Тыквенный рулет с кремом

Приготовим осенний, ароматный и вкусный тыквенный рулет. В тесто для коржа я добавила тыквенное пюре и корицу, а крем приготовила на основе сливочного сыра и густого греческого йогурта.
Готовится рулет очень просто. Даже если вы никогда не пекли рулеты, то рекомендую попробовать! Это действительно просто и получится с первого раза, главное - следовать пошаговому описанию.
Ингредиенты
Куриные яйца - 4 шт.
Сахар - 100 г
Ванилин - по вкусу
Мука пшеничная - 150 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Соль - 1 щепотка
Тыквенное пюре - 200 гКрем:
Сливочный сыр - 250 г
Густой греческий йогурт - 150 г
Сахар - 100 г
- 210 кКал
- 1 ч. 5 мин.
- Б: 5.75
- Ж: 7.9
- У: 28.89
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления тыквенного рулета с кремом. Что касается крема, то можно приготовить крем на основе сливочного сыра и жирных сливок или, например, заварной с добавлением сливок. Здесь вы сами выберите на свой вкус.
Для начала приготовьте тыквенное пюре. 500-600 граммов тыквы очистите от кожуры, мякоть нарежьте небольшими кусочками и сложите в подходящую посуду. Запекайте тыкву в микроволновке при полной мощности 10-15 минут. Время приготовления зависит от сорта тыквы и особенностей вашей печи.
Достаньте приготовленную тыкву и дайте ей немного остыть. К слову, приготовить тыквенное пюре можно и другими способами: запечь в духовке, отварить или приготовить на пару.
Тыкву измельчите при помощи блендера в однородное, гладкое пюре. Для приготовления бисквита мне понадобится 200 граммов пюре, примерно столько у меня и вышло.
Для бисквита в подходящую посуду вбейте куриные яйца, добавьте соль, сахар и ванилин. Количество сахара регулируйте на ваш вкус. Если вам нравятся более сладкие десерты, то добавьте немного больше, чем указано в рецепте.
Взбейте яйца до густого, светлого состояния. Масса должна стекать с венчиков медленной широкой лентой.
К яичной массе добавьте остывшее тыквенное пюре и перемешайте.
Всыпьте просеянные муку, разрыхлитель и корицу.
Аккуратно лопаткой перемешайте тесто.
Противень выстелите пергаментом с силиконовым покрытием (если не уверены в качестве своей бумаги для выпечки, то смажьте ее растительным маслом) и вылейте тесто ровным слоем. Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 10-12 минут. Будьте внимательны, не пересушите корж.
Достаньте испеченный тыквенный бисквит.
Сразу же переверните его на полотенце. Снимите пергамент.
А корж заверните вместе с полотенцем в рулет. Оставьте на минут 30, чтобы он полностью остыл.
Тем временем приготовьте крем. Смешайте творожной сыр, йогурт и сахар.
Остывший корж разверните.
Смажьте ровным слоем кремом (ложку крема отложите).
Заверните в рулет. А рулет заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник на 1-2 часа для стабилизации.
Достаньте рулет из холодильника, освободите от пленки и украсьте по желанию. Я верх рулета смазала отложенной ложкой крема, а сверху уложила голубику, инжир и листики мяты.
Нарежьте тыквенный рулет с кремом на кусочки и подавайте с чашечкой ароматного кофе или чая. Приятного аппетита!
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