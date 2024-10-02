8 сюрпризов, которые ждут молодого отца

Девять долгих месяцев вы бегали по ночам за клубникой, обустраивали детскую и самоотверженно участвовали в беременных фотосессиях. Но самое интересное ждет вас после рождения малыша — готовьтесь!
Иногда вы будете чувствовать себя третьим лишним
Мама и новорожденный — это фактически замкнутая система.
Со временем все стабилизируется: вы с женой освоите новые роли, а ребенок, наконец, начнет спать. И чтобы это блаженное время поскорее настало, как можно активней включайтесь в отцовство. Гуляйте с коляской, купайте младенца, разговаривайте с ним — шаг за шагом становитесь ему настоящим папой.
Главный по тарелочкам — это теперь вы
После рождения ребенка полы в квартире будут моментально покрываться пылью, а в раковине день ото дня будет расти гора немытой посуды, хотя раньше все эти скучные вопросы решались как-то автоматически.
Но настали другие времена — теперь вашей жене требуется помощь. Во-первых, ей нужно физически восстановиться после родов, а во-вторых, освоить сто пятьдесят новых дел, связанных с ребенком, поэтому вам нужно взять на себя часть бытовых забот (если вы вдруг еще не).
У вас будет новая жена
После родов ваша жена изменится — и не столько внешне (хотя и это, конечно, тоже), сколько внутренне. Возможно, она будет казаться вам более взрослой, у нее появятся новые интересы, круг общения и темы для разговоров. Собственно, в первое время основной темой будет ребенок, его здоровье и благополучие. А недосып и гормоны обязательно будут сказываться на ее настроении.
С этим новым человеком придется выстраивать совершенно новые отношения. А дальше — либо вы привыкнете, либо жену в какой-то момент отпустит, но рано или поздно система придет в баланс. Главное — дождаться.
Придется забыть про сон
Да, все в курсе, что дети плохо спят, но в теории это просто рассказы и сочувственные вздохи, а на практике это похоже на самую изощренную пытку. Вы не раз вспомните рассказ Чехова «Спать хочется».
Ежедневную ночную повинность, скорее всего, будет нести мама ребенка. Ваша задача — вовремя подставлять свое плечо и время от времени давать ей возможность как следует высыпаться.
Понятно, что утром вам на работу, но, поверьте, ей тоже на работу. И она у вашей жены не менее трудная.
В общем, на год или два вам придется забыть про полноценные 8-9 часов беспрерывного сна. Зато вы научитесь ценить минуты тишины, моментально засыпать при любом уровне шума и неплохо высыпаться за четыре часа. А что делать?
...и про брезгливость
Если раньше мысль о подмывании чьей-то, пусть даже самой дорогой попы, казалась вам ужасной, то теперь оттирание какашек от нежной младенческой кожи станет для вас вполне рутинным делом. Более того, у вас с женой, наверняка, появятся только вам понятные шутки на эту деликатную тему.
Через неделю тренировок вы с закрытыми глазами сможете поменять ребенку памперс и купить в магазине подгузники нужного размера и фасона. Хотя сейчас это может казаться суперспособностью.
...и про хобби
Личного времени у вас станет меньше, вернее, его почти не останется. Робкие попытки пойти в спортзал, уехать на рыбалку или встретиться с друзьями с большой вероятностью наткнутся на недобрый взгляд жены. Потому что — справедливость. Если у нее нет свободного времени, то почему оно должно быть у вас?
...к тому же дети — это дорогое удовольствие
Есть иллюзия, что ребенку первого года жизни мало что нужно, — была бы мама рядом. Это верно лишь отчасти. Малышу надо что-то есть и как-то одеваться. И если первая проблема экономней всего решается грудным вскармливанием, то на одежду все равно придется потратиться, ведь дети растут стремительно: еще вчера этот комбинезон был велик, а сегодня уже едва застегивается.
Вам придется каждый сезон покупать новое обмундирование для ребенка, потом чуть реже, но в целом картина понятна. Можно немного сэкономить на б/у вещах и заручиться лайфхаками по экономии семейного бюджета.
И еще: любовь к ребенку может прийти не сразу
Некоторые отцы думают, что дети рождаются тихими карапузами, с которыми можно сразу играть в машинки и болтать о жизни. И удивляются, получив в роддоме розового червячка, который только ест, спит и иногда плачет.
А пока вы имеете право испытывать по отношению к малышу, в основном, ответственность и трепет, ведь папами не рождаются, а становятся.
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