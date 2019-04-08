Как помочь малышу уснуть?

Перед сном необходимо проветрить комнату, так как нехватка кислорода возбуждающе действует на нервную систему. Создайте в детской комнате «сонную» обстановку, включите ночник. Приглушенный свет действует успокаивающе и поможет малышу связывать темноту со сном. Перед сном можно включить малышу диск с записями звуков природы, или тихую классическую музыку.
Обязательно используйте мягкие бортики для детской кроватки, они не позволят малышу во время сна ударяться о твердые поверхности и создадут дополнительное ощущение комфорта и уюта. Кстати, приобрести бамперы для кроваток можно здесь — https://bunnyhill.ru/catalog/bampery-dlya-krovatok/.
Самое эффективное «снотворное» – это материнское молоко. Дети часто засыпают, наевшись и пригревшись на груди матери. Дождитесь фазы медленного сна и уложите ребенка в кроватку. Не отнимайте свои руки от малыша сразу же, делайте это медленно. Лучше всего побыть рядом с малышом еще 5-10 минут. Залогом легкого засыпания является режим.
Постарайтесь создать свой уникальный ритуал подготовки ко сну. Таким ритуалом может быть купание в теплой ванне – водные процедуры расслабляют малыша и дарят ему положительные эмоции; потом расслабляющий массаж, состоящий из легких поглаживаний. Это расслабит ребенка, ну и конечно кормление.
Такой ритуал и физически, и психологически прекрасно настраивает ребенка на сон. Малышей постарше не обязательно сразу же укладывать спать. Пусть он сначала пожелает своим игрушкам спокойной ночи.
Расслабленность и медлительность должны быть в каждом вашем движении. Тем самым вы создадите спокойную атмосферу для сна. Не укладывайте малыша спать насильно, если он ни в какую не хочет делать – разрешите ему немного поиграть. Возможно, он хорошо отдохнул днем, или день был перенасыщен эмоциями и теперь для успокоения требуется немного больше времени. Также можно прочитать сказку на ночь. Но читать нужно короткие сказки с простым сюжетом – Колобок, Репка, Курочка Ряба. Если малыш не узнает, чем сказка закончилась, он откажется ложиться спать. Можно укладывать малыша спать с любимой игрушкой, когда рядом лежит любимый плюшевый зайка, дети засыпают гораздо быстрее.
