Почему новорожденные так классно пахнут

Шведские исследователи пока в точности не знают, почему наш мозг так любит запах новорожденных, но уже установили, что этот аромат содержит в себе около 150 различных химических соединений. Ученые надеются выяснить, какие из этих веществ «виноваты» в такой специфической реакции мозга. Исследования в этом направлении еще будут продолжаться долго, но ученые полагают, что со временем им удастся разработать назальный спрей, и сладкий аромат младенческой макушки поможет справляться с депрессией и другими психическими расстройствами.