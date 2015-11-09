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Школа подготовки жён в нацистской Германии

В 1937 году нацисты открыли “Школы подготовки жён”. Через них должны были проходить девушки, выходящие замуж за членов СС и функционеров НСДАП. Сегодня мы расскажем, как проходили обучение будущие жены членов нацисткой партии и кто мог надеяться на такое обучение.

Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в 1936 году подписал указ о создании специального курса обучения для девушек, желающих стать жёнами нацистов. Такие “школы невест” возглавляла Гертруда Шольц-Клинк — глава Национал-социалистической женской организации. 
Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
В школу принимали только ариек. У них не должно было быть физических увечий и психических заболеваний (в школу не принимались также те, у кого один из родителей страдал шизофренией). Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
В школах невесты проходили 6-недельный курс (с 1939 года – двухмесячный), в течение которого обучались не только домоводству, но и основам генетики и учения о расах, а также политологии и истории. Обязательны были 2 урока физкультуры каждый день. Также обязательным элементом учёбы стало сельское хозяйство – только этот труд признавался достойным немецкой женщины. 
 
Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
Кроме того, невестам преподавали риторику, светские манеры и уход за детьми. В конце курса, при условии усвоения всех знаний, выдавались сертификаты, дающие право выйти замуж за “образцовых немцев”.
Бракосочетание такие выпускницы совершали по неоязыческим обрядам. 
Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
На фото – руководительница немецких женщин – Шольц-Клинк.
Обучение в таких школах было платным – 135 рейхсмарок (примерно 20 тысяч рублей по нынешнему курсу). Но эти деньги вскоре “отбивались”: при браке выпускнице такой школы с “истинным арийцем” государство выдавало им беспроцентную субсидию в 1000 марок на 5 лет (150 тысяч рублей), и при рождении каждого ребёнка из этой суммы прощалось 250 марок. 
Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
Основой воспитания немецкой жены тогда были “три известных К”: kinder, küche и kirche (дети, кухня и церковь). Идеологическая основа что “школ для жён”, что роли женщины в обществе была придумана еще до прихода Гитлера к власти. В 1917 году в Штутгарте была открыта первая “Школа матерей”, где на фоне тягот Первой мировой женщин централизованно обучали преданности семье, государству и домоводству. Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
Нацистский режим был весьма заинтересован в увеличении населения. А отсюда следовало, что наёмная работа и обучение в вузах были препятствием для исполнения главной функции женщины. 
 
Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
В 1936 году были освобождены от должности замужние женщины, работавшие судьями или адвокатами, так как их мог содержать муж. Резко сократилось количество женщин-педагогов, а в женских школах основными учебными предметами стали домоводство и рукоделие. 
 
Школа подготовки жён в нацистской Германии
 
После прихода к власти нацисты стали рассматривать стремление женщин к профессиональной, политической или академической карьере как противоестественное явление. Высшим счастьем для женщины должно было быть ее пребывание у семейного очага рядом с мужем. 
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