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Лаваш с сыром и беконом в духовке

Классная закуска всего из трёх ингредиентов. Горячие рулетики из лаваша, сыра и бекона такие ароматные и вкусные, что ум можно отъесть))). Рекомендую присмотреться к рецепту, ведь впереди много праздничных дней. Горячая закуска придётся всем по вкусу, я уверена!

Ингредиенты

Лаваш - 1 шт.

Бекон сырокопченый - 150 г

Сыр плавленый - 7 ломтиков

  • 306 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 11.22
  • Ж: 17.76
  • У: 25.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Вот такие ингредиенты надо взять для приготовления рулетиков из лаваша с сыром и беконом в духовке.

 

Фото 1

 

 

Нарезать лаваш полосками размером как бекон.

 

Фото 2

 

 

На бекон выложить лаваш, а сверху - сыр.

 

Фото 3

 

 

Свернуть рулетиком. Закрепить зубочисткой.

 

Фото 4

 

 

Так же поступить и с остальными ингредиентами. У меня вышло 7 рулетов.

 

Фото 5

 

 

Лаваш с сыром и беконом в духовке запекать при температуре 190 градусов до румяного состояния, 10-12 минут.

 

Фото 6

 

 

Подавать закуску с любым соусом.

 

Фото 7

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

Лаваш с сыром и беконом в духовке, рецепт с фото
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