Беспризорники Одессы

На улицах Одессы можно встретить детей из разных стран: Украина, Россия, Молдова, Беларусь, Преднистровье. «По данным официальной статистики в Одессе около 3 000 беспризорников. Но на деле это лишь малая часть того, что есть на самом деле», рассказывает Татьяна Семикоп, начальник отдела криминальной милиции по делам детей Украины. Никто не может назвать точное число беспризорных детей, живущих на улицах Украины, но одно ясно точно – страну захлестывает третья волна беспризорничества. Первые две произошли во время Гражданской Войны и Второй Мировой Войны, но тогда большинство детей стали беспризорниками, так как их родители погибли. Большинство родителей нынешних бездомных детей живы. Именно поэтому в Украине появился новый вид беспризорных детей – «социальные сироты».

На улице дети находят спасение от родительской агрессии и насилия. Объединяясь в группы, беспризорники селятся в подвалах, на чердаках и канализационных люках, где они живут по собственным правилам и законам. Цена любой ошибки – жизнь. Чтобы прожить – нужна еда. Чтобы получить еду – нужны деньги. Такую нехитрую установку дети получают, как только они попадают на улицу. Некоторые из них моют машины, работают грузчиками или выполняют ремонтные работы. Другие просят милостыню или воруют. Некоторые дети попадают в сексуальное рабство. Зачастую оплату они получают в виде бутылки спиртного или очередной дозы наркотиков. Тех же, кто не хочет подчиняться, заставляют силой. Подростки, живущие на улице, пытаются скрасить свою нелегкую жизнь при помощи, алкоголя, сигарет, наркотиков и клея.

Какое же потомство они могут оставить после себя? Жизнь на улице сопровождается различными болезнями, начиная от бронхитов и вшей, заканчивая туберкулезом, гепатитом и ВИЧ. По данным организации «Путь домой», которая работает с беспризорниками в Одессе, две трети бездомных детей больны ВИЧ. Беспризорники не ходят в школу не потому что они глупые, а потому что им нечего надеть и не на что купить книги и тетрадки. Но чаще всего им просто некогда это делать, так как им нужно зарабатывать деньги, чтобы выжить.

Фото (С) Michal Novotny

1. Константин Голубенко, 17 лет, плачет от того, что не может найти вену, чтобы вколоть самодельный наркотик, 17 июня, 2006 год. По данным организации «Путь домой», на улицах Одессы живут более 3000 детей. Большинство из них принимают наркотики. Последнее исследование показало, что почти все беспризорники больны венерическими заболеваниями, а у многих ВИЧ.

2. Жанна Потапенкова, 14 лет, в коллекторе, где она живет, 21 декабря 2006 года.

3. Сергей Кушнир, 14 лет, держит в руках пластиковый пакет с клеем.

4. Денис «Молдованчик», 12 лет, вкалывает другу самодельный наркотик, основанный на эфедрине и носящий название «болтушка».

5. Славик Берестов, 12 лет, плачет, в то время как его брат Виталий Берестов, 14 лет, нюхает клей из пластикового пакета.

6. 17 летний Тарас спит после того, как вколол себе самодельный наркотик под названием «болтушка».

7. 15 летний Денис Клименко курит сигарету, в то время как его друг-одногодка Михаил Неженский смотрит на него.

8. Леонид Трондофил, 14 лет, выглядывает из коллектора, в котором живет.

9. 17 летний Тарас плачет от того, что его друг не смог найти у него вену, чтобы вколоть наркотик.

10. 17 летний Константин Голубенко смотрит на себя в зеркало, после того как его подстригли в реабилитационном центре для беспризорников организации «Путь домой».

11. Дом в центре Одессы, в котором обитают некоторые беспризорники.

12. 14 летний Иван Кувшинов готовит для своего друга дозу наркотика.

13. Беспризорники делят еду в подвале, где они все вместе живут.

14. 14 летний Сергей Кушнир (слева) читает Библию 15 летнему Денису Клименко (в середине) и 14 летнему Виталию Берестову.

15. Своеобразный отдых беспризорников в Одессе.

16. 14 летние Леонид Трондофил (слева) и Сергей Кушнир в трамвае.

17. Слева направо: Славик Берестов, 12 лет, Владислав Берников, 12 лет и Жанна Потапенкова, 14 лет, закуривают сигареты.

18. 12 летний Славик Берестов смотрит на улицу из коллектора, в котором живет.

19. 16 летний Мирослав Толпица держит шприц, наполненный самодельным наркотиком.

20. 14 летний Сергей Кушнир и 12 летний Леонид нюхают клей.

21. Денис «Молдованчик», 12 лет, закуривает сигарету, после того, как принял очередную дозу наркотика.

22. 11 летний Славик Берестов нюхает клей в вагончике, в котором он живет вместе с братом.

23. Денис Клименко (справа), 15 лет, нюхает клей, в то время как его друг и одногодка Михаил Неженский готовит новую партию клея.

24. 17 летний Константин Голубенко спит прямо на одной из улиц Одессы.

25. Беспризорники получили еду от сотрудников одесского центра «Путь домой».

26. 17 летний Тарас спит после того, как принял очередную дозу наркотика.

27. Жанна Потапенкова (слева), 14 лет, Владислав Берников (в середине), 12, Александр Тритуляк, 16 лет, делят между собой пирожное.

28. Беспризорники нюхают клей.

29. Денис «Молдованчик» плачет от того, что его друг не смог найти у него вену, чтобы вколоть наркотик.