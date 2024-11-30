РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Pavlova
    Конечно лучше с родителями, хоть и пьющими, чем в наших концлагерях, которые цинично назвали Центры помощи детям. Там...Детдом или пьющие...
  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

Тыквенный рулет с кремом

Приготовим осенний, ароматный и вкусный тыквенный рулет. В тесто для коржа я добавила тыквенное пюре и корицу, а крем приготовила на основе сливочного сыра и густого греческого йогурта.

Готовится рулет очень просто. Даже если вы никогда не пекли рулеты, то рекомендую попробовать! Это действительно просто и получится с первого раза, главное - следовать пошаговому описанию.

Ингредиенты

Для тыквенного коржа:

Куриные яйца - 4 шт.

Сахар - 100 г

Ванилин - по вкусу

Мука пшеничная - 150 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль - 1 щепотка

Тыквенное пюре - 200 г

Крем:

Сливочный сыр - 250 г

Густой греческий йогурт - 150 г

Сахар - 100 г

  • 210 кКал
  • 1 ч. 5 мин.
  • Б: 5.75
  • Ж: 7.9
  • У: 28.89

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления тыквенного рулета с кремом. Что касается крема, то можно приготовить крем на основе сливочного сыра и жирных сливок или, например, заварной с добавлением сливок. Здесь вы сами выберите на свой вкус.

 

Фото 1

 

 

Для начала приготовьте тыквенное пюре. 500-600 граммов тыквы очистите от кожуры, мякоть нарежьте небольшими кусочками и сложите в подходящую посуду. Запекайте тыкву в микроволновке при полной мощности 10-15 минут. Время приготовления зависит от сорта тыквы и особенностей вашей печи.

 

Фото 2

 

 

Достаньте приготовленную тыкву и дайте ей немного остыть. К слову, приготовить тыквенное пюре можно и другими способами: запечь в духовке, отварить или приготовить на пару.

 

Фото 3

 

 

Тыкву измельчите при помощи блендера в однородное, гладкое пюре. Для приготовления бисквита мне понадобится 200 граммов пюре, примерно столько у меня и вышло.

 

Фото 4

 

 

Для бисквита в подходящую посуду вбейте куриные яйца, добавьте соль, сахар и ванилин. Количество сахара регулируйте на ваш вкус. Если вам нравятся более сладкие десерты, то добавьте немного больше, чем указано в рецепте.

 

Фото 5

 

 

Взбейте яйца до густого, светлого состояния. Масса должна стекать с венчиков медленной широкой лентой.

 

Фото 6

 

 

К яичной массе добавьте остывшее тыквенное пюре и перемешайте.

 

Фото 7

 

 

Всыпьте просеянные муку, разрыхлитель и корицу.

 

Фото 8

 

 

Аккуратно лопаткой перемешайте тесто.

 

Фото 9

 

 

Противень выстелите пергаментом с силиконовым покрытием (если не уверены в качестве своей бумаги для выпечки, то смажьте ее растительным маслом) и вылейте тесто ровным слоем. Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 10-12 минут. Будьте внимательны, не пересушите корж.

 

Фото 10

 

 

Достаньте испеченный тыквенный бисквит.

 

Фото 11

 

 

Сразу же переверните его на полотенце. Снимите пергамент.

 

Фото 12

 

 

А корж заверните вместе с полотенцем в рулет. Оставьте на минут 30, чтобы он полностью остыл.

 

Фото 13

 

 

Тем временем приготовьте крем. Смешайте творожной сыр, йогурт и сахар.

 

Фото 14

 

 

Остывший корж разверните.

 

Фото 15

 

 

Смажьте ровным слоем кремом (ложку крема отложите).

 

Фото 16

 

 

Заверните в рулет. А рулет заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник на 1-2 часа для стабилизации.

 

Фото 17

 

 

Достаньте рулет из холодильника, освободите от пленки и украсьте по желанию. Я верх рулета смазала отложенной ложкой крема, а сверху уложила голубику, инжир и листики мяты.

 

Фото 18

 

 

Нарежьте тыквенный рулет с кремом на кусочки и подавайте с чашечкой ароматного кофе или чая. Приятного аппетита!

 

Фото 19

 

 

 

Фото 20

 

 

Тыквенный рулет с кремом, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх