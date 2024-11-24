Лаваш с сыром и беконом в духовке

Классная закуска всего из трёх ингредиентов. Горячие рулетики из лаваша, сыра и бекона такие ароматные и вкусные, что ум можно отъесть))). Рекомендую присмотреться к рецепту, ведь впереди много праздничных дней. Горячая закуска придётся всем по вкусу, я уверена!

Ингредиенты Лаваш - 1 шт. Бекон сырокопченый - 150 г Сыр плавленый - 7 ломтиков 306 кКал

25 мин. Б: 11.22

11.22 Ж: 17.76

17.76 У: 25.32

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