Стеснительный ребенок – нужно ли преодолевать застенчивость

Каждый человек испытывал в жизни стеснительность, но у одних она более выражена, у других менее. Это качество можно заметить в первые годы жизни ребенка.
- Важно понимать, в какой степени она выражена. Не спешите избавляться от этого качества, если оно не мешает жизни малыша.
Возникновение
- Каждый человек рождается с особым темпераментом. Одни сразу активные и дерзкие, а другие робкие и спокойные.
- Также влияет на характер и поведение и темперамент родителей. Если мама с папой спокойные, то с большой вероятностью их малыш будет спокойным.
Стеснительность проявляется в разные возрастные периоды, но если вы заметили, что она мешает ребенку заводить новые знакомства или учиться, то пора принимать меры.
Часто стеснительность связана с низкой самооценкой.
Если вовремя не начать работать с этой проблемой, то она может привести к социофобии.
Плюсы
В стеснительности есть и положительные стороны:
- Осторожность. Робкие дети не доверяют незнакомым людям. Такой малыш вряд ли пойдет к чужому дяде, предложившему конфету.
- Внимательность. Малыш сдержан в своих разговорах, но зато внимательнее следит за ситуацией, анализирует поведение других людей.
- Самообразование. Застенчивые дети часто вместо общения выбирают книги и различные хобби.
Если застенчивость приводит к проблемам, то необходимо с ней бороться.
Как помочь
Чтобы помочь малышу, необходимо следовать следующим советам.
- Не смейтесь. Не высмеивайте чадо, не обсуждайте его в его присутствии.
- Общайтесь с ним. Важно не только говорить, но и с интересом слушать. Это повысит самооценку ребенку.
- Хвалите. Чтобы повысить самооценку малышу, необходимо его регулярно хвалить, даже за маленькие достижения.
- Расширяйте круг общения. Не ограничивайте круг общения чада собой. Приводите домой гостей, приводите его в компании его сверстников.
- Приучайте к самостоятельности. Учите ребенка всему новому, и его страх будет уменьшаться.
- Занимайтесь развитием. Чтобы ребенок не считал себя скучным и неинтересным, найдите ему увлечения.
- Проигрывайте различные ситуации. Если малыш боится новых обстановок, то в игровой форме проходит разные жизненные ситуации. Объясняйте ему, что его ждет, что ему нужно будет делать.
Чтобы побороть болезненную стеснительность необходимо терпение и позитивное воспитание. Если же эта черта характера выражается несильно, то смиритесь и сконцентрируйтесь на ее положительных сторонах.
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