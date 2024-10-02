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8 сюрпризов, которые ждут молодого отца

Девять долгих месяцев вы бегали по ночам за клубникой, обустраивали детскую и самоотверженно участвовали в беременных фотосессиях. Но самое интересное ждет вас после рождения малыша — готовьтесь!

источник: Freepik

Иногда вы будете чувствовать себя третьим лишним

Мама и новорожденный — это фактически замкнутая система.

Ребенок нуждается в матери буквально каждую секунду, а все инстинкты женщины направлены на то, чтобы эту потребность удовлетворить. Для женщины, только что ставшей мамой, другие люди, их проблемы и желания уходят на второй план. Да что другие, она о себе-то забывает в младенческой круговерти.

Мужчина в этот сложный для семьи период может почувствовать себя ненужным, махнуть рукой и отдалиться от жены и ребенка. Это вполне объяснимое, но плохое решение проблемы. Помните, что женщина, как говорится, «не специально». Просто ей очень тяжело. Тяжелее, чем вам. Она изо всех сил учится быть матерью, ухаживает за младенцем и не спит ночами.

Со временем все стабилизируется: вы с женой освоите новые роли, а ребенок, наконец, начнет спать. И чтобы это блаженное время поскорее настало, как можно активней включайтесь в отцовство. Гуляйте с коляской, купайте младенца, разговаривайте с ним — шаг за шагом становитесь ему настоящим папой.

Главный по тарелочкам — это теперь вы

После рождения ребенка полы в квартире будут моментально покрываться пылью, а в раковине день ото дня будет расти гора немытой посуды, хотя раньше все эти скучные вопросы решались как-то автоматически.

Но настали другие времена — теперь вашей жене требуется помощь. Во-первых, ей нужно физически восстановиться после родов, а во-вторых, освоить сто пятьдесят новых дел, связанных с ребенком, поэтому вам нужно взять на себя часть бытовых забот (если вы вдруг еще не).

У вас будет новая жена

После родов ваша жена изменится — и не столько внешне (хотя и это, конечно, тоже), сколько внутренне. Возможно, она будет казаться вам более взрослой, у нее появятся новые интересы, круг общения и темы для разговоров. Собственно, в первое время основной темой будет ребенок, его здоровье и благополучие. А недосып и гормоны обязательно будут сказываться на ее настроении.

С этим новым человеком придется выстраивать совершенно новые отношения. А дальше — либо вы привыкнете, либо жену в какой-то момент отпустит, но рано или поздно система придет в баланс. Главное — дождаться.

Придется забыть про сон

Да, все в курсе, что дети плохо спят, но в теории это просто рассказы и сочувственные вздохи, а на практике это похоже на самую изощренную пытку. Вы не раз вспомните рассказ Чехова «Спать хочется».

Ежедневную ночную повинность, скорее всего, будет нести мама ребенка. Ваша задача — вовремя подставлять свое плечо и время от времени давать ей возможность как следует высыпаться.

Понятно, что утром вам на работу, но, поверьте, ей тоже на работу. И она у вашей жены не менее трудная.

В общем, на год или два вам придется забыть про полноценные 8-9 часов беспрерывного сна. Зато вы научитесь ценить минуты тишины, моментально засыпать при любом уровне шума и неплохо высыпаться за четыре часа. А что делать?

...и про брезгливость

Если раньше мысль о подмывании чьей-то, пусть даже самой дорогой попы, казалась вам ужасной, то теперь оттирание какашек от нежной младенческой кожи станет для вас вполне рутинным делом. Более того, у вас с женой, наверняка, появятся только вам понятные шутки на эту деликатную тему.

источник: Freepik

Через неделю тренировок вы с закрытыми глазами сможете поменять ребенку памперс и купить в магазине подгузники нужного размера и фасона. Хотя сейчас это может казаться суперспособностью.

...и про хобби

Личного времени у вас станет меньше, вернее, его почти не останется. Робкие попытки пойти в спортзал, уехать на рыбалку или встретиться с друзьями с большой вероятностью наткнутся на недобрый взгляд жены. Потому что — справедливость. Если у нее нет свободного времени, то почему оно должно быть у вас?

Выход тут только один: дать жене регулярную возможность выбираться куда-нибудь без ребенка, хотя бы на несколько часов, хотя бы раз в неделю, тогда и у вас будет моральное право на личный отдых. Или выбирайтесь погулять вместе с ней, вручив дитя бабушке или няне.

...к тому же дети — это дорогое удовольствие

Есть иллюзия, что ребенку первого года жизни мало что нужно, — была бы мама рядом. Это верно лишь отчасти. Малышу надо что-то есть и как-то одеваться. И если первая проблема экономней всего решается грудным вскармливанием, то на одежду все равно придется потратиться, ведь дети растут стремительно: еще вчера этот комбинезон был велик, а сегодня уже едва застегивается.

Вам придется каждый сезон покупать новое обмундирование для ребенка, потом чуть реже, но в целом картина понятна. Можно немного сэкономить на б/у вещах и заручиться лайфхаками по экономии семейного бюджета.

И еще: любовь к ребенку может прийти не сразу

Некоторые отцы думают, что дети рождаются тихими карапузами, с которыми можно сразу играть в машинки и болтать о жизни. И удивляются, получив в роддоме розового червячка, который только ест, спит и иногда плачет.

Такое слабоинтерактивное существо кому-то, может быть, сложно полюбить с первого взгляда. И в этом нет ничего страшного — любовь придет со временем. Чем больше вы будете включены в уход за ребенком, тем быстрее вы привяжетесь и проникнетесь.
А пока вы имеете право испытывать по отношению к малышу, в основном, ответственность и трепет, ведь папами не рождаются, а становятся.
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семья

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