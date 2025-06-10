Берёза
Дорога ведёт нас вперёд и вперёд,
А тихо в сторонке берёзка растёт.
Ветер играет зелёной листвой,
Солнце печёт ей макушку,
Птицы щебечут и громко поют
Можно услышать кукушку.
Но вот наступает златая пора.
Желтеет листва, опадает она.
Дорожки покрыты красивым ковром.
А мы по нему с тобою пойдём.
И будем шагать, а потом вспоминать
Летние, яркие чудные дни,
Как были красивы и тёплы они.
Солнце на землю всё реже глядит,
Дождь бесконечно на нас моросит.
В лесу под листвой появились грибы.
И стройный орешник нам дарит плоды.
Но вот появился первый снежок
Укутал берёзку и ей хорошо.
Можно всю зиму проспать до весны
Видеть приятные, добрые сны.
Проходит зима, а за нею весна.
Разбудит берёзку и нам не до сна.
Расти, распускайся и радуй листвой,
Красавица стройная с белой корой.
Волга-кормилица
Волга – кормилица наша река.
Очень крутые её берега.
Здесь был и Разин, и бурлаки,
Репин сидел у кромки воды.
К Волге частенько приходит олень.
Как хорошо здесь в солнечный день!
Быстро стрекозы над Волгой снуют.
Чаек прожорливых видим мы тут.
Ну а зимой, пробурив толщу льда
Будет рыбак ловить судака.
Волга снабжает наш город водой
И не устала от жизни такой.
Только не каждый её бережет,
Мусор бросает, костер рядом жжет.
Плохо приходится мелкой плотве,
Щуке и карпу жить в мутной воде.
Как же напиться водицы такой
Если мы мусор оставим с тобой.
Сразу исчезнет вся красота.
Рыбы погибнут, не станет зверья.
Волга застонет:
- «Постойте, друзья!
Жить в этом мусоре просто нельзя!»
ОЛЕНЬ
У нас в заповедных лесах
Живёт лесная краса.
Ни сокол, ни беркут,
Ни гриф, ни тюлень,
А гордый, красивый,
Рогатый олень.
Он громко кричит, ревёт-
Оленью песню поёт.
Увидев любого соперника
Идёт к нему напрямик
И борется до последнего
По-иному он не привык.
Шагая горными тропами,
Ломая рогами сучья,
Полакомиться очень хочется
Черникой, рябиной и буком.
Врагов у него многовато,
Но это его не страшит,
Давайте запомним, ребята,
Природу надо любить!
Письмо с передовой
Я пишу с передовой,
«Сокол» мой позывной.
Завтра утром снова в бой,
А пока у нас отбой.
Долго мы не можем спать,
Отчизну надо защищать .
Просим вас, ребята,
Ребята – дошколята
Спортом увлекайтесь,
Правильно питайтесь,
Дружбой дорожите
И за мир боритесь.
И тогда друзья,
Не страшна беда.
Мы хотим спокойно жить,
И своих детей растить,
Помогать родным и близким.
Любоваться небом чистым.
Землю вешнюю пахать.
Рожь с пшеницей собирать.
В теплом море искупаться
И с друзьями пообщаться.
Вот поэтому нельзя,
Ссориться никак, друзья!
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