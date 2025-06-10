Берёза

Дорога ведёт нас вперёд и вперёд,

А тихо в сторонке берёзка растёт.

Ветер играет зелёной листвой,

Солнце печёт ей макушку,

Птицы щебечут и громко поют

Можно услышать кукушку.

Но вот наступает златая пора.

Желтеет листва, опадает она.

Дорожки покрыты красивым ковром.

А мы по нему с тобою пойдём.

И будем шагать, а потом вспоминать

Летние, яркие чудные дни,

Как были красивы и тёплы они.

Солнце на землю всё реже глядит,

Дождь бесконечно на нас моросит.

В лесу под листвой появились грибы.

И стройный орешник нам дарит плоды.

Но вот появился первый снежок

Укутал берёзку и ей хорошо.

Можно всю зиму проспать до весны

Видеть приятные, добрые сны.

Проходит зима, а за нею весна.

Разбудит берёзку и нам не до сна.

Расти, распускайся и радуй листвой,

Красавица стройная с белой корой.

Волга-кормилица

Волга – кормилица наша река.

Очень крутые её берега.

Здесь был и Разин, и бурлаки,

Репин сидел у кромки воды.

К Волге частенько приходит олень.

Как хорошо здесь в солнечный день!

Быстро стрекозы над Волгой снуют.

Чаек прожорливых видим мы тут.

Ну а зимой, пробурив толщу льда

Будет рыбак ловить судака.

Волга снабжает наш город водой

И не устала от жизни такой.

Только не каждый её бережет,

Мусор бросает, костер рядом жжет.

Плохо приходится мелкой плотве,

Щуке и карпу жить в мутной воде.

Как же напиться водицы такой

Если мы мусор оставим с тобой.

Сразу исчезнет вся красота.

Рыбы погибнут, не станет зверья.

Волга застонет:

- «Постойте, друзья!

Жить в этом мусоре просто нельзя!»

ОЛЕНЬ

У нас в заповедных лесах

Живёт лесная краса.

Ни сокол, ни беркут,

Ни гриф, ни тюлень,

А гордый, красивый,

Рогатый олень.

Он громко кричит, ревёт-

Оленью песню поёт.

Увидев любого соперника

Идёт к нему напрямик

И борется до последнего

По-иному он не привык.

Шагая горными тропами,

Ломая рогами сучья,

Полакомиться очень хочется

Черникой, рябиной и буком.

Врагов у него многовато,

Но это его не страшит,

Давайте запомним, ребята,

Природу надо любить!

Письмо с передовой

Я пишу с передовой,

«Сокол» мой позывной.

Завтра утром снова в бой,

А пока у нас отбой.

Долго мы не можем спать,

Отчизну надо защищать .

Просим вас, ребята,

Ребята – дошколята

Спортом увлекайтесь,

Правильно питайтесь,

Дружбой дорожите

И за мир боритесь.

И тогда друзья,

Не страшна беда.

Мы хотим спокойно жить,

И своих детей растить,

Помогать родным и близким.

Любоваться небом чистым.

Землю вешнюю пахать.

Рожь с пшеницей собирать.

В теплом море искупаться

И с друзьями пообщаться.

Вот поэтому нельзя,

Ссориться никак, друзья!

Людмила Сипкина