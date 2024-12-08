Ватрушки с яблоком из слоеного теста

Ингредиенты для приготовления ватрушек с яблоком из слоеного теста выложите на стол по списку. Если тесто у вас замороженное, то предварительно его разморозьте. Яблоки помойте.

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Яблоки очистите от кожуры, удалите семена. Мякоть нарежьте небольшими кусочками.

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В кастрюле на умеренном огне растопите сливочное масло, выложите сахар и кусочки яблок. Томите, регулярно помешивая, 10 минут, затем добавьте корицу, перемешайте и снимите с плиты через 5 минут.

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Рабочую поверхность припылите небольшим количеством муки, выложите слоеное тесто, немного раскатайте его скалкой, кондитерским кольцом диаметром примерно в 10 см вырубите кружочки.

Фото 4

Затем в половине кружочков из слоеного теста кондитерским кольцом меньшего диаметра вырубите кружки так, чтобы у вас получились кольца шириной примерно в 1 см.

Фото 5

На противень, застеленный пергаментом для выпекания, выложите кружки из теста, смажьте каждый смесью взболтанного желтка и 1 ч.л. воды, поверх кружков выложите кольца из слоеного теста и смажьте их смесью из желтка и воды, отправьте выпекаться на 15 минут в уже разогретую до 180 градусов духовку.

Фото 6

Затем достаньте противень из духовки, заполните подрумяненные основы ватрушек начинкой из яблок и отправьте еще на 5-7 минут в духовку.

Фото 7

Готовые ватрушки из слоеного теста с яблоками можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!