Школа подготовки жён в нацистской Германии

В 1937 году нацисты открыли “Школы подготовки жён”. Через них должны были проходить девушки, выходящие замуж за членов СС и функционеров НСДАП. Сегодня мы расскажем, как проходили обучение будущие жены членов нацисткой партии и кто мог надеяться на такое обучение.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в 1936 году подписал указ о создании специального курса обучения для девушек, желающих стать жёнами нацистов. Такие “школы невест” возглавляла Гертруда Шольц-Клинк — глава Национал-социалистической женской организации.

В школу принимали только ариек. У них не должно было быть физических увечий и психических заболеваний (в школу не принимались также те, у кого один из родителей страдал шизофренией).

В школах невесты проходили 6-недельный курс (с 1939 года – двухмесячный), в течение которого обучались не только домоводству, но и основам генетики и учения о расах, а также политологии и истории. Обязательны были 2 урока физкультуры каждый день. Также обязательным элементом учёбы стало сельское хозяйство – только этот труд признавался достойным немецкой женщины.

Кроме того, невестам преподавали риторику, светские манеры и уход за детьми. В конце курса, при условии усвоения всех знаний, выдавались сертификаты, дающие право выйти замуж за “образцовых немцев”. Бракосочетание такие выпускницы совершали по неоязыческим обрядам. Бракосочетание такие выпускницы совершали по неоязыческим обрядам.

На фото – руководительница немецких женщин – Шольц-Клинк.

Обучение в таких школах было платным – 135 рейхсмарок (примерно 20 тысяч рублей по нынешнему курсу). Но эти деньги вскоре “отбивались”: при браке выпускнице такой школы с “истинным арийцем” государство выдавало им беспроцентную субсидию в 1000 марок на 5 лет (150 тысяч рублей), и при рождении каждого ребёнка из этой суммы прощалось 250 марок.

Основой воспитания немецкой жены тогда были “три известных К”: kinder, küche и kirche (дети, кухня и церковь). Идеологическая основа что “школ для жён”, что роли женщины в обществе была придумана еще до прихода Гитлера к власти. В 1917 году в Штутгарте была открыта первая “Школа матерей”, где на фоне тягот Первой мировой женщин централизованно обучали преданности семье, государству и домоводству.

Нацистский режим был весьма заинтересован в увеличении населения. А отсюда следовало, что наёмная работа и обучение в вузах были препятствием для исполнения главной функции женщины.

В 1936 году были освобождены от должности замужние женщины, работавшие судьями или адвокатами, так как их мог содержать муж. Резко сократилось количество женщин-педагогов, а в женских школах основными учебными предметами стали домоводство и рукоделие.