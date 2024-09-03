Газировка — по паспорту. Почему запретили продажу энергетиков детям

Родители радостно встречают этот закон, дети — в печали. До 18 лет они не смогут самостоятельно покупать эти тонизирующие напитки. Впрочем, новым закон может считаться относительно, поскольку и до этого в 60 субъектах РФ уже существовали местные постановления, запрещающие продажу энергетиков детям.

О том, почему принято такое решение, какие проблемы есть с этими напитками, aif.ru рассказывают два ведущих эксперта в этой области, работающие в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии, — заведующий лабораторией биохимии пищевых продуктов, доктор биологических наук Владимир Бессонов и врач-педиатр, диетолог, руководитель лаборатории возрастной нутрициологии, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева.

Непредсказуемый эффект

Чем же так страшны энергетики для растущего организма, что их приравняли к спиртному и сигаретам? Если почитать их состав, там можно найти даже вроде бы полезные компоненты: аминокислоту таурин, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, L-карнитин. Тот же кофеин в энергетиках только из натуральных источников, например из растения гуараны. Но есть незначительное количество искусственных добавок: ароматизаторов и красителей.

Однако, как подчеркивают эксперты, весь вред не от них, в энергетиках есть два компонента, содержание которых важно строго контролировать и взрослым, и особенно детям.

Первое — это сахар, его очень много — 110 г на литр (примерно 20 кусочков или чайных ложек — прим. aif.ru). За это диетологи не любят любую сладкую газировку, употребление которой связано с избыточной калорийностью, что впоследствии приводит к ожирению, риску развития сахарного диабета 2-го типа и др.

Второй минус в том, что эти напитки содержат кофеин или другие тонизирующие вещества в большом количестве, — 150 мг на банку 0,5 л. До 400 мг в сутки кофеина считается безопасной дозой для взрослых людей, что соответствует 5-8 чашкам кофе или 3-5 чашкам крепко заваренного чая. Поэтому даже взрослым людям рекомендуется употреблять содержащие кофеин напитки в ограниченном количестве, а конкретно энергетики — не более 1 банки в день.

Но самое главное в том, что если для взрослых предельная доза кофеина известна, то для детского организма она не установлена нигде в мире. Этот вопрос пока обсуждается, но, однозначно, доза должна быть ниже, чем для взрослого. Поэтому в какой момент может наступить негативный эффект от избыточного потребления ребенком или подростком кофеина, пока неизвестно. Эксперты акцентируют на этом внимание.

Кофеин — не детская игрушка

В принципе, кофеин — не вредное, а даже полезное вещество, так как при поступлении в адекватных количествах из продуктов питания (чай, кофе, какао, шоколад) он даже стимулирует умственную активность. Но при избыточном потреблении становится опасным. Прежде всего — для нервной системы подрастающего поколения.

Кофеин в нашем организме взаимодействует с аденозиновыми рецепторами. Аденозин участвует в процессах возбуждения и торможения. При избыточном поступлении кофеина нарушается баланс двух этих процессов в пользу возбуждения.

А поскольку у детей нервная система очень уязвима, она страдает быстрее, чем у взрослых. Для подростков и так свойственны эмоциональная лабильность, повышенная конфликтность, а на фоне чрезмерного употребления энергетиков все эти проблемы усугубляются. Ребенок становится легковозбудимым, менее усидчивым, у него могут возникать проблемы со сном, успеваемостью, поведением, так как усиливаются тревожность и импульсивность.

Кроме того, кофеин может повышать артериальное давление и частоту сердцебиения.

Конечно, при редком и ограниченном употреблении энергетиков большой беды не будет, но поскольку детям трудно контролировать количество «вкусного» напитка, законодатели решились на жесткие меры в надежде, что это благотворно отразится на здоровье нашего будущего.