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Как защитить мозг от влияния компьютера

Десять простых способов избежать негативных последствий работы за компьютером

Как защитить мозг от влияния компьютера

Длительная работа за компьютером вызывает стресс, нарушает биологические ритмы и биохимию мозга. Также компьютерная техника пагубно влияет на лобную долю головного мозга. Компьютеры вредны для нервной системы, они влияют на настроение, сон, концентрацию внимания и поведение. Эффект от такого влияния может длиться на протяжении недель.

Однако существуют простые способы снизить вредное влияние компьютера. Они действуют прямо (помогая наладить биологические ритмы) или косвенно (способствуя крепкому сну и эмоциональной разгрузке).

Данные методы полезны как для детей, так и для взрослых.

Чтобы противостоять вредному воздействию компьютера, придерживайтесь таких правил:

1. Чаще бывайте на природе, на открытом воздухе. Согласно исследованиям, созерцание зеленых насаждений способствуют психическому здоровью и повышает способность обучаться. Этот эффект может сохраняться в течение долгого времени благодаря тому, что снижается уровень стресса и обостряется внимание. Зеленые насаждения одновременно усиливают восприятие и успокаивают нервную систему, вызывая состояние «спокойной сосредоточенности», идеальное для обучения. (Длительное время, проведенное за монитором, наоборот, вызывает тревожность и притупляет внимание.)

Прогулки на открытом воздухе также способствуют предотвращению развития синдрома дефицита внимания, а утренний солнечный свет помогает наладить биологические ритмы, улучшает настроение и укрепляет сон.

2. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом, играйте в подвижные игры. В то время как стресс и длительная работа за компьютером нарушают нейронные связи, двигательная активность имеет противоположный эффект – создаются новые связи и увеличивается объем мозга. Спорт помогает бороться с депрессией, рассеянностью, бессонницей, вредными привычками и раздражительностью, поскольку помогает сбалансировать биохимию мозга и гормональный фон, нарушенный вследствие работы за компьютером.

Регулярная двигательная активность в течение дня помогает также укрепить мышцы, развить вестибулярный аппарат и высвободить мышечную энергию. Все это улучшает самочувствие и способность обучаться. Подвижные игры – это не просто развлечение: они улучшают умственные способности, учат улаживать конфликты, понимать эмоции других людей и устанавливать причинно-следственные связи.

3. Уделяйте достаточно времени сну и строго соблюдайте режим. Исследования показывают, что длительная работа за компьютером в течение дня и особенно вечером приводит к нарушениям сна: сокращению фаз быстрого и глубокого сна, снижению температуры тела. Крепкий продолжительный сон помогает восстановиться – нормализует работу мозга, снижает возбудимость и повышает способность обучаться.

Вы можете обеспечить здоровый сон и поддерживать уровень мелатонина («гормона сна»), установив режим сна (в том числе и в выходные дни). В спальне не должно быть никаких компьютеров. Используйте маску для сна или плотные шторы, чтобы создать максимально темную обстановку. Избегайте приема пищи перед сном. В спальне должно быть уютно, в ней не должно быть лишних вещей, напоминания о предстоящих делах.

4. Занимайтесь творчеством. Творческая деятельность развивает правое полушарие мозга, которое часто бездействует в мире, перенасыщенном информацией. Однако творчество также активизирует все участки мозга, способствуя созданию новых нейронных связей. Более того, творческая деятельность помогает нам развивать навыки решения задач.

В то же время, как показывают исследования, работа за компьютером замедляет творческую активность. Мозг перенасыщается развлечениями, которые предлагает Интернет, и творческая активность притупляется. Такой же эффект вызывает работа за монитором при приглушенном, неестественном свете. И наоборот, непринужденная обстановка способствует творчеству, а естественное освещение и природные очертания развивают воображение и вызывают положительные эмоции.

