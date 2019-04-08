Как помочь малышу уснуть?

Перед сном необходимо проветрить комнату, так как нехватка кислорода возбуждающе действует на нервную систему. Создайте в детской комнате «сонную» обстановку, включите ночник. Приглушенный свет действует успокаивающе и поможет малышу связывать темноту со сном. Перед сном можно включить малышу диск с записями звуков природы, или тихую классическую музыку.

Они обладают успокаивающим, расслабляющим эффектом. Не выключайте ночник, если малыш часто просыпается ночью. Темнота может напугать его.

Обязательно используйте мягкие бортики для детской кроватки, они не позволят малышу во время сна ударяться о твердые поверхности и создадут дополнительное ощущение комфорта и уюта.

Самое эффективное «снотворное» – это материнское молоко. Дети часто засыпают, наевшись и пригревшись на груди матери. Дождитесь фазы медленного сна и уложите ребенка в кроватку. Не отнимайте свои руки от малыша сразу же, делайте это медленно. Лучше всего побыть рядом с малышом еще 5-10 минут. Залогом легкого засыпания является режим.

Постарайтесь создать свой уникальный ритуал подготовки ко сну. Таким ритуалом может быть купание в теплой ванне – водные процедуры расслабляют малыша и дарят ему положительные эмоции; потом расслабляющий массаж, состоящий из легких поглаживаний. Это расслабит ребенка, ну и конечно кормление.

Такой ритуал и физически, и психологически прекрасно настраивает ребенка на сон. Малышей постарше не обязательно сразу же укладывать спать. Пусть он сначала пожелает своим игрушкам спокойной ночи.

Ребенок поймет, что усталые игрушки уже спят, и ему пора отправляться в постель. Вы можете тихо спеть малышу колыбельную, или просто нашептывать разные нежные слова. При этом гладьте его по голове, рукам, спине. Нежные прикосновения не менее важны, чем ласковый голос мамы. Используйте мягкие бортики, чтобы ограничить поступление яркого света, мешающего ребенку заснуть.

Расслабленность и медлительность должны быть в каждом вашем движении. Тем самым вы создадите спокойную атмосферу для сна. Не укладывайте малыша спать насильно, если он ни в какую не хочет делать – разрешите ему немного поиграть. Возможно, он хорошо отдохнул днем, или день был перенасыщен эмоциями и теперь для успокоения требуется немного больше времени. Также можно прочитать сказку на ночь. Но читать нужно короткие сказки с простым сюжетом – Колобок, Репка, Курочка Ряба. Если малыш не узнает, чем сказка закончилась, он откажется ложиться спать. Можно укладывать малыша спать с любимой игрушкой, когда рядом лежит любимый плюшевый зайка, дети засыпают гораздо быстрее.