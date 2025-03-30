Халва в домашних условиях

Ингредиенты
Семечки неочищенные - 1 стакан;
Семечки очищенные - 1 стакан;
Мука - около 1 стакана;
Сладкий сироп - 0,3-0,5 стакана;
Подсолнечное масло - 0,5 стакана.Для "светлой":
Семечки очищенные - 2 стакана;
Мука - около 1 стакана;
Сладкий сироп - 0,3-0,5 стакана;
Подсолнечное масло - 0,5 стакана.
- 516 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Халва - это восточная сладость из орехов, семян и сахара. А в советской кондитерке самый популярный и бюджетный ингредиент для приготовления халвы - семена подсолнечника. Покажу два варианта подсолнечной домашней халвы: из семечек с шелухой и семечек без шелухи. С шелухой халва получается мрачно-черного оттенка, но семейный соцопрос показал, что она по вкусу больше нравится!
Сладкий сироп можно сварить самим из 0,3 стакана воды и 1 стакана сахара или демерары - на 2 стакана семечек, а можно использовать готовые сиропы на свой вкус.
Подготовьте ингредиенты согласно списку:
Семечки и те, и другие нужно подсушить на сковороде.
Муку нужно подрумянить при помешивании на сковороде либо отдельно, либо вместе с семечками.
Затем нужно измельчить семечки в блендере или в мясорубке.
Полученную массу перемешайте с сиропом и растительным маслом.
Поместите эту черную массу в форму
и утрамбуйте.
Масса для светлой халвы из очищенных семечек готовится аналогично, но в отличие от черной я измельчила её не в блендере, а через мясорубку.
Перемешанную светлую массу с растительным маслом и сиропом
поместите в формы и тоже утрамбуйте.
Поместите формы в холодильник и дайте халве спрессоваться.
Готовая халва легко режется на порционные кусочки.
Приятного чаепития!
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