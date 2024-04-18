Если вы часто печете домашним всякие сладости к чаю, то у меня для вас интересный легкий творожный десерт под названием «Старая Рига». Такой десерт будет прекрасной заменой всяким тортам с кремом, ведь в нем меньше калорий, совсем нет муки, приготовить его очень легко и по времени быстро. Единственное, что потребуется для этого десерта, так это время, и то, не для того, чтобы его приготовить, а чтобы он застыл, ведь в составе у него есть желатин.

Лучше всего приготовить творожный десерт «Старая Рига» вечером и убрать в холодильник, а утром порадовать своих домочадцев этой невероятной нежностью. Итак, если решились делать, то берем продукты по списку.

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В первую очередь откроем банку с консервированными ананасами и сольем с нее сок в миску, добавим в этот сок воды, чтобы общая масса жидкости была 400 мл. Всыплем быстрорастворимый желатин, размешаем и дадим ему разбухнуть. Через 5 минут нагреем желатин до 60 градусов и оставим остужаться.

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А пока желатин остывает, протрем творог через сито, чтобы в нем не было комочков.

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Добавляем в творог сметану и тщательно размешиваем.

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Далее вливаем в творожную массу сгущенное молоко.

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Теперь лучше взбить массу миксером, чтобы консистенция была гладкой и однородной.

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Через минуту вливаем желатин и продолжим взбивать до полного объединения желатина с творожной массой.

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Теперь добавляем кусочки консервированного ананаса, перемешиваем аккуратно ложкой.

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Лучше всего для десерта использовать силиконовые формы, потому что из них удобно десерт доставать после застывания. Моя силиконовая форма маленькая и мягкая, поэтому чтобы она держала форму, после того как я вылила творожную массу, я ее установила в прочную форму большего размера. Еще у меня получилось два маленьких десерта в форме кексов. Ставим формы для застывания в холодильник, лучше всего на ночь.

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Утром достаем формы и выкладываем творожный десерт «Старая Рига» на блюдо.

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Большой десерт можно нарезать на порции и подавать к утреннему чаю или кофе.

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Порционные десерты выкладываем на десертную тарелку. Вот такой легкий десерт под названием «Старая Рига» можно приготовить из творога и ананасов. Попробуйте!