Детский моббинг: как помочь ребёнку, ставшему жертвой агрессии в школе

Моббинг – это форма психологического давления в коллективе. Жертвами травли становятся не только взрослые, но и дети. Среди одноклассников моббинг – явление достаточно распространенное. Дети часто подтрунивают над теми, кто не вписывается в привычный социум. Обычно терроризируют мальчиков и девочек с особенностями внешности, отличников или ребят с низкой успеваемостью, «маменькиных сынков», а также физически слабых, не способных дать отпор обидчику.



Виды моббинга: от угроз до побоев

По мнению норвежского педагога Эрлинга Руланна, можно выделить несколько разновидностей со

Как понять, что ребенка обижают



Школьная травля способна выбить из колеи даже самого сильного духом ребенка. Систематические унижения плохо сказываются на неокрепшей детской психике.



Жертвы моббинга теряют веру в себя, тревожатся, паникуют, замыкаются, не проявляют интереса к жизни.



Как ведет себя жертва издевательств:



• Ребенок отказывается ходить в школу, не объясняя причину. С недавних пор он предпочитает отсиживаться дома, запираясь в своей комнате

• Школьная успеваемость ребенка резко снижается, он получает плохие оценки даже по любимым предметам



• Ребенок постоянно пребывает в плохом настроении, редко улыбается, часто плачет, раздражается или проявляет агрессию



• Ребенок предпочитает одиночество шумным компаниям, не хочет говорить с вами по душам, игнорирует друзей



Потеря аппетита, уход от реальности в мир фантазий и интернета, выбор одежды неброских оттенков, апатия, снижение физической активности, депрессивные рассуждения о смысле жизни – все эти проявления также должны насторожить родителей

Что делать, если ребенка унижают в школе



С моббингом нужно бороться на самых ранних его этапах. Чем дольше ребенок подвергается унижениям со стороны одноклассников, тем сложнее ему будет в дальнейшем адаптироваться в коллективе и адекватно оценивать себя в обществе. Часто последствия детских унижений проявляются во взрослой жизни жертвы. Поэтому родителям так важно распознать проблему и помочь ребенку.



Скорая психологическая помощь. Топ-5 советов:



• Проявите ненавязчивое участие в жизни ребенка. Говорите с ним, обсуждайте, как прошел его день, старайтесь проводить больше времени вместе. Но не будьте чрезмерно настойчивы, не устраивайте допрос с пристрастием и не давайте преждевременную оценку ситуации



• Поговорите с классным руководителем вашего ребенка. Пусть педагог понаблюдает за поведением вверенного ему класса



• Не обвиняйте ребенка. Уничижительная оценка его способностей и манеры поведения в коллективе не принесет пользы. Фраза: «Ты – робкий и пугливый, поэтому тебя обижают» под запретом. Вы должны стать ребенку другом и добрым советчиком, критики ему хватает и в школе



• Не устраивайте очных ставок с жертвой моббинга и обидчиками. В присутствии взрослых хулиганы не станут проявлять агрессию, а вот за вашей спиной наверняка наверстают упущенное с удвоенным энтузиазмом

• Не культивируйте в ребенке отрицательные качества. Некоторые родители, узнав, что их отпрыска обижают в школе, советуют ему дать сдачи. Лучше обсудите с ребенком, как решить конфликт мирно



• Повышайте самооценку ребенка. Мальчиков, которые не способны дать сдачи обидчикам, можно записать в спортивную секцию. Ребенок узнает, как постоять за себя и заведет новых друзей



• Отправьте ребенка на консультацию к детскому психологу. Некоторые дети не могут поведать родителям о своих проблемах, а вот незнакомым людям выкладывают все до мельчайших подробностей



• Практически каждого из нас дразнили и унижали в детстве. А некоторые взрослые страдали от моббинга на работе. Расскажите ребенку, как вы урезонивали обидчиков. Пример близкого человека вдохновит вашего отпрыска



• Порой детская травля приводит к необратимым последствиям – нередки случаи, когда жертвы моббинга кончали жизнь самоубийством. Если ситуация вышла из-под контроля, и ребенку невыносимо оставаться в школьном коллективе, задумайтесь о переводе его в другую школу.



Знаете ли вы, что



• Термин «моббинг» вошел в обиход в 1980-х годах



• Подростки, ставшие жертвами социальной травли, часто предпринимают попытку самоубийства



• Согласно опросу, в России жертвами моббинга становятся 44% детей в возрасте от 11 до 12 лет и 27% подростков до 15 лет



• В ряде стран с проблемами школьного моббинга борются на государственном уровне. Так, в Швеции для школьников разработали специальные правила общения друг с другом. Во время перемен учителя зорко наблюдают за ребятами на школьном дворе, в случае конфликта взрослые обязаны вмешаться и помочь жертвам травли.