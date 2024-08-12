Врач рассказала, как безопасно удалить родинки у детей

Родинки у детей могут быть как врожденными (с которыми ребенок родился или они появились в первые два года жизни) и приобретенными (могут появляться на протяжении жизни). Родителям стоит понимать, что некоторые из них требуют наблюдения врача.

О том, в каких случаях следует удалять родинки и как это сделать безопасно, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог «СМ-Клиника» для детей Анна Кузнецова.