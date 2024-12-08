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РЕБЁНОК.РУ

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Свежие комментарии

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Ватрушки с яблоком из слоеного теста

Предлагаю вашему вниманию быструю и очень вкусную выпечку из слоеного теста. Приготовьте ватрушки по этому рецепту с начинкой из яблок. К яблокам добавим корицу, чтобы сделать вкус еще ярче, при желании можно еще добавить и дробленые орехи - получается невероятно вкусно!

Ингредиенты

Тесто готовое слоеное дрожжевое - 400 г

Яблоки (очищенные) - 400 г

Сахар - 80 г

Корица - 1 ч.л.

Масло сливочное - 50 г

Мука - 30 г

Для смазывания:

Яичный желток - 1 шт.

  • 262 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 3.34
  • Ж: 13.75
  • У: 31.09

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Ингредиенты для приготовления ватрушек с яблоком из слоеного теста выложите на стол по списку. Если тесто у вас замороженное, то предварительно его разморозьте. Яблоки помойте.

 

Фото 1

 

 

Яблоки очистите от кожуры, удалите семена. Мякоть нарежьте небольшими кусочками.

 

Фото 2

 

 

В кастрюле на умеренном огне растопите сливочное масло, выложите сахар и кусочки яблок. Томите, регулярно помешивая, 10 минут, затем добавьте корицу, перемешайте и снимите с плиты через 5 минут.

 

Фото 3

 

 

Рабочую поверхность припылите небольшим количеством муки, выложите слоеное тесто, немного раскатайте его скалкой, кондитерским кольцом диаметром примерно в 10 см вырубите кружочки.

 

Фото 4

 

 

Затем в половине кружочков из слоеного теста кондитерским кольцом меньшего диаметра вырубите кружки так, чтобы у вас получились кольца шириной примерно в 1 см.

 

Фото 5

 

 

На противень, застеленный пергаментом для выпекания, выложите кружки из теста, смажьте каждый смесью взболтанного желтка и 1 ч.л. воды, поверх кружков выложите кольца из слоеного теста и смажьте их смесью из желтка и воды, отправьте выпекаться на 15 минут в уже разогретую до 180 градусов духовку.

 

Фото 6

 

 

Затем достаньте противень из духовки, заполните подрумяненные основы ватрушек начинкой из яблок и отправьте еще на 5-7 минут в духовку.

 

Фото 7

 

 

Готовые ватрушки из слоеного теста с яблоками можно сразу подавать к столу. Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

Ватрушки с яблоком из слоеного теста, рецепт с фото
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