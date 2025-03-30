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Халва в домашних условиях

Ингредиенты

Для "черной":

Семечки неочищенные - 1 стакан;

Семечки очищенные - 1 стакан;

Мука - около 1 стакана;

Сладкий сироп - 0,3-0,5 стакана;

Подсолнечное масло - 0,5 стакана.

Для "светлой":

Семечки очищенные - 2 стакана;

Мука - около 1 стакана;

Сладкий сироп - 0,3-0,5 стакана;

Подсолнечное масло - 0,5 стакана.

  • 516 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Халва - это восточная сладость из орехов, семян и сахара. А в советской кондитерке самый популярный и бюджетный ингредиент для приготовления халвы - семена подсолнечника. Покажу два варианта подсолнечной домашней халвы: из семечек с шелухой и семечек без шелухи. С шелухой халва получается мрачно-черного оттенка, но семейный соцопрос показал, что она по вкусу больше нравится!

 

Сладкий сироп можно сварить самим из 0,3 стакана воды и 1 стакана сахара или демерары - на 2 стакана семечек, а можно использовать готовые сиропы на свой вкус.

 

Подготовьте ингредиенты согласно списку:

 

Ингредиенты для домашней халвы
Фото 1

 

 

Семечки и те, и другие нужно подсушить на сковороде.

 

Семена на сковороде
Фото 2

 

 

Муку нужно подрумянить при помешивании на сковороде либо отдельно, либо вместе с семечками.

 

Добавить муку
Фото 3

 

 

Затем нужно измельчить семечки в блендере или в мясорубке.

 

Измельчить семена в блендере
Фото 4

 

 

Полученную массу перемешайте с сиропом и растительным маслом.

 

Добавить сироп
Фото 5

 

 

Поместите эту черную массу в форму

 

Масса в форме
Фото 6

 

 

и утрамбуйте.

 

Утрамбовать халву
Фото 7

 

 

Масса для светлой халвы из очищенных семечек готовится аналогично, но в отличие от черной я измельчила её не в блендере, а через мясорубку.

 

Масса для светлой халвы
Фото 8

 

 

Перемешанную светлую массу с растительным маслом и сиропом

 

Добавить растительное масло
Фото 9

 

 

поместите в формы и тоже утрамбуйте.

 

Белая халва
Фото 10

 

 

Поместите формы в холодильник и дайте халве спрессоваться. 

 

Фото халвы по-домашнему
Фото 11

 

 

Готовая халва легко режется на порционные кусочки.

 

Фото халвы по-домашнему
Фото 12

 

 

Приятного чаепития!

 

Рецепт халвы в домашних условиях
Фото 13

 

 

Халва в домашних условиях, рецепт с фото
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