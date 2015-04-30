Вкусная психология. Как привычки в еде влияют на характер ребенка?

Shutterstock.com Для ребенка еда – не только средство насыщения, но и способ научиться строить отношения с окружающим миром.

Наш эксперт – психолог Софья Шноль.

Обращение с пищей влияет на то, как дети будут жить дальше: как понимать себя, принимать решения, делать выбор.

Еда и насилие

Родители беспокоятся, когда ребенок плохо ест. Поставив задачу накормить его во что бы то ни стало, некоторые решают, что для этого любые средства хороши. Но это – вредное заблуждение. Сейчас уже многие понимают, что заставлять человека есть силой и угрозами недопустимо, но, например, такой вид насилия, как шантаж, по-прежнему встречается нередко: «Не станешь есть – значит, бабушку не любишь». Такая постановка вопроса учит ребенка путать чувства к близким с желанием или нежеланием принимать пищу. Одновременно создаются условия для развития зависимостей – в первую очередь пищевой и алкогольной: человек, привыкший бояться обидеть близких отказом от еды, потом так же боится отказаться выпить с друзьями.

Еда и желания

Когда ребенка уговаривают есть как можно больше, не обращая внимания на его потребности и предпочтения, он учится принимать от мира все без разбору. В результате человек плохо понимает, чего хочет, а чего не хочет, и не умеет в нужный момент сказать: «Нет, спасибо, мне достаточно». Не решаясь отказываться, он рискует попасть в разные неприятные ситуации и даже стать жертвой насилия. Вот почему важно всегда принимать во внимание наличие или отсутствие аппетита у ребенка. Это поможет ему научиться понимать состояние голода и состояние сытости и отличать одно от другого. По этой же причине хорошо предлагать еду по потребности, а не по часам, чтобы малыш научился заявлять о своих желаниях.

Вкусы ребенка тоже стоит учитывать. Позвольте ему самому выбирать блюда из того рациона, что вы готовы ему предложить. Если же вы заботитесь о правильном питании, а он просит что-то вредное (например, газировку или чипсы), не страшно иногда согласиться: редкое употребление этих продуктов не может сильно навредить, зато ребенок испытает радость от самостоятельного выбора и исполнения желания.

Еда и забота

Бывает, что мама или бабушка, стремясь порадовать ребенка, стараются приготовить для него что-то особенное и совершенно естественно ждут за это благодарности. Беда в том, что дети не всегда готовы ее испытывать. Поэтому, как ни похвально само стремление, важно не вкладываться сверх меры в то, что не имеет предсказуемого результата. Тогда вам будет не так обидно, если ребенок вдруг откажется даже попробовать произведение вашего кулинарного искусства. При этом важно, чтобы он начиная хотя бы лет с трех понимал, что еда появляется на столе не сама по себе. Пусть он знает, что кто-то по­трудился ради него. Наблюдая, как о нем заботятся, ребенок научится чувствовать благодарность и сам постепенно начнет делать что-то для других.

Еда и игра

Взрослые по-разному относятся к дет­ским играм с едой. Для совсем маленьких детей специалисты считают такие игры полезными: то, с чем малыш хорошо познакомился, поиграв, ему потом легче принять внутрь. Но здесь не должно быть родительских жертв: если вам невмоготу смотреть, как ваше чадо размазывает кашу по столу, не нужно это терпеть даже во имя торжества педагогической науки.

Что касается детей постарше, то тут важно, насколько осознанно они играют и совмещается ли это с бережным отношением к пище. Если ребенок вытаскивает из плова морковку, чтобы затем насладиться ею отдельно, – это осмысленный процесс, а если в задумчивости, сам не зная зачем, крошит кусок хлеба, не собираясь его есть, это стоит остановить.

Еда и ритуалы

Через еду мы испытываем чувство принадлежности к некоему сообществу – в первую очередь к семье. Поэтому хороши любые семейные традиции, связанные с едой, когда ребенок может сказать: «У нас дома принято так…»

Но объединяющая роль еды выходит за пределы семьи. Так, в детской субкультуре (особенно у младших подрост­ков) определенная еда может играть роль «пропуска» в компанию. Поэтому, даже если вы не приветствуете какие-то продукты, пользующиеся популярностью у ровесников сына или дочери, лучше не запрещать ребенку есть их во время перекуса с друзьями. Иначе он рискует стать изгоем среди сверст­ников, а в таком возрасте это для человека особенно тяжело.

Еда и спешка

Живя в ускоренном темпе, мы часто ставим на первое место не ценность здоровья и хорошего самочувствия (для которых необходимо хорошее усвоение пищи), а ценность времени. Это большая ошибка. Быстрая еда в дет­стве – одна из причин лишнего веса во взрослом возрасте. При быстрой еде человек не успевает испытать чувство насыщения и оттого часто переедает. Кроме того, питаясь в спешке, ребенок учится относиться к еде как к несущест­венному моменту в жизни, который нужно поскорее «проскочить» или которым можно пренебречь. Особенно ярко это проявляется в школьные годы. Если школьник остается голодным, не успев поесть, или наскоро заглатывает еду, чтобы вовремя прибежать на урок, – это неправильная расстановка приоритетов. Пусть ребенок лучше спокойно выпьет с утра просто чашку какао, чем будет давиться «полноценным завтраком», торопясь в школу. Но тогда следует позаботиться о том, чтобы еду он взял с собой или мог поесть в школьной столовой.