5. Практикуйте осознанность. Термин «майндфулнесс» (или осознанность) подразумевает такие занятия, как йога, медитация, дыхательные практики и т. д. Детей сложно уговорить заниматься медитацией, но, в то же время, им может понравиться детская йога. Преимущества таких занятий огромны: дети становятся спокойнее, меньше подвержены стрессам, быстрее восстанавливаются. В чем тут секрет? Медитация и йога успокаивают мозг, снижают уровень стресса и раздражительность, улучшают кровообращение и даже гормональный фон. Это очень полезно, поскольку, как уже было сказано, воздействие компьютера в сочетании с нездоровым стилем жизни приводит к повышенной раздражительности.

Исследования подтверждают, что медитация приводит к увеличению объема коры головного мозга, в то время как воздействие компьютерной техники имеет противоположный эффект. Также в результате исследований было установлено, что ученики второго и третьего классов, которые использовали техники осознанности, демонстрировали значительные успехи в учебе. Особый прогресс был отмечен у тех, кто ранее имел проблемы с концентрацией внимания.

6. Проявляйте сочувствие и любовь, увеличивайте количество зрительных и тактильных контактов. Известно, что дети, которых родители часто обнимают, хлопают по плечу, утешают и проявляют другие тактильные контакты, имеют больший объем головного мозга, чем дети, к которым прикасаются реже. Зрительный контакт стимулирует развитие головного мозга. Современные дети получают меньше зрительных контактов, потому что сегодня и дети, и взрослые предпочитают смотреть в монитор компьютера. Зрительный контакт, прикосновения, понимание языка тела – все это помогает ребенку контролировать эмоции, развивает чувство собственного «я» и создает пространство для близости. Здоровая эмоциональная связь с теми, кто заботится о ребенке, в будущем убережет его от разного рода зависимостей, в том числе и от компьютерной зависимости.

Исследования также подтверждают, что проявление любви и сочувствия развивают лобную долю головного мозга и развивают самообладание.

7. Выполняйте работу по дому – даже самую мелкую – вместе с семьей. Исследования показали, что дети с наибольшими показателями успеваемости имеют много обязанностей по дому. Они просиживают за компьютером менее 30-ти минут в день и много времени проводят с семьей. У детей, которые выполняли мелкую работу по дому с 3–4-х лет, впоследствии более успешно складывались карьера и семейная жизнь, они были более самостоятельными. У взрослых работа по дому также повышает продуктивность и тонус, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые напрямую связаны со стрессом.

8. Максимально придерживайтесь природных циклов освещения. Ночное освещение от светильников и особенно от компьютерного монитора нарушает биологические циклы организма, биохимию мозга и гормональный фон. Это может привести к депрессии, пониженной работоспособности в течение дня, ожирению и другим негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, избегайте работы за компьютером в ночное время, а также максимально используйте солнечный свет для освещения помещений в течение дня.

Энергосберегающие люминесцентные и LED-лампочки вырабатывают недостаточно яркий свет, из-за чего повышается уровень стресса и ухудшается настроение. Чтобы создать в помещении спокойное освещение, приближенное к естественному, используйте обыкновенные или галогеновые лампочки.

9. Уменьшите яркость всех экранов. На телевизоре установите режим «натуральный», а также уменьшите яркость и контрастность, чтобы приблизить их к естественным. На компьютере, ноутбуке, планшетах и смартфонах установите приложения, которые будут уменьшать яркость экрана ближе к вечеру. Это поможет поддерживать в организме необходимый уровень мелатонина. Однако помните, что на уровень мелатонина влияют любые работающие мониторы, но не так сильно.

10. Используйте проводной Интернет вместо Wi-Fi. Это поможет сразу убить двух зайцев. Во-первых, электромагнитные поля, которые излучает сигнал Wi-Fi, так же, как и свет компьютерного монитора, подавляют выработку мелатонина и приводят к бессоннице. Во-вторых, использование проводного Интернета автоматически приводит к использованию меньшего количества компьютеров, одновременно повышая продуктивность работы. Если вы не можете позволить себе отказаться от Wi-Fi, хотя бы отключайте его в ночное время, чтобы дать полноценно отдохнуть нервной системе.

Поскольку мы не можем полностью отказаться от использования компьютера, придерживайтесь данных советов ежедневно. Время от времени делайте перерывы в работе с компьютером. Так вы сможете защитить свой мозг от перенапряжения и сохранить гибкость мышления на долгие годы.

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