Ингредиенты
Лаваш - 1 шт.
Бекон сырокопченый - 150 г
Сыр плавленый - 7 ломтиков
- 306 кКал
- 25 мин.
- Б: 11.22
- Ж: 17.76
- У: 25.32
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Процесс приготовления
Вот такие ингредиенты надо взять для приготовления рулетиков из лаваша с сыром и беконом в духовке.
Нарезать лаваш полосками размером как бекон.
На бекон выложить лаваш, а сверху - сыр.
Свернуть рулетиком. Закрепить зубочисткой.
Так же поступить и с остальными ингредиентами. У меня вышло 7 рулетов.
Лаваш с сыром и беконом в духовке запекать при температуре 190 градусов до румяного состояния, 10-12 минут.
Подавать закуску с любым соусом.
Приятного аппетита.
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