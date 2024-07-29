Почему новорожденные так классно пахнут

Вот что об этом говорит наука.
Ничто не сравнится с запахом младенца: ни один родитель никогда не забудет этот нежный аромат, исходящий от макушки новорожденного. Нюхать малыша можно бесконечно, и чем больше нюхаешь, тем больше любви испытываешь к этому крошечному существу.
Исследование, результаты которого были опубликованы еще в 1987 году, показало, что 90% мам способно идентифицировать своего ребенка, ориентируясь исключительно по запаху.
Младенцы тоже распознают маму по ее особенному аромату. Это важная часть образования неразрывной связи между матерью и грудничком.
«Запах новорожденного, несомненно, играет ключевую роль в образовании и развитии эмоциональной связи между матерью и ребенком, он заставляет включиться функцию материнской заботы, — пояснил один из авторов исследования Йоханнес Фраснелли, сотрудник отделения психологии Монреальского университета. — Связь между матерью и ребенком, которая является частью чувства материнской любви, — это продукт эволюции, возникший в результате естественного отбора. Такая прочная связь жизненно важна для новорожденного, так как обеспечивает его выживаемость».
То есть, с точки зрения эволюции, этот удивительный запах является залогом того, что новорожденный останется в живых. Но для его мамы младенческий аромат тоже физиологически необходим, так как он помогает ей успокоиться, расслабиться и даже защищает от послеродовой депрессии, считают специалисты.
Исследователи из отделения клинической нейробиологии Каролинского института рассчитывают, что в будущем запах новорожденных можно будет использовать для лечения депрессии и других психических заболеваний.
В ходе эксперимента ученые дали 30 женщинам понюхать крошечные шапочки, которые до того были надеты на головки новорожденных. Пока женщины вдыхали аромат, ученые с помощью магнитно-резонансного томографа наблюдали за тем, что происходит в различных отделах их головного мозга. Получившиеся сканы затем сравнили с изображениями, полученными, когда участницам эксперимента предлагали другие запахи.
Результаты потрясли исследователей: головной мозг женщин отреагировал на запах младенческих шапочек так же, как на лекарственные препараты, использующиеся для лечения психических расстройств.
Сейчас ученые планируют повторить эксперимент на мужчинах, но они полностью уверены, что результаты будут такими же, вне зависимости от пола «нюхачей».
Шведские исследователи пока в точности не знают, почему наш мозг так любит запах новорожденных, но уже установили, что этот аромат содержит в себе около 150 различных химических соединений. Ученые надеются выяснить, какие из этих веществ «виноваты» в такой специфической реакции мозга. Исследования в этом направлении еще будут продолжаться долго, но ученые полагают, что со временем им удастся разработать назальный спрей, и сладкий аромат младенческой макушки поможет справляться с депрессией и другими психическими расстройствами.
По материалам сайта mother.ly
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