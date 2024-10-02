8 сюрпризов, которые ждут молодого отца

После родов ваша жена изменится — и не столько внешне (хотя и это, конечно, тоже), сколько внутренне. Возможно, она будет казаться вам более взрослой, у нее появятся новые интересы, круг общения и темы для разговоров. Собственно, в первое время основной темой будет ребенок, его здоровье и благополучие. А недосып и гормоны обязательно будут сказываться на ее настроении.