Ватрушки с яблоком из слоеного теста

Ингредиенты
Тесто готовое слоеное дрожжевое - 400 г
Яблоки (очищенные) - 400 г
Сахар - 80 г
Корица - 1 ч.л.
Масло сливочное - 50 г
Мука - 30 гДля смазывания:
Яичный желток - 1 шт.
- 262 кКал
- 40 мин.
- Б: 3.34
- Ж: 13.75
- У: 31.09
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Ингредиенты для приготовления ватрушек с яблоком из слоеного теста выложите на стол по списку. Если тесто у вас замороженное, то предварительно его разморозьте. Яблоки помойте.
Яблоки очистите от кожуры, удалите семена. Мякоть нарежьте небольшими кусочками.
В кастрюле на умеренном огне растопите сливочное масло, выложите сахар и кусочки яблок. Томите, регулярно помешивая, 10 минут, затем добавьте корицу, перемешайте и снимите с плиты через 5 минут.
Рабочую поверхность припылите небольшим количеством муки, выложите слоеное тесто, немного раскатайте его скалкой, кондитерским кольцом диаметром примерно в 10 см вырубите кружочки.
Затем в половине кружочков из слоеного теста кондитерским кольцом меньшего диаметра вырубите кружки так, чтобы у вас получились кольца шириной примерно в 1 см.
На противень, застеленный пергаментом для выпекания, выложите кружки из теста, смажьте каждый смесью взболтанного желтка и 1 ч.л. воды, поверх кружков выложите кольца из слоеного теста и смажьте их смесью из желтка и воды, отправьте выпекаться на 15 минут в уже разогретую до 180 градусов духовку.
Затем достаньте противень из духовки, заполните подрумяненные основы ватрушек начинкой из яблок и отправьте еще на 5-7 минут в духовку.
Готовые ватрушки из слоеного теста с яблоками можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!
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