Почему нельзя ругать детей: 5 доводов науки, к которым надо прислушаться

Причина No1.
Ругаться на ребенка младше четырех лет, в надежде, что он поймет ваши чувства — бесполезное занятие. До 4-летнего возраста малыш не способен побывать «в чужой шкуре», в его мозге еще не созрели нужные нервные волокна.
В марте 2017 года ученые из Лейдена и Лейпцига провели эксперименты и узнали, почему маленький ребенок не способен к сопереживанию.
Важно: к четырем годам ребенок начинает понимать ход мыслей других людей. Пока этого не произошло, малыш в какой-то степени остается эгоистом. И этого не исправить никакими объяснениями и уговорами, тем более — руганью.
Причина No2. Если ребенок знает, что вы будете ругаться — он вас обманет
Ученые из Мичиганского университета утверждают: ребенок будет честен и признает вину, если он знает, что взрослый не станет ругаться и отнесется к его признанию с долей позитива.
Страх перед скандалом намного перевешивает страх возможного наказания.
Важно: взрослый должен показать, что ему не нравится поступок ребенка, но нравится то, что тот о нем честно рассказал. Не нужно сразу обрушиваться с упреками. Это поможет сформировать доверительные отношения, которые станут особенно важны в подростковом возрасте.
Причина No3. Дети, которых часто ругают, хуже учатся в школе
Древние египтяне говаривали, что уши у мальчиков находятся ниже спины. Многие столетия розга считалась действенным инструментом, при помощи которого можно было повысить успеваемость. Современные ученые с таким подходом не согласны.
Научно доказанный факт: чем сильнее родители ругают ребенка за плохие отметки, тем хуже он начинает учиться. Замыкается порочный круг.
«Получил двойку — значит, теперь три дня гулять не пойдешь, никаких игр. Будешь сидеть и делать уроки», — подобные наказания тоже только вредят.
Если родители школьника придерживаются строгого, авторитарного стиля воспитания, постоянно ругают и читают нотации, то к 11 классу можно получить самого настоящего бунтаря. Как показывают исследования, такие дети чаще теряют интерес к учебе, они склонны к дракам и асоциальному поведению. Из-за частых упреков и одергиваний ребенок начинает воспринимать себя как бесполезного, «плохого» человека. И ведет себя соответствующим образом, попадает в соответствующие компании.
Причина No4. У детей тоже бывает эмоциональное переедание
При помощи пищи взрослые люди пытаются справиться с нервным перенапряжением и тоской. Говорят, особенно хорошо помогает сладкое. Если «лечение пищей» затянулось надолго, оно грозит прибавкой лишних килограммов.
Ученые установили, что аналогично реагируют на негативные переживания и дети. До недавнего времени оставался открытым вопрос о том, что делает детей склонными к эмоциональному перееданию — гены или какие-то внешние причины. Теперь доказано, что в первую очередь играет роль атмосфера в семье.
Если ребенок часто бывает расстроен или подавлен, он будет есть больше, и со временем это может привести к избыточной массе тела, т.е. ожирению.
Важно: большую ошибку совершают родители, которые пытаются манипулировать ребенком при помощи сладкого. Если использовать шоколад или конфеты как способ поощрения и лишать сладкого в качестве наказания, это тоже способствует эмоциональному перееданию.
Причина No5. Дети видят то, чего не видят взрослые
«Не спорь со взрослыми, они дольше тебя пожили и больше понимают», — всякий раз, одергивая так ребенка, вы рискуете сесть в лужу. Да, мозг ребенка незрелый и несовершенный. Но это дает ему, как минимум, одно преимущество.
В апреле 2017 года американские исследователи провели два эксперимента с участием взрослых и детей в возрасте 4-5 лет. Во время одного из них и взрослым, и детям показывали изображения фантастических животных. Их просили смотреть на определенную часть тела, например, на лапы. Затем показывали картинку с тем же животным, но немного измененным. Взрослые чаще замечали различия во внешнем виде лап. А дети чаще замечали отличия в хвосте, морде и других частях тела, на которые их не просили смотреть.
Важно: в возрасте 4-5 лет ребенок активно исследует окружающий мир. Он не может, как взрослый, долго удерживать внимание на чем-то одном. Зато, как выяснили ученые в ходе этого эксперимента, дети лучше видят общую картину, второстепенные элементы, на которые взрослый не обратит внимания. Помните об этом, когда у вас в следующий раз возникнет желание прикрикнуть на ребенка, чтобы тот прекратил спор.
Ругань — отчаянная попытка родителей чего-либо добиться от ребенка, когда все возможности сделать это «по-хорошему» уже исчерпаны. Но эффект, как показывают исследования, часто оказывается противоположен ожидаемому.
Когда градус эмоций зашкаливает, взрослым стоит проявить мудрость, успокоиться и подумать, как повлиять на ситуацию другими способами.
Фото на обложке: Freepik
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