Бережём глаза. Шесть правил для хорошего зрения

Хотите, чтобы ваш ребёнок видел всю жизнь хорошо или, если уж ему суждено носить очки, надел их как можно позже? Тогда соблюдайте золотые правила профилактики.

Наш эксперт — доцент кафедры офтальмологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета им. Новости СМИ2 .

1. Почаще давайте глазам отдых. Если у ребёнка хорошее зрение, он должен делать перерыв в занятиях через каждые 40 минут. Если уже есть небольшая близорукость — через каждые 30. Чем выше близорукость, тем чаще надо делать перерывы. 10–15 минут отдыха — это не сидение с планшетом или телефоном, это когда ты бегаешь, прыгаешь, смотришь в окно, делаешь гимнастику для глаз.

2. Книжку или тетрадку надо держать на расстоянии 35–40 см от глаз. Так меньше напрягается глазная мышца, меньше устают глаза.

3. Закаляйте ребёнка, чтобы он как можно меньше болел. Чем чаще ребёнок болеет, тем больше у него шансов получить близорукость. Так что гулять надо не меньше двух часов в день.

Важно За компьютером младший школьник может проводить не больше 15–20 минут в день, старший – не больше часа. Если работу за это время не выполнить, её надо разбить на части, и через каждые 15 минут делать для глаз перерыв.

Внимание! В выходные младшие школьники могут смотреть телевизор не больше 30 минут непрерывно, старшие – не больше часа с расстояния не ближе 2,5 метра.

4. Кормите полезными для глаз продуктами. Новости СМИ2 Творогом, отварной рыбой, говядиной и говяжьим языком, индюшкой, крольчатиной. Давайте ему чернику, бруснику, клюкву, смородину, больше моркови с капустой и зелени — петрушки, укропа... Для глаз полезны поливитамины с микроэлементами, препараты кальция с витамином D, с фосфором.

5. Если у ребёнка близорукость и врач прописал ему очки, носить их надо обязательно.Надевать — и когда смотришь на школьную доску, и когда идёшь в театр, и когда сидишь у телевизора. Если ребёнок всё время щурится, напрягает глаза от того, что видит плохо, близорукость у него будет прогрессировать быстрее, разовьётся расходящее косоглазие.

6. Не сберегли глаза старшего — подстелите соломку младшим детям: не учите их читать раньше 4 лет, не отдавайте в 6 лет в школу, особенно если в роду у вас есть близорукие. Цилиарная мышца, которая обеспечивает хорошее зрение, окончательно формируется к 7–8 годам (среди тех, кто пошёл в первый класс в 6 лет, в 3 раза больше близоруких, чем среди школьников, которые пошли в первый класс в 7 лет), не сажайте малышей перед телевизором раньше 2 лет и не больше, чем на 10 минут, не давайте дошкольникам планшеты и смартфоны.