Агрессивные вакцинаторы получили отлуп в суде

Cуд города Данилова Ярославской области отменил решение местной комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении к ответственности мамы, которая водила в школу ребенка, не привитого от полиэмелита. Это решение может стать прецедентом для всей России: суд утвердил гарантированное законом, но постоянно попираемое на практике право родителей самим решать, стоит или не стоит делать те или иные прививки.



Проблема с навязыванием прививок, в том числе и весьма сомнительных с точки зрения здоровья, существует во многих регионах и даже странах (даже в США, как уже сообщала «Катюш», президент Трамп выступил против навязывания прививок заметив что они ведут к угнетению иммунитета и росту количества болезней). В России родители, не желающие травить своего ребенка, зачастую вынуждены прибегать к каким-то хитростям и уговорам. И вот, недавно в городе Данилове Ярославской области местная комиссия по делам несовершеннолетних решила создать опасный прецедент, возбудив дело об административном правонарушении по ст. 5.35 КОАП «неисполнение родительских обязанностей», в отношении маму первоклассницы, Натальи Юдиной, которая привела в школу ребенка, не привитого от полиомиелита. Как сказано в постановлении Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), мать умышленно подвергает жизнь и здоровье дочери угрозе, поскольку в школе обучаются привитые от полиомиелита дети, от которых дочь Юдиной может заразиться вакцино ассоциированным полиомиелитом. КДН уличили маму в том, что она незаконно не перевела ребенка на домашнее обучение либо в другую школу.



«Защитники ребенка» при этом ссылались на п. 9.5 Санитарно-эпидемиологических правил 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» (далее – СП), в котором сказано, что «в общеобразовательных учреждениях … детей, не привитых против полиомиелита разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ».



Любому здравомыслящему человеку понятно, что в действиях школы и Комиссии по делам несовершеннолетних имеют место грубейшие нарушения законодательства.



Федеральные законы предоставляют каждому родителю право на отказ от вакцинации, на выбор формы обучения и образовательного учреждения для своих детей. С учетом федеральных норм вышеприведенные Санитарные правила подлежат применению только с согласия родителей. Иначе право на образование превратилось бы в игру в казино, выигрыш в котором зависел бы от сроков вакцинации всех прививающихся детей школы. Кстати, такое «образовательное казино» считает правильным Администрация школы г. Данилова, которая в своем ответе Наталии Юдиной сообщила следующее: «Поскольку 14 лет (срок ревакцинации от полиомиелита) у разных детей наступает в разное время, временный отказ в посещении школы для непривитых перетекает в не ограниченный период времени». Вот вам и «право каждого на образование» предусмотренное Конституцией.



Мама первоклассницы подала жалобу в Даниловский райсуд на беспредельное постановление КДН. Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в СПб подробно излагали аргументацию о незаконности позиции КДН в данном деле (http://дети-петербург.рф/news/?newsid=1192, http://дети-петербург.рф/news/?newsid=1150), оказали содействие пострадавшей семье в подготовке жалобы, процессуальных документов, выступления Н. Юдиной в суде.



Представитель КДН в судебном заседании И.А. Близнякова повторяла мантру из решения КДН о том, что мама «умышленно подвергает жизнь и здоровье ребенка угрозе». Позицию Близняковой поддерживала врач-инфекционист С. Казанская, которая сказала, что «риск ВАПП действительно есть». Оторванные от жизни аргументы ответчиков были разбиты в суде в пух и прах. Помимо юридической несостоятельности решения КДН сторона Наталии Юдиной показала абсолютную медицинскую неподготовленность оппонента. В качестве свидетеля на стороне Н. Юдиной выступил Цветков Андрей Васильевич – редкий по смелости Человек и эксперт высочайшего уровня, кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Ярославского медуниверситета, который более 35 лет работает в своей сфере. Он на научном уровне непревзойденным образом опроверг позицию «специалистов» КДН и их инфекциониста.



А.В. Цветков, в частности, сообщил, что с 1998 по 2006 годы из 98 случаев вакциноассоциированного полиомиелита (которым пугали непривитую первоклассницу) 64 случая имели место у реципиентов вакцины, то есть, как раз у ПРИВИТЫХ детей. Иными словами, статистика доказывает, что ВАПП почти в 3 раза более опасен ИМЕННО ДЛЯ ПРИВИТЫХ от полиомиелита! Далее эксперт сообщил, что для заражения ВАПП у ребенка должен быть серьезный иммунодефицит, а дочь Н. Юдиной была абсолютно здорова, т.е. для нее этот риск был нулевым.



Суд оказался на высоте, внимательно изучил все аргументы сторон и вынес единственно верный судебный акт об отмене постановления КДН.



Это - победа федерального значения, и не только над агрессивными вакцинаторами, но и над ювеналами. Дело в том, что 2-3 постановления КДН против родителей по ст. 5.35. КоАП могут стать поводом для изъятия детей из семьи. Кстати, данное дело весьма красноречиво показывает необходимость отказа от такого ювенального института административной юстиции как КДН, в которых мало профессионалов, но при этом они «заточены» на привлечение родителей к ответственности. Как только решение суда будет отписано, мы его опубликуем, чтобы родители, которые не прививают своих деток от полиомиелита, вооруженные судебным прецедентом, могли со спокойной душой посещать образовательные учреждения.



РИА Катюша по материалам Общественного уполномоченного по защите семьи