Психолог назвала ошибки в воспитании, которые делают все родители

Под руководством сравнивающих родителей у ребенка с детства начинает формироваться комплекс неполноценности, синдром «неудачника». Он замыкается в себе, начинает думать, что у него все равно ничего не получится, заранее программирует себя на неудачу и поражение, перестает верить в свои силы и успех. Кроме того, часто такой подход разрывает связь «родители-ребенок», нарушает доверие к самым близким людям. Малыш начинает думать, что его будут любить, только если он станет таким же, как сверстники.



Если в семье растут несколько детей, то постоянное сравнение может привести к ссорам, ревности и недопониманию между ними в будущем. В такой ситуации лучше хвалить детей за их собственные успехи, тем самым пробуждая желание стать лучше и добиться большего.



Лучше сравнивать ребенка с самим собой: например, хвалить его за рисунки, говорить, что сегодня у него получилось намного лучше, чем вчера. Это вызывает желание совершенствоваться и достигать новых вершин.