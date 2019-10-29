Один на улице. Что рассказать ребенку о правилах общения с незнакомыми людьми

Лиана Хазиахметова

Наступает момент, когда ребенка нужно отпустить одного — дойти до школы и обратно, сходить в магазин, погулять с друзьями. Сегодня поговорим о том, как научить детей общаться с незнакомцами. Разбираемся в теме вместе с основателем Академии безопасности Ольгой Бочковой (@olga. ).

«Правила безопасности доступны любому ребенку и взрослому, — говорит Ольга. — Даже если вы или ваш ребенок очень общительны и вам кажется сложным ограничить общение с незнакомыми, или из-за застенчивости вам непросто отказывать незнакомым людям, или вам кажется, что вы не уверены в себе и что промолчите в ответ на опасные действия, ваше поведение можно сделать безопасным. Для этого есть инструкции, специальные правила, отработанные ситуации, чтобы каждый человек мог оставаться в безопасности».



Мы, родители, хотим воспитать детей общительными, вежливыми и отзывчивыми. Но еще больше мы хотим, чтобы дети никогда не уходили с незнакомыми людьми. Ниже — советы, на основе которых вы сможете сформулировать правила безопасности для своей семьи.

Если ребенок уходит куда-то один, у него всегда должно быть с собой средство связи.

Номера телефонов обоих родителей ребенок должен знать наизусть. Вдруг гаджет разрядится на улице, а позвонить надо?

Взрослый может обратиться с просьбой о помощи, поэтому дайте ребенку инструкцию, как действовать в данной ситуации: «держи дистанцию — скажи „нет“ — убегай — расскажи родителям». Некоторым может показаться, что это невежливо или слишком жестко.

Но мошенники часто пользуются добротой и отзывчивостью детей и подростков, поэтому важно учить детей говорить «нет». В любом случае, когда взрослый просит помощи у ребенка — это как минимум странно. Если помощь действительно нужна, адекватный человек не будет обращаться к детям.

Если кто-то знает имена ребенка и его родителей, этот человек все равно остается незнакомцем. Объясните ребенку, что человек не становится другом или знакомым, назвав имя или другие данные.

Незнакомые люди все равны. Не важно, женщина это, ребенок, бабушка, дедушка или просто очень добрый человек. Правила со всеми незнакомцами одинаковы: «держи дистанцию — скажи „нет“ — убегай — расскажи родителям».

Никогда не берите для ребенка угощения у незнакомых, даже если вам неудобно отказать. Просто скажите: «У нас правило: мы не берем угощения у незнакомых людей». Родители должны показывать на собственном примере, как соблюдать правила безопасности.

Давайте ребенку конкретные инструкции. Например, «Ты выходишь из школы и идешь домой, никуда не сворачивая». «Ты играешь только во дворе дома. То есть за этот забор ты не выходишь». «Если тебя зовут в гости, ты звонишь мне, чтобы предупредить. И никуда не идешь, пока не дозвонишься».

«Есть безопасные и опасные места, — объясняет Ольга. — Безопасное место — это там, где светло и людно. Убедитесь, что путь ребенка лежит по безопасному маршруту, даже если он чуть длиннее, чем привычный. Пройдитесь вместе с ним от дома до школыи проанализируйте, есть ли на его пути опасные кусочки — кусты, арки, тоннели. Постарайтесь построить новый маршрут, который бы избегал этих мест».

Фразы «никогда не разговаривай с незнакомыми», «никуда ни с кем не уходи» не работают. Это слишком общие выражения, которые сложно применить в конкретных ситуациях. Лучше учить ребенка с позиции, как надо делать, и на примерах. «Если к тебе обращаются с просьбой, откажись». «Оставайся на площадке, пока я сама не приду за тобой».

В любой непонятной ситуации ребенок должен звонить родителям. Дети могут донимать звонками в разгар рабочего дня. Даже самые терпеливые родители не выдерживают, перестают брать трубку или запрещают часто звонить. Поэтому важно учить ребенка связываться с вами только в определенных ситуациях. Проговорите все моменты, когда ребенок может вам позвонить. Например, если к нему подошел незнакомец. Или кто-то стучится в дверь. Когда ребенок звонит «по делу», хвалите его: «Спасибо, что ты позвонил мне по вопросу, который мы обсуждали».

Со временем вы работаете правила безопасности для своей семьи. Главное — придерживаться их и не допускать исключений. Например, вы говорите сыну или дочери, что сами заберете его/ее из школы. Ваши планы меняются, и вы звоните маме одноклассника с просьбой заодно забрать и вашего ребенка. Получается, правило «уходишь из школы только со мной» перестало работать. Дети не понимают, что такое исключение и в каких случаях оно действует. Поэтому в первую очередь сами станьте для ребенка примером!

Благодарим за помощь в написании статьи Ольгу Бочкову, основателя Академии безопасности.

