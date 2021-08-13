Цифровой профиль и личный рейтинг вместо традиционных оценок: в Липецкой области демонтируют школьное образование по лекалам Грефа и Пескова



В среду 11 августа липецкие и федеральные СМИ дружно, с весьма позитивными коннотациями, сообщили о том, что во всех 20 муниципалитетах Липецкой области (120 классов, около 40 школ) с 1 сентября вводится учеба без отметок, то есть упраздняется традиционная пятибалльная система оценки знаний. Кроме того, домашние задания в «инновационных» классах отныне носят рекомендательный характер, а школьники вовлекаются в процесс управления школой наравне со взрослыми, в частности, сами дети будут определять стиль одежды в школе. И, увы, это не новости от ИА «Панорама» – инициатива поддерживается на уровне главы региона. Для постоянных читателей «Катюши» все это вообще-то не должно быть сюрпризом – мы подробно рассказываем кто, зачем и с помощью каких инструментов уничтожает традиционную образовательную систему. Форсайт-проекты «Образование-2030, -2035» активно воплощаются в жизнь, а их авторы в правительственных и президентских кабинетах ПОКА чувствуют себя неприкосновенными.



«Никаких оценок и домашних заданий. Никакой формы. Кажется, что желания, которые хотя бы однажды загадывал каждый ученик, начинают исполняться», – радостно сообщает нам «ЛипецкМедиа» . Вот как круто, оказывается, – исполняются мечты каждого ученика.

Далее приводится цитата с официального сайта управления образования раегиона:Поднять качество образования через уничтожение единых, понятных учителям, ученикам и родителям критериев оценки полученных знаний? Да уж, очень серьезные «инноваторы» собрались в Липецкой области. А главный «реформатор» среди них – вице-губернатор Анатолий Якутин.– заявил Якутин во время своего объезда школ-участниц программы.Смотрим биографию этого спеца и видим крайне интересные моменты: с 2013 года 6 лет трудился в системе Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России», в структуре просвещения видит приоритетным внедрение soft skills («мягкие навыки») . Тут уж точно, «с Грефом поведешься – от Грефа наберешься» ( см. недавний материал «Катюши» про опасный для здоровья и развития детей проект «Сберкласс» ). Какие же приводятся научные аргументы в пользу «внезапной» неэффективности оценок? Никаких от слова «совсем». И что предлагается на смену разделению на «отличников» и «двоечников»? В новостях из региона об этом не сказано ни слова, но по сути все механизмы давно разработаны, что мы далее и покажем.И это еще не все: также в «инновационных» классах выполнение домашних заданий носит рекомендательный характер, школьников вовлекают в активное управление образовательной организации. Например, ученики, а не школа, будут сами определять стиль одежды в образовательном учреждении, сообщают «Вести Липецка» . Ну да, если уж «гуманизировать», так по полной программе. Странно, что еще не позволили детям самим формировать список предметов обучения, методические рекомендации и учебные планы, хотя и это уже не за горами.Попробуем для начала отвлечься от сильных эмоций и проанализировать, как же отечественное образование достигло этого дна. Хроники падения очень легко вести по материалам «Катюши».1. Многие помнят про «Образование Урдома» – очередной «инновационный эксперимент» в поселке Урдома Архангельской области, где директор местной школы без согласования с родителями и учителями отменил привычную аттестацию и заменил пятибалльные оценки американской буквенной системой «ABCDF». Кроме того, в рамках той самой «гуманной педагогики» детям с младших классов рассказывали в школе о половых актах, об употреблении наркотиков, предлагая им поразмышлять на эту тему, чтобы сформировать личное отношение. В 2017 году на этой почве разгорелся скандал – дошло до обращения в прокуратуру сенатора Елены Мизулиной и появления знаменитого фильма Семина/Спицына «Последний звонок».2. В 2018 году в Москве разгорелся скандал вокруг экспериментов по замене привычных школьных оценок по предметам некими рейтингами и персональными траекториями развития учеников в рамках «Московской электронной школы» . Главным лоббистом эксперимента выступил глава ДОНМ Исаак Калина. В распоряжении редакции «Катюши» оказался текст повестки общешкольного собрания одной из школ столицы, в которой преподавателей и сотрудников(на первом этапе – начиная с 7 класса). Делалось это в рамках обнародованной мэрией Москвы «Стратегии развития московского образования до 2025 года». Для новых инструментов, озвученных Калиной, в ней уже придуманы специальные названия и сокращения: «Персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах» (ПОТОК), «Распределенное оценивание в системе талантов» (РОСТ).Суть новой реформы, которая, к счастью, не утвердилась в школах Москвы, заключалась в замене пятибалльной шкалы отметок стобалльной системой оценивания ученика, при этом учитывается множество составляющих, не связанных напрямую со знанием предмета. Таким образом, планировалось переформатировать весь процесс обучения – он должен был стать критериальным, учитывать психологические и иные показатели ребенка.3. Летом 2018 г. на острове Русский состоялся первый образовательный интенсив для 1000 молодых «технологических лидеров» под названием «Остров 10-21» . Он был организован командой глобалистов под вывеской Университета Национальной технологической инициативы, а в роли главных пророков «нового цифрового порядка» выступили Дмитрий Песков (основатель Агентства стратегических инициатив, гендиректор «Платформы НТИ 20.35», соавтор форсайт-проектов «Образование-2030», «Образование-2035», спецпредставитель по цифровизации при президенте России) и Исак Фрумин (научный руководитель Института развития образования ВШЭ, прославившийся своими гомосексуальными похождениями).Песков и Фрумин бодро читали продвинутой молодежи лекции про те же самые «мягкие навыки» от Всемирного банка и ОЭСР, которые ныне внедряют в Липецкой области, о неизбежном падении системы передачи фундаментальных знаний и проч. Однако нас более всего интересуют удаленные впоследствии с сайта «Правила лояльности островитянина», которые было предписано соблюдать каждому участнику интенсива.Почему это важно? Потому, что тут заложен алгоритм, который должен прийти на смену традиционной системе оценок. И не только оценок, но и дипломов, и экзаменов, и вообще традиционной модели обучения.Кроме того, в правилах для островитянина указывается, чтокоторые глобалисты планируют ввести для каждого человека с момента рождения и которые будут прямым образом влиять на учебу, карьеру и всю жизнь индивида.4. В 2019 году, выступая на Восточном экономическом форуме, президент Сбербанка Герман Греф (с 2020 г. Греф входит в консультационный совет по развитию образования при Минпросвете) призвал «убить экзамены», посетовав, что в юношеские годы они доставили ему очень много стресса – заявил Греф на ВЭФ. Это заявление экономиста-недоучки, не имеющего никакого отношения к российской педагогики, породило серьезную дискуссию в академическом сообществе. Но главное, оно полностью ложится в канву проводимой в России образовательной антиреформы, о которой ниже.5. В марте 2020 г. «Катюша» опубликовала материал «Час быка для российского образования» , в котором разбирался международный форсайт-проекти доклад более чем на 200 страниц с аналогичным названием (опубликован в 2013 году, это основа проекта «Образование-2035»)Это творение было с пафосом презентовано на всех площадках «агентов перемен» – в «Сколково», ВШЭ и АСИ – с приглашением ректоров ведущих вузов, чиновников, экспертов в области образования и журналистов.Ранее мы аргументированно показали , что многие наработки из доклада Пескова/Лукши практически в неизмененном виде представлены в методических рекомендациях от Минпросвета по переходу на дистанционное электронное обучение, шокировавших родительское и педагогическое сообщество. Но сейчас нас волнует конкретная тема отмены традиционных оценок в школах – и она раскрыта в форсайтах в полной мере.