Халва в домашних условиях

Халва - это восточная сладость из орехов, семян и сахара. А в советской кондитерке самый популярный и бюджетный ингредиент для приготовления халвы - семена подсолнечника. Покажу два варианта подсолнечной домашней халвы: из семечек с шелухой и семечек без шелухи. С шелухой халва получается мрачно-черного оттенка, но семейный соцопрос показал, что она по вкусу больше нравится!

Сладкий сироп можно сварить самим из 0,3 стакана воды и 1 стакана сахара или демерары - на 2 стакана семечек, а можно использовать готовые сиропы на свой вкус.

Подготовьте ингредиенты согласно списку:

Фото 1

Семечки и те, и другие нужно подсушить на сковороде.

Фото 2

Муку нужно подрумянить при помешивании на сковороде либо отдельно, либо вместе с семечками.

Фото 3

Затем нужно измельчить семечки в блендере или в мясорубке.

Фото 4

Полученную массу перемешайте с сиропом и растительным маслом.

Фото 5

Поместите эту черную массу в форму

Фото 6

и утрамбуйте.

Фото 7

Масса для светлой халвы из очищенных семечек готовится аналогично, но в отличие от черной я измельчила её не в блендере, а через мясорубку.

Фото 8

Перемешанную светлую массу с растительным маслом и сиропом

Фото 9

поместите в формы и тоже утрамбуйте.

Фото 10

Поместите формы в холодильник и дайте халве спрессоваться.

Фото 11

Готовая халва легко режется на порционные кусочки.

Фото 12

Приятного чаепития!