Врач рассказала, как безопасно удалить родинки у детей

Родинки у детей могут быть как врожденными (с которыми ребенок родился или они появились в первые два года жизни) и приобретенными (могут появляться на протяжении жизни). Родителям стоит понимать, что некоторые из них требуют наблюдения врача.
«Сразу стоит отметить, что меланома (рак кожи) — это крайне редкое явление у ребенка. Но могут встречаться и другие виды образований на коже, помимо обычных родинок, требующих наблюдения врача. Например, это невус Шпица — доброкачественное образование кожи, требующее наблюдения в динамике или иссечения при его атипичных формах», — добавила врач.
Также она подчеркнула, что стоит проводить самоосмотр. Это делается не для диагностики какого-либо заболевания, а для информации — врач на приеме обязательно спросит о динамике новообразования (изменился ли цвет или форма родинок). Из этого следует, что внимательный осмотр один раз в несколько месяцев будет вполне уместен, особенно если образование кажется подозрительным.
«Для эстетической коррекции родинки удаляют пациентам от 18 лет, но по разрешению родителя процедуру можно провести раньше. По медицинским показаниям — в любом возрасте. Если после дерматоскопического осмотра есть признаки “нехорошей” родинки, то проводится эксцизионная биопсия, т.е. удаление на всю толщину кожи с захватом 1−3 мм здоровых тканей, с последующим гистологическим исследованием», — рассказала специалист.
По ее словам, для удаления «хороших» родинок, не вызывающих подозрения после осмотра, чаще всего прибегают к лазерному удалению.
В течение первых суток на месте удаления возможно незначительное покраснение и отечность — это нормальная реакция. Далее появляется корочка, под которой формируется слой новой кожи. После того как корочка самостоятельно отпадет, наблюдается нежная розовая кожа, со временем этот участок уплотняется и становится похожим на окружающую кожу. Редко могут оставаться едва заметные пятнышки на месте удаления.
«Реабилитационный период максимально комфортный и безболезненный. Сразу после удаления можно отправляться по делам, не испытывая никакого дискомфорта», — добавила Кузнецова.
В заключение она напомнила об основных правилах профилактики рака кожи: избегать часов активного излучения солнца с 11 до 16 и использовать солнцезащитные средства с фактором защиты 50+. Важно, чтобы средство было с защитой от УФ-А (UVA), так и от УФ-Б (UVB) лучей.
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