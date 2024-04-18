РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...
  • Ливень
    всё просто - душ горячий или ванна, так же горячая...Ребенок «перегуля...
  • Ливень
    основная и единственная проблема в нежелании детей убираться - это ПРИНУЖДЕНИЕ! не собственный пример, стимуляция под...Как по волшебству...

Десерт «Старая Рига»

Вместо калорийного торта можно приготовить легкий и нежный творожный десерт под названием «Старая Рига».

Ингредиенты

Консервированные ананасы - 1 банка (380 г)

Творог - 400 г

Сгущенное молоко - 120 г

Сметана - 200 г

Желатин быстрорастворимый - 20 г

Силиконовая форма размером 10x20 см
2 формы для кексов диаметром 10 см
  • 126 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 7.62
  • Ж: 5.12
  • У: 12.28

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Если вы часто печете домашним всякие сладости к чаю, то у меня для вас интересный легкий творожный десерт под названием «Старая Рига». Такой десерт будет прекрасной заменой всяким тортам с кремом, ведь в нем меньше калорий, совсем нет муки, приготовить его очень легко и по времени быстро. Единственное, что потребуется для этого десерта, так это время, и то, не для того, чтобы его приготовить, а чтобы он застыл, ведь в составе у него есть желатин.

 

Лучше всего приготовить творожный десерт «Старая Рига» вечером и убрать в холодильник, а утром порадовать своих домочадцев этой невероятной нежностью. Итак, если решились делать, то берем продукты по списку.

Фото 1

В первую очередь откроем банку с консервированными ананасами и сольем с нее сок в миску, добавим в этот сок воды, чтобы общая масса жидкости была 400 мл. Всыплем быстрорастворимый желатин, размешаем и дадим ему разбухнуть. Через 5 минут нагреем желатин до 60 градусов и оставим остужаться.

Фото 2

А пока желатин остывает, протрем творог через сито, чтобы в нем не было комочков.

Фото 3

Добавляем в творог сметану и тщательно размешиваем.

Фото 4

Далее вливаем в творожную массу сгущенное молоко.

Фото 5

Теперь лучше взбить массу миксером, чтобы консистенция была гладкой и однородной.

Фото 6

Через минуту вливаем желатин и продолжим взбивать до полного объединения желатина с творожной массой.

Фото 7

Теперь добавляем кусочки консервированного ананаса, перемешиваем аккуратно ложкой.

Фото 8

Лучше всего для десерта использовать силиконовые формы, потому что из них удобно десерт доставать после застывания. Моя силиконовая форма маленькая и мягкая, поэтому чтобы она держала форму, после того как я вылила творожную массу, я ее установила в прочную форму большего размера. Еще у меня получилось два маленьких десерта в форме кексов. Ставим формы для застывания в холодильник, лучше всего на ночь.

Фото 9

Утром достаем формы и выкладываем творожный десерт «Старая Рига» на блюдо.

Фото 10

Большой десерт можно нарезать на порции и подавать к утреннему чаю или кофе.

Фото 11

Порционные десерты выкладываем на десертную тарелку. Вот такой легкий десерт под названием «Старая Рига» можно приготовить из творога и ананасов. Попробуйте!

Десерт «Старая Рига», рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх