никакого адекватного представления о том, что и как они выучили, как они умеют применять полученные знания на практике.
Противостоять надвигающемуся на нас миру цифрового хаоса и средневековья просто необходимо. Прежде всего, не надо забывать, что любой переход на цифровые платформы по своей сути является офертой (хотя их создатели зачастую это скрывают), что у каждого из нас есть конституционное право не давать согласие на обработку ПД. Без нашего добровольного входа в электронный концлагерь у них не получится захлопнуть его ворота. Поэтому, уважаемые родители, защитники традиционных ценностей и традиционного образования, саботаж и распространение правдивой информации – наше все.
P.S. Просим жителей Липецкой области и не только сообщать в редакцию «Катюши» о любых фактах принуждения к переходу на безоценочную систему проверки знаний.
РИА Катюша
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