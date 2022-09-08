РУССКИЕ ШКОЛЫ ЗАКРОЮТ ДВЕРИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ? К ИДЕЕ ТУТ ЖЕ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ

Русские школы закроют двери для детей мигрантов? Валерий Фадеев предложил сначала направлять их на специальные языковые курсы. К идее, однако, тут же возникли вопросы.

В России создадут адаптационные центры для мигрантов, указал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу, отметив, что приезжие обязаны знать и уважать русские традиции, а также следовать нашему законодательству, если они приехали в Россию.

В этом году количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Многие гастарбайтеры попросту игнорируют русские обычаи и законы. Юрий Пронько показал в эфире кадры, напрямую подтверждающие это.

На видео из Нижнего Новгорода мигранты разделывают тушу барана прямо на территории школы. Эту картину наблюдали дети, проходившие мимо спортивной площадки.

Тем временем глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что дети мигрантов не смогут поступить в отечественные школы без знания русского языка. По его мнению, такие ученики попросту не будут понимать сути материала и это затруднит процесс обучения во всём классе.

Фадеев предложил направлять детей приезжих на специальные языковые курсы. Лишь после года дополнительных подготовительных занятий ребят-иностранцев можно будет вводить в общие классы, считает он.

Плохо себе представляю, как будут реализовывать и регулировать этот процесс. Тем более что входящий поток мигрантов не иссякает,

- добавил в свою очередь ведущий "Первого русского".

Он отметил, что в этом году только с апреля по июнь в страну въехало рекордное за шесть лет количество гастарбайтеров - более 3 миллионов человек.