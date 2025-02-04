Ещё один удар по мигрантам: незнание русского языка станет проблемой

В России родителям мигрантов грозят штрафы за отказ обучать детей русскому после провала первичного тестирования. Соответствующий проект подготовило Министерство просвещения РФ.

Минпросвещения России разработало проект, который содержит условия проведения тестирования на знание русского языка. Он касается детей мигрантов, поступающих в школы.

Согласно тексту документа, юные иностранцы, не справившиеся с испытанием, должны пройти трёхмесячную программу по изучению государственного языка РФ. При этом обучение полностью финансируется родителями. Власти региона в обязательном порядке будут информировать о таких семьях МВД и органы опеки. Если же через месяц после направления несовершеннолетний так и не начал посещать дополнительные занятия, начнётся проверка. Далее, в случае выявления нарушений, законных представителей ребёнка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Кроме того, по окончании дополнительного курса ребёнку предоставляется возможность повторного тестирования, но уже в другой образовательной организации. Более того, если в процессе обучения станет очевидным, что иностранный ученик недостаточно владеет русским языком, школа может направить его на повторное испытание в иную организацию. Информация о таких учащихся также будет передана в МВД.

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