Стеснительный ребенок – нужно ли преодолевать застенчивость

Каждый человек испытывал в жизни стеснительность, но у одних она более выражена, у других менее. Это качество можно заметить в первые годы жизни ребенка.

Важно понимать, в какой степени она выражена. Не спешите избавляться от этого качества, если оно не мешает жизни малыша.

Возникновение

Каждый человек рождается с особым темпераментом . Одни сразу активные и дерзкие, а другие робкие и спокойные.

. Одни сразу активные и дерзкие, а другие робкие и спокойные. Также влияет на характер и поведение и темперамент родителей. Если мама с папой спокойные, то с большой вероятностью их малыш будет спокойным.

Стеснительность проявляется в разные возрастные периоды, но если вы заметили, что она мешает ребенку заводить новые знакомства или учиться, то пора принимать меры.

Часто стеснительность связана с низкой самооценкой.

Если вовремя не начать работать с этой проблемой, то она может привести к социофобии.

Плюсы

В стеснительности есть и положительные стороны:

Осторожность . Робкие дети не доверяют незнакомым людям. Такой малыш вряд ли пойдет к чужому дяде, предложившему конфету.

. Робкие дети не доверяют незнакомым людям. Такой малыш вряд ли пойдет к чужому дяде, предложившему конфету. Внимательность. Малыш сдержан в своих разговорах, но зато внимательнее следит за ситуацией, анализирует поведение других людей.

Малыш сдержан в своих разговорах, но зато внимательнее следит за ситуацией, анализирует поведение других людей. Самообразование. Застенчивые дети часто вместо общения выбирают книги и различные хобби.

Если застенчивость приводит к проблемам, то необходимо с ней бороться.

Как помочь

Чтобы помочь малышу, необходимо следовать следующим советам.

Не смейтесь. Не высмеивайте чадо, не обсуждайте его в его присутствии.

Не высмеивайте чадо, не обсуждайте его в его присутствии. Общайтесь с ним. Важно не только говорить, но и с интересом слушать. Это повысит самооценку ребенку.

Важно не только говорить, но и с интересом слушать. Это повысит самооценку ребенку. Хвалите. Чтобы повысить самооценку малышу, необходимо его регулярно хвалить, даже за маленькие достижения.

Расширяйте круг общения. Не ограничивайте круг общения чада собой. Приводите домой гостей, приводите его в компании его сверстников.

Не ограничивайте круг общения чада собой. Приводите домой гостей, приводите его в компании его сверстников. П риучайте к самостоятельности. Учите ребенка всему новому, и его страх будет уменьшаться.

Учите ребенка всему новому, и его страх будет уменьшаться. Занимайтесь развитием. Чтобы ребенок не считал себя скучным и неинтересным, найдите ему увлечения.

Чтобы ребенок не считал себя скучным и неинтересным, найдите ему увлечения. Проигрывайте различные ситуации. Если малыш боится новых обстановок, то в игровой форме проходит разные жизненные ситуации. Объясняйте ему, что его ждет, что ему нужно будет делать.

Чтобы побороть болезненную стеснительность необходимо терпение и позитивное воспитание. Если же эта черта характера выражается несильно, то смиритесь и сконцентрируйтесь на ее положительных сторонах.