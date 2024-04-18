Ингредиенты
Консервированные ананасы - 1 банка (380 г)
Творог - 400 г
Сгущенное молоко - 120 г
Сметана - 200 г
Желатин быстрорастворимый - 20 г
2 формы для кексов диаметром 10 см
- 126 кКал
- 45 мин.
- Б: 7.62
- Ж: 5.12
- У: 12.28
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Если вы часто печете домашним всякие сладости к чаю, то у меня для вас интересный легкий творожный десерт под названием «Старая Рига». Такой десерт будет прекрасной заменой всяким тортам с кремом, ведь в нем меньше калорий, совсем нет муки, приготовить его очень легко и по времени быстро. Единственное, что потребуется для этого десерта, так это время, и то, не для того, чтобы его приготовить, а чтобы он застыл, ведь в составе у него есть желатин.
Лучше всего приготовить творожный десерт «Старая Рига» вечером и убрать в холодильник, а утром порадовать своих домочадцев этой невероятной нежностью. Итак, если решились делать, то берем продукты по списку.
В первую очередь откроем банку с консервированными ананасами и сольем с нее сок в миску, добавим в этот сок воды, чтобы общая масса жидкости была 400 мл. Всыплем быстрорастворимый желатин, размешаем и дадим ему разбухнуть. Через 5 минут нагреем желатин до 60 градусов и оставим остужаться.
А пока желатин остывает, протрем творог через сито, чтобы в нем не было комочков.
Добавляем в творог сметану и тщательно размешиваем.
Далее вливаем в творожную массу сгущенное молоко.
Теперь лучше взбить массу миксером, чтобы консистенция была гладкой и однородной.
Через минуту вливаем желатин и продолжим взбивать до полного объединения желатина с творожной массой.
Теперь добавляем кусочки консервированного ананаса, перемешиваем аккуратно ложкой.
Лучше всего для десерта использовать силиконовые формы, потому что из них удобно десерт доставать после застывания. Моя силиконовая форма маленькая и мягкая, поэтому чтобы она держала форму, после того как я вылила творожную массу, я ее установила в прочную форму большего размера. Еще у меня получилось два маленьких десерта в форме кексов. Ставим формы для застывания в холодильник, лучше всего на ночь.
Утром достаем формы и выкладываем творожный десерт «Старая Рига» на блюдо.
Большой десерт можно нарезать на порции и подавать к утреннему чаю или кофе.
Порционные десерты выкладываем на десертную тарелку. Вот такой легкий десерт под названием «Старая Рига» можно приготовить из творога и ананасов. Попробуйте!
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