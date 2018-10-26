После рождения ребенка испортились отношения с мужем

Каждая женщина после рождения малыша порой чувствует недостаток внимания к себе. Особенно остро стоит вопрос, касающийся отношения с мужем после рождения ребенка. Что делать, если после рождения малыша дали трещину отношения с мужем — советы семейного психолога.

После рождения малыша часто супруги отдаляются друг от друга

Для того чтобы избежать депрессий, недопонимания и разногласий, необходимо в первую очередь разобраться в корне проблемы. Новости СМИ2

Почему после рождения ребенка изменились в худшую сторону отношения с мужем? С чем это может быть связано? И откуда растут ноги у разногласий и ссор?

Что меняется после рождения малыша?

Естественно, суть проблемы в основном в том, что многие ждут от рождения наследника или наследницы эффекта голливудских фильмов. Там, конечно, все идеально, младенцы все время мило спят или, улыбаясь, сидят на ручках. Естественно, в реальной жизни детишки приносят море радости, приятных хлопот, но ещё порой происходят вполне естественные для маленького ребёнка вещи. Например, он может громко заплакать, проснуться среди ночи, осуществить природные процессы на новый диван или ковёр. Таких поворотов, наверняка, не ожидает мама, а тем более папа. Так что тут надо время.

Помимо вышеуказанного, постоянно красивая, ухаживающая за собой любимая жена вдруг превращается в неухоженную, вечно заспанную и раздраженную тигрицу. Браво той, кто не такая. Но, подумайте, ведь мужчине тоже в этот момент нелегко. Ведь он со своей стороны почувствовал и подумал, что он вам больше не нужен, раз вы перестали смотреть за собой. Вот и испортились отношения, каждый что-то придумал и додумал.

Чем сложен период после рождения ребенка?

Естественно, раньше, даже в период беременности, вы вместе гуляли, ходили по гостям и за покупками. В общем, проводили массу времени вместе. Теперь же, с появлением крохи на свет, вы иногда даже и поговорить толком не успевает. Не то, что вместе сходить в кино или уделить время романтическому свиданию.

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Также, после рождения малыша несколько меняется финансовая политика в семье. Как это не печально, но содержать ребёнка в полноценном режиме ударяет по кошельку. Особо заметно финансовое затмение у тех семей, где мамы — наемные работники и получали свою регулярную ставку. Теперь все затраты легли на папины плечи, представьте себе, как ему тяжело понимать, что на что-то не хватает. Тут отныне только его вина. Ведь он единственный кормилец в семье.

Сложен период появления малыша ещё и тем, что сбивается график дня, и это касается всех членов семьи. Маловероятно, что ночные пробуждения с плачем малыша на кого-то влияют, как колыбельная.

Что делать, чтобы отношения с мужем после рождения ребенка заиграли красками?

При желании можно добиться всего. И если тот вопрос, что отношения портятся, начинает вгонять в тупик, необходимы срочные пути решения. Вариантов все исправить более, чем достаточно и каждый из них имеет право на своё существование.

Ищите свободные минуты в своём плотном графике по уходу за малышом. Даже если муж на работе, звоните ему, говорите обо всем на свете и о малыше, конечно же, тоже.

Посещайте салоны красоты. Вопрос о том, что не с кем оставить ребёнка очень легко решаем. Отвезите кроху к родителям или к друзьям. А ещё лучше, попросите у кого-то из близких приехать к вам, чтоб уход за ребеночком был более комфортным и доступным.

Тем