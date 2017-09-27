Государственная поликлиника натравила опеку на семью, которая посещала платные клиники

Пресловутое межведомственное взаимодействие, с помощью которого лоббисты разрушения семьи принуждают учреждения образования и здравоохранения «стучать» в органы опеки и в комиссии по делам несовершеннолетних на семью, может выйти боком самим «субъектам профилактики». В городе Северодвинске Архангельской области местная поликлиника попалась на подготовке доноса на совершенно благополучную семью. Общественники, которые и раньше били тревогу, требуя отменить пролоббированные иностранными агентами «регламенты межведомственного взаимодействия», теперь требуют возбуждения уголовного дела в отношении медиков.



В юридическую службу Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге обратилась семья подводника М. из Северодвинска, в которую с проверками пришли сотрудники местных органов опеки—при том что М. – совершенно благополучная семья, и даже сами работники опеки, посетив их квартиру, удивлялись, с какой стати начальство «докопалось» до этой семьи. На запросы родителей, сотрудники опеки честно сказали что они вынуждены «отработать сигнал», который поступил к ним из ГБУ Северодвинская детская городская больница. Вот этот документ:









В этой бумаге, ставшей причиной проблем благополучной семьи «прекрасно» все: и сведения о том, что семья отказывается от патронажа на дому, ходит к врачам не в установленные сроки, отказывается от обследований УЗИ, ЭКГ и прочих обследований, а также от вакцинаций, и то, что «все несовершеннолетние дети не организованны», и то, что, по мнению некоего «специалиста по социальной работе», «родители препятствуют нормальному воспитанию и развитию детей, а также сохранению их здоровья. Данная ситуация угрожает жизни и здоровью детям». Иными словами, госпожа «специалист по социальной работе» уже поставила свой «диагноз» семье, подводя ее под требования ст. 121 Семейного кодекса, чреватую признанием детей находящихся без попечения родителей и последующим изъятием из семьи. И это при том, что семья М. на самом деле посещает поликлинику по необходимости (дети полностью здоровые) и обследования делают в частном порядке в частных клиниках!



Вообще, сам факт наличия в бюджетной поликлинике (которая, кстати, является крупнейшей в Северодвинске—большинство врачей- специалистов работают там) некоего «специалиста по социальной работе» вызывает вопросы: мы-то грешным делом, думали что поликлиники существуют для того чтобы лечить, а тут, оказывается, в гос. учреждении совершенно официально существует должность стукача. Кстати, на запрос «Катюши» представители поликлиники заявили, что данная бумага—недоразумение—поскольку была выдана в отсутствии заведующей поликлиники (она была в отпуске)—а замещавшее ее лицо «сейчас в отпуске».







Но, даже если это и так, суть дела не меняется: многие родители знают, что с некоторых (недавних) пор медики обязаны сообщать «куда следует» обо всех обращениях связанных с детьми. Причем речь идет не только о серьезных травмах или признаках преступлений, как было раньше, но именно о любом обращении - именно поэтому многие родители просто стараются лишний раз не обращаться даже в травму, чтобы не «попасть на карандаш», поскольку в условиях попыток принятия всяких «законов о шлепках» и т.п. попыток криминализовать «семейное насилие» это может выйти семье боком. Как уже неоднократно рассказывала РИА Катюша, такая обязанность появилась у мед работников благодаря принятию в большинстве регионов РФ подзаконных актов, т.н. «регламентов межведомственного взаимодействия», которые в ряде случаев были написаны НКО - иностранными агентами, выполняющими инструкции UNISEF и USAID . И Северодвинск, где проживают семьи тысяч подводников и строителей Северного флота, давно находится в поле зрения западной резидентуры—в частности, шведских и норвежских фондов вроде «Совета министров северных стран», которые внедряют там программы «ДМРГ- дети», «Молодежь группы риска» и т.п. Среди других показательных результатов внимания западных «радетелей» о российских семьях к этому региону можно назвать нашумевшую, (после публикации «Катюши»), историю с введением американской системы «буквенных» оценок в единственной школе пос. Урдома Архангельской области.



Показателен сам наличия приведенного выше документа, и появление в поликлинике «специалиста по социальной работе»--в других регионах исполнители ювенальных регламентов ведут себя скромнее и стараются не оставлять письменных улик. Между тем, как разъяснили РИА «Катюша» в юридической службе Общественного уполномоченного по защите семьи, формулировка доноса чисто ювенальная—и направлена на то, чтобы дети в семье М. были признаны «оставшимися без попечения родителей», изъяты и переданы в детдом. В данном случае этого не произошло только потому что сотрудники органов опеки оказались нормальными людьми, которые вышли в адрес, проверили, и отстали от семьи. Если бы подобная бумага попала к какой-нибудь Измайловой из питерской опеки МО , финал этой истории мог бы быть совсем другим.



Однако, вернемся к медикам. Как уже недавно рассказывала «Катюша», на днях министр здравоохранения Скворцова заявила в программе «Итоги недели» телеканала НТВ что нужно ограничить выплаты по больничным для работающих родителей, детям которых не была проведена вакцинация (т.е., например, не платить больничного маме, которая осталась сидеть с ребенком заболевшим гриппом—если ребенок не был привит).



Таким образом, ситуация в Архангельской области –это лишь отражение федеральной тенденции: Минздрав на федеральном уровне явно продолжает гнуть линию на вторжение в дела семьи, в частности, на навязывание прививок или какого-то лечения. Родителям вменяется в вину сам факт заболевания ребенка на основании отсутствия профилактической прививки. В ряде регионов развернута настоящая PR компания за то, чтобы расширить полномочия органов опеки, вплоть до права изымать детей из семей, которые отказываются от какого-то лечения или вакцинации.



Интересно, что все это делается абсолютно незаконно –например, ФЗ – 157 «О иммунопрофилактике», говорит о ПРАВЕ родителей делать детям прививки, а не об обязанности. Не говоря уже об остальных видах медицинского вмешательства или тем более обследованиях. Но исполнителям западных регламентов межведомственных регламентов нет дела до законов РФ.



Поэтому юристы Общественного уполномоченного по защите семьи решили создать прецедент, и подготовили обращение в Следственный комитет РФ, с требованием возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Северодвинской поликлиники. «Катюша» сообщит о результатах.



РИА Катюша