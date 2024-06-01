Почему нельзя ругать детей: 5 доводов науки, к которым надо прислушаться

Многие взрослые чувствуют: разговор с ребенком на повышенных тонах — скорее, способ выплеснуть эмоции, чем эффективная воспитательная мера. И все же эмоции берут верх. Мы нашли 5 научных доказательств того, что крики и обвинения приносят больше вреда, чем пользы.

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Причина No1. Новости СМИ2

Ругаться на ребенка младше четырех лет, в надежде, что он поймет ваши чувства — бесполезное занятие. До 4-летнего возраста малыш не способен побывать «в чужой шкуре», в его мозге еще не созрели нужные нервные волокна.

В марте 2017 года ученые из Лейдена и Лейпцига провели эксперименты и узнали, почему маленький ребенок не способен к сопереживанию.

Трехлетним детям рассказывали историю о мальчике, который оставил на столе шоколадку и пошел играть во двор. Пока он был на улице, мама убрала шоколадку в шкаф. На вопрос о том, где мальчик станет искать шоколадку, когда вернется, все дети уверенно отвечали: в шкафу. Когда им говорили, что герой рассказа искал шоколадку на столе (там, где оставил) и удивился, не найдя ее, то дети не понимали, почему так происходило. Они не могли посмотреть на ситуацию чужими глазами.

Важно: к четырем годам ребенок начинает понимать ход мыслей других людей. Пока этого не произошло, малыш в какой-то степени остается эгоистом. И этого не исправить никакими объяснениями и уговорами, тем более — руганью.

Причина No2. Если ребенок знает, что вы будете ругаться — он вас обманет

Ученые из Мичиганского университета утверждают: ребенок будет честен и признает вину, если он знает, что взрослый не станет ругаться и отнесется к его признанию с долей позитива.

Страх перед скандалом намного перевешивает страх возможного наказания.

Важно: взрослый должен показать, что ему не нравится поступок ребенка, но нравится то, что тот о нем честно рассказал. Не нужно сразу обрушиваться с упреками. Это поможет сформировать доверительные отношения, которые станут особенно важны в подростковом возрасте.

Причина No3. Дети, которых часто ругают, хуже учатся в школе

Древние египтяне говаривали, что уши у мальчиков находятся ниже спины. Многие столетия розга считалась действенным инструментом, при помощи которого можно было повысить успеваемость. Современные ученые с таким подходом не согласны.

Научно доказанный факт: чем сильнее родители ругают ребенка за плохие отметки, тем хуже он начинает учиться. Замыкается порочный круг.

«Получил двойку — значит, теперь три дня гулять не пойдешь, никаких игр. Будешь сидеть и делать уроки», — подобные наказания тоже только вредят.

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Если родители школьника придерживаются строгого, авторитарного стиля воспитания, постоянно ругают и читают нотации, то к 11 классу можно получить самого настоящего бунтаря. Как показывают исследования, такие дети чаще теряют интерес к учебе, они склонны к дракам и асоциальному поведению. Из-за частых упреков и одергиваний ребенок начинает воспринимать себя как бесполезного, «плохого» человека. И ведет себя соответствующим образом, попадает в соответствующие компании.

Важно: родители должны стараться помогать ребенку, а не отводить душу, отчитывая его на повышенных тонах. Высоким оценкам и хорошему поведению способствуют теплые, доверительные отношения в семье.

Причина No4. У детей тоже бывает эмоциональное переедание

При помощи пищи взрослые люди пытаются справиться с нервным перенапряжением и тоской. Говорят, особенно хорошо помогает сладкое. Если «лечение пищей» затянулось надолго, оно грозит прибавкой лишних килограммов.

Ученые установили, что аналогично реагируют на негативные переживания и дети. До недавнего времени оставался открытым вопрос о том, что делает детей склонными к эмоциональному перееданию — гены или какие-то внешние причины. Теперь доказано, что в первую очередь играет роль атмосфера в семье.

Если ребенок часто бывает расстроен или подавлен, он будет есть больше, и со временем это может привести к избыточной массе тела, т.е. ожирению.

Важно: большую ошибку совершают родители, которые пытаются манипулировать ребенком при помощи сладкого. Если использовать шоколад или конфеты как способ поощрения и лишать сладкого в качестве наказания, это тоже способствует эмоциональному перееданию.

Причина No5. Дети видят то, чего не видят взрослые

«Не спорь со взрослыми, они дольше тебя пожили и больше понимают», — всякий раз, одергивая так ребенка, вы рискуете сесть в лужу. Да, мозг ребенка незрелый и несовершенный. Но это дает ему, как минимум, одно преимущество.

В апреле 2017 года американские исследователи провели два эксперимента с участием взрослых и детей в возрасте 4-5 лет. Во время одного из них и взрослым, и детям показывали изображения фантастических животных. Их просили смотреть на определенную часть тела, например, на лапы. Затем показывали картинку с тем же животным, но немного измененным. Взрослые чаще замечали различия во внешнем виде лап. А дети чаще замечали отличия в хвосте, морде и других частях тела, на которые их не просили смотреть.

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Важно: в возрасте 4-5 лет ребенок активно исследует окружающий мир. Он не может, как взрослый, долго удерживать внимание на чем-то одном. Зато, как выяснили ученые в ходе этого эксперимента, дети лучше видят общую картину, второстепенные элементы, на которые взрослый не обратит внимания. Помните об этом, когда у вас в следующий раз возникнет желание прикрикнуть на ребенка, чтобы тот прекратил спор.

Ругань — отчаянная попытка родителей чего-либо добиться от ребенка, когда все возможности сделать это «по-хорошему» уже исчерпаны. Но эффект, как показывают исследования, часто оказывается противоположен ожидаемому.

Когда градус эмоций зашкаливает, взрослым стоит проявить мудрость, успокоиться и подумать, как повлиять на ситуацию другими способами.