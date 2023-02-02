3 главных вопроса: шпаргалка для мам новорожденных

Самые первые обязанности мамы вызывают у нее массу вопросов и легкую панику. Когда не знаешь, как держать, как кормить, как менять подгузник... Этому научат в роддоме. А вот когда вы вернетесь домой - воспользуйтесь нашими подсказками.

1. Когда купать малыша

Подмывание и купание - вещи разные. Подмывать вы начали с первого дня жизни малыша, а с купанием лучше подождать, пока не заживет пупочная ранка. Обычно это занимает 7-10 дней, иногда - меньше.

Как только ранка перестанет кровить, можно начинать купать. Первый раз купайте малыша в теплой воде температуры его тела, постепенно снижая градус до комфортных ребенку 28-30 градусов.

После купания не забывайте обрабатывать пупочек и смазывать складочки кремом.

2. Режим кормления

Как показывает практика, не все мамочки выписываются из роддома со знаниями о том, как и сколько стоит кормить ребенка. И с первых дней у ребенка может сформироваться неправильное пищевое поведение, которое может привести к исчезновению молока, возникновению мастопатии, отказу от груди или наоборот - ребенок будет непрерывно 'висеть' на груди.

Чтобы этого не произошло, запомните несложный алгоритм.

- кормите ребенка по расписанию каждые три часа с перерывом на ночной сон с 12 часов ночи до 6 утра.

- каждый день увеличивайте количество молока, съеденного за раз, на 10 мл, в первый день жизни ребенок за раз съедает всего 10 мл, на следующий день - 20 мл и так далее пока не дойдете до 100 мл за один прием пищи.

Как посчитать сколько съел ребенок? В первые 10 дней жизни малыша, у вас будет немного молока и вам скорее всего придется прибегнуть к молочной смеси, поэтому контролировать объем будет просто - бутылочкой. А в дальнейшем используйте весы: взвешивайте ребенка до и после еды - так вы будете уверены в том, что ребенок наелся и не переел. К тому же весы помогут вам контролировать набор веса малышом.

3. Содержимое подгузника

В первый месяц жизни новорожденный 'ходит в туалет' до 10 раз - это норма. Цвет содержимого подгузника вначале будет черным - это вы оцените еще в роддоме. Когда меконий (первородный кал) выйдет, цвет может быть самым разным:

- ярко-желтый: самый здоровый цвет, говорит о том, что с животиком все хорошо;

- 50 оттенков желтого: как правило разные оттенки содержимого подгузника говорят о реакции малыша на еду, которую ест его мама. В первый месяц лучше воздержаться от ярких овощей и фруктов, чтобы не спровоцировать аллергию;

- зеленый: допускается и говорит о том, что пищеварительная система еще не сформировалась до конца, и нужно понаблюдать за динамикой. Обязательно скажите об этом своему педиатру и специалисту по УЗИ органов брюшной полости, которое вам будет необходимо пройти. Также зелень могут давать некоторые виды молочных смесей.