Тыквенный рулет с кремом

Соберите необходимые продукты для приготовления тыквенного рулета с кремом. Что касается крема, то можно приготовить крем на основе сливочного сыра и жирных сливок или, например, заварной с добавлением сливок. Здесь вы сами выберите на свой вкус.

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Для начала приготовьте тыквенное пюре. 500-600 граммов тыквы очистите от кожуры, мякоть нарежьте небольшими кусочками и сложите в подходящую посуду. Запекайте тыкву в микроволновке при полной мощности 10-15 минут. Время приготовления зависит от сорта тыквы и особенностей вашей печи.

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Достаньте приготовленную тыкву и дайте ей немного остыть. К слову, приготовить тыквенное пюре можно и другими способами: запечь в духовке, отварить или приготовить на пару.

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Тыкву измельчите при помощи блендера в однородное, гладкое пюре. Для приготовления бисквита мне понадобится 200 граммов пюре, примерно столько у меня и вышло.

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Для бисквита в подходящую посуду вбейте куриные яйца, добавьте соль, сахар и ванилин. Количество сахара регулируйте на ваш вкус. Если вам нравятся более сладкие десерты, то добавьте немного больше, чем указано в рецепте.

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Взбейте яйца до густого, светлого состояния. Масса должна стекать с венчиков медленной широкой лентой.

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К яичной массе добавьте остывшее тыквенное пюре и перемешайте.

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Всыпьте просеянные муку, разрыхлитель и корицу.

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Аккуратно лопаткой перемешайте тесто.

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Противень выстелите пергаментом с силиконовым покрытием (если не уверены в качестве своей бумаги для выпечки, то смажьте ее растительным маслом) и вылейте тесто ровным слоем. Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 10-12 минут. Будьте внимательны, не пересушите корж.

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Достаньте испеченный тыквенный бисквит.

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Сразу же переверните его на полотенце. Снимите пергамент.

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А корж заверните вместе с полотенцем в рулет. Оставьте на минут 30, чтобы он полностью остыл.

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Тем временем приготовьте крем. Смешайте творожной сыр, йогурт и сахар.

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Остывший корж разверните.

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Смажьте ровным слоем кремом (ложку крема отложите).

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Заверните в рулет. А рулет заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник на 1-2 часа для стабилизации.

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Достаньте рулет из холодильника, освободите от пленки и украсьте по желанию. Я верх рулета смазала отложенной ложкой крема, а сверху уложила голубику, инжир и листики мяты.

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Нарежьте тыквенный рулет с кремом на кусочки и подавайте с чашечкой ароматного кофе или чая. Приятного аппетита!

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