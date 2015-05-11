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Детский моббинг: как помочь ребёнку, ставшему жертвой агрессии в школе

Алла Панасенко   

 

Детский моббинг: как помочь ребёнку, ставшему жертвой агрессии в школе

Моббинг – это форма психологического давления в коллективе. Жертвами травли становятся не только взрослые, но и дети. Среди одноклассников моббинг – явление достаточно распространенное. Дети часто подтрунивают над теми, кто не вписывается в привычный социум. Обычно терроризируют мальчиков и девочек с особенностями внешности, отличников или ребят с низкой успеваемостью, «маменькиных сынков», а также физически слабых, не способных дать отпор обидчику. 

Виды моббинга: от угроз до побоев 


По мнению норвежского педагога Эрлинга Руланна, можно выделить несколько разновидностей со
циальной травли. 

• Вербальное унижение 

Жертва регулярно подвергается оскорблениям, насмешкам и издевкам. Порой грубое слово хуже удара, поэтому мнительные и ранимые дети, которых оскорбляют сверстники, впадают в глубокую депрессию 

• Физическое воздействие 

Для этой разновидности моббинга характерны пинки, толчки и побои. Ребенок, подвергающийся такого рода унижениям, не может дать отпор в силу плохой физической подготовки

• Бойкот 

Такая форма моббинга распространена в женском коллективе.
Девочки не склонны к дракам, они предпочитают игнорировать свою жертву, не принимать в компанию, шушукаться за спиной, прекращать секретничать при появлении неугодной им одноклассницы 

• Угрозы 

Распространены как среди мальчиков, так и среди девочек. Жертве могут угрожать физической расправой или бойкотом 

Как понять, что ребенка обижают


Детский моббинг: как помочь ребёнку, ставшему жертвой агрессии в школеШкольная травля способна выбить из колеи даже самого сильного духом ребенка. Систематические унижения плохо сказываются на неокрепшей детской психике. 

Жертвы моббинга теряют веру в себя, тревожатся, паникуют, замыкаются, не проявляют интереса к жизни. 

Как ведет себя жертва издевательств: 

• Ребенок отказывается ходить в школу, не объясняя причину. С недавних пор он предпочитает отсиживаться дома, запираясь в своей комнате

• Школьная успеваемость ребенка резко снижается, он получает плохие оценки даже по любимым предметам 

• Ребенок постоянно пребывает в плохом настроении, редко улыбается, часто плачет, раздражается или проявляет агрессию 

• Ребенок предпочитает одиночество шумным компаниям, не хочет говорить с вами по душам, игнорирует друзей 

Потеря аппетита, уход от реальности в мир фантазий и интернета, выбор одежды неброских оттенков, апатия, снижение физической активности, депрессивные рассуждения о смысле жизни – все эти проявления также должны насторожить родителей 

Что делать, если ребенка унижают в школе


Детский моббинг: как помочь ребёнку, ставшему жертвой агрессии в школеС моббингом нужно бороться на самых ранних его этапах. Чем дольше ребенок подвергается унижениям со стороны одноклассников, тем сложнее ему будет в дальнейшем адаптироваться в коллективе и адекватно оценивать себя в обществе. Часто последствия детских унижений проявляются во взрослой жизни жертвы. Поэтому родителям так важно распознать проблему и помочь ребенку

Скорая психологическая помощь. Топ-5 советов: 

• Проявите ненавязчивое участие в жизни ребенка. Говорите с ним, обсуждайте, как прошел его день, старайтесь проводить больше времени вместе. Но не будьте чрезмерно настойчивы, не устраивайте допрос с пристрастием и не давайте преждевременную оценку ситуации 

• Поговорите с классным руководителем вашего ребенка. Пусть педагог понаблюдает за поведением вверенного ему класса 

• Не обвиняйте ребенка. Уничижительная оценка его способностей и манеры поведения в коллективе не принесет пользы. Фраза: «Ты – робкий и пугливый, поэтому тебя обижают» под запретом. Вы должны стать ребенку другом и добрым советчиком, критики ему хватает и в школе 

• Не устраивайте очных ставок с жертвой моббинга и обидчиками. В присутствии взрослых хулиганы не станут проявлять агрессию, а вот за вашей спиной наверняка наверстают упущенное с удвоенным энтузиазмом

• Не культивируйте в ребенке отрицательные качества. Некоторые родители, узнав, что их отпрыска обижают в школе, советуют ему дать сдачи. Лучше обсудите с ребенком, как решить конфликт мирно 

• Повышайте самооценку ребенка. Мальчиков, которые не способны дать сдачи обидчикам, можно записать в спортивную секцию. Ребенок узнает, как постоять за себя и заведет новых друзей 

• Отправьте ребенка на консультацию к детскому психологу. Некоторые дети не могут поведать родителям о своих проблемах, а вот незнакомым людям выкладывают все до мельчайших подробностей 

• Практически каждого из нас дразнили и унижали в детстве. А некоторые взрослые страдали от моббинга на работе. Расскажите ребенку, как вы урезонивали обидчиков. Пример близкого человека вдохновит вашего отпрыска 

• Порой детская травля приводит к необратимым последствиям – нередки случаи, когда жертвы моббинга кончали жизнь самоубийством. Если ситуация вышла из-под контроля, и ребенку невыносимо оставаться в школьном коллективе, задумайтесь о переводе его в другую школу. 

Знаете ли вы, что 

• Термин «моббинг» вошел в обиход в 1980-х годах 

• Подростки, ставшие жертвами социальной травли, часто предпринимают попытку самоубийства 

• Согласно опросу, в России жертвами моббинга становятся 44% детей в возрасте от 11 до 12 лет и 27% подростков до 15 лет 

• В ряде стран с проблемами школьного моббинга борются на государственном уровне. Так, в Швеции для школьников разработали специальные правила общения друг с другом. Во время перемен учителя зорко наблюдают за ребятами на школьном дворе, в случае конфликта взрослые обязаны вмешаться и помочь жертвам травли.

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воспитание
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