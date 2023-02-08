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Стеснительный ребенок – нужно ли преодолевать застенчивость

Каждый человек испытывал в жизни стеснительность, но у одних она более выражена, у других менее. Это качество можно заметить в первые годы жизни ребенка.

  • Важно понимать, в какой степени она выражена. Не спешите избавляться от этого качества, если оно не мешает жизни малыша.

Возникновение

  • Каждый человек рождается с особым темпераментом. Одни сразу активные и дерзкие, а другие робкие и спокойные.
  • Также влияет на характер и поведение и темперамент родителей. Если мама с папой спокойные, то с большой вероятностью их малыш будет спокойным.
Стеснительный ребенок – нужно ли преодолевать застенчивость

Стеснительность проявляется в разные возрастные периоды, но если вы заметили, что она мешает ребенку заводить новые знакомства или учиться, то пора принимать меры.

Часто стеснительность связана с низкой самооценкой.

Если вовремя не начать работать с этой проблемой, то она может привести к социофобии.

Плюсы

В стеснительности есть и положительные стороны:

  • Осторожность. Робкие дети не доверяют незнакомым людям. Такой малыш вряд ли пойдет к чужому дяде, предложившему конфету.
  • Внимательность. Малыш сдержан в своих разговорах, но зато внимательнее следит за ситуацией, анализирует поведение других людей.
  • Самообразование. Застенчивые дети часто вместо общения выбирают книги и различные хобби.

Если застенчивость приводит к проблемам, то необходимо с ней бороться.

Как помочь

Чтобы помочь малышу, необходимо следовать следующим советам.

  • Не смейтесь. Не высмеивайте чадо, не обсуждайте его в его присутствии.
  • Общайтесь с ним. Важно не только говорить, но и с интересом слушать. Это повысит самооценку ребенку.
  • Хвалите. Чтобы повысить самооценку малышу, необходимо его регулярно хвалить, даже за маленькие достижения.
Стеснительный ребенок – нужно ли преодолевать застенчивость
  • Расширяйте круг общения. Не ограничивайте круг общения чада собой. Приводите домой гостей, приводите его в компании его сверстников.
  • Приучайте к самостоятельности. Учите ребенка всему новому, и его страх будет уменьшаться.
  • Занимайтесь развитием. Чтобы ребенок не считал себя скучным и неинтересным, найдите ему увлечения.
  • Проигрывайте различные ситуации. Если малыш боится новых обстановок, то в игровой форме проходит разные жизненные ситуации. Объясняйте ему, что его ждет, что ему нужно будет делать.

Чтобы побороть болезненную стеснительность необходимо терпение и позитивное воспитание. Если же эта черта характера выражается несильно, то смиритесь и сконцентрируйтесь на ее положительных сторонах.

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воспитание

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