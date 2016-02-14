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Беспризорники Одессы

На улицах Одессы можно встретить детей из разных стран: Украина, Россия, Молдова, Беларусь, Преднистровье. «По данным официальной статистики в Одессе около 3 000 беспризорников. Но на деле это лишь малая часть того, что есть на самом деле», рассказывает Татьяна Семикоп, начальник отдела криминальной милиции по делам детей Украины. Никто не может назвать точное число беспризорных детей, живущих на улицах Украины, но одно ясно точно – страну захлестывает третья волна беспризорничества. Первые две произошли во время Гражданской Войны и Второй Мировой Войны, но тогда большинство детей стали беспризорниками, так как их родители погибли. Большинство родителей нынешних бездомных детей живы. Именно поэтому в Украине появился новый вид беспризорных детей – «социальные сироты».

На улице дети находят спасение от родительской агрессии и насилия. Объединяясь в группы, беспризорники селятся в подвалах, на чердаках и канализационных люках, где они живут по собственным правилам и законам. Цена любой ошибки – жизнь. Чтобы прожить – нужна еда. Чтобы получить еду – нужны деньги. Такую нехитрую установку дети получают, как только они попадают на улицу. Некоторые из них моют машины, работают грузчиками или выполняют ремонтные работы.

Другие просят милостыню или воруют. Некоторые дети попадают в сексуальное рабство. Зачастую оплату они получают в виде бутылки спиртного или очередной дозы наркотиков. Тех же, кто не хочет подчиняться, заставляют силой. Подростки, живущие на улице, пытаются скрасить свою нелегкую жизнь при помощи, алкоголя, сигарет, наркотиков и клея.

Какое же потомство они могут оставить после себя? Жизнь на улице сопровождается различными болезнями, начиная от бронхитов и вшей, заканчивая туберкулезом, гепатитом и ВИЧ. По данным организации «Путь домой», которая работает с беспризорниками в Одессе, две трети бездомных детей больны ВИЧ. Беспризорники не ходят в школу не потому что они глупые, а потому что им нечего надеть и не на что купить книги и тетрадки. Но чаще всего им просто некогда это делать, так как им нужно зарабатывать деньги, чтобы выжить.

Фото (С) Michal Novotny

Беспризорники Одессы

1. Константин Голубенко, 17 лет, плачет от того, что не может найти вену, чтобы вколоть самодельный наркотик, 17 июня, 2006 год. По данным организации «Путь домой», на улицах Одессы живут более 3000 детей. Большинство из них принимают наркотики. Последнее исследование показало, что почти все беспризорники больны венерическими заболеваниями, а у многих ВИЧ.

Беспризорники Одессы

2. Жанна Потапенкова, 14 лет, в коллекторе, где она живет, 21 декабря 2006 года.

Беспризорники Одессы

3. Сергей Кушнир, 14 лет, держит в руках пластиковый пакет с клеем.

Беспризорники Одессы

4. Денис «Молдованчик», 12 лет, вкалывает другу самодельный наркотик, основанный на эфедрине и носящий название «болтушка».

Беспризорники Одессы

5. Славик Берестов, 12 лет, плачет, в то время как его брат Виталий Берестов, 14 лет, нюхает клей из пластикового пакета.

Беспризорники Одессы

6. 17 летний Тарас спит после того, как вколол себе самодельный наркотик под названием «болтушка».

Беспризорники Одессы

7. 15 летний Денис Клименко курит сигарету, в то время как его друг-одногодка Михаил Неженский смотрит на него.

Беспризорники Одессы

8. Леонид Трондофил, 14 лет, выглядывает из коллектора, в котором живет.

Беспризорники Одессы

9. 17 летний Тарас плачет от того, что его друг не смог найти у него вену, чтобы вколоть наркотик.

Беспризорники Одессы

10. 17 летний Константин Голубенко смотрит на себя в зеркало, после того как его подстригли в реабилитационном центре для беспризорников организации «Путь домой».

Беспризорники Одессы

11. Дом в центре Одессы, в котором обитают некоторые беспризорники.

Беспризорники Одессы

12. 14 летний Иван Кувшинов готовит для своего друга дозу наркотика.

Беспризорники Одессы

13. Беспризорники делят еду в подвале, где они все вместе живут.

Беспризорники Одессы

14. 14 летний Сергей Кушнир (слева) читает Библию 15 летнему Денису Клименко (в середине) и 14 летнему Виталию Берестову.

Беспризорники Одессы

15. Своеобразный отдых беспризорников в Одессе.

Беспризорники Одессы

16. 14 летние Леонид Трондофил (слева) и Сергей Кушнир в трамвае.

Беспризорники Одессы

17. Слева направо: Славик Берестов, 12 лет, Владислав Берников, 12 лет и Жанна Потапенкова, 14 лет, закуривают сигареты.

Беспризорники Одессы

18. 12 летний Славик Берестов смотрит на улицу из коллектора, в котором живет.

Беспризорники Одессы

19. 16 летний Мирослав Толпица держит шприц, наполненный самодельным наркотиком.

Беспризорники Одессы

20. 14 летний Сергей Кушнир и 12 летний Леонид нюхают клей.

Беспризорники Одессы

21. Денис «Молдованчик», 12 лет, закуривает сигарету, после того, как принял очередную дозу наркотика.

Беспризорники Одессы

22. 11 летний Славик Берестов нюхает клей в вагончике, в котором он живет вместе с братом.

Беспризорники Одессы

23. Денис Клименко (справа), 15 лет, нюхает клей, в то время как его друг и одногодка Михаил Неженский готовит новую партию клея.

Беспризорники Одессы

24. 17 летний Константин Голубенко спит прямо на одной из улиц Одессы.

Беспризорники Одессы

25. Беспризорники получили еду от сотрудников одесского центра «Путь домой».

Беспризорники Одессы

26. 17 летний Тарас спит после того, как принял очередную дозу наркотика.

Беспризорники Одессы

27. Жанна Потапенкова (слева), 14 лет, Владислав Берников (в середине), 12, Александр Тритуляк, 16 лет, делят между собой пирожное.

Беспризорники Одессы

28. Беспризорники нюхают клей.

Беспризорники Одессы

29. Денис «Молдованчик» плачет от того, что его друг не смог найти у него вену, чтобы вколоть наркотик.

Беспризорники Одессы

30. 14 летний Виталий Берестов на фоне коллектора, в котором он живет.

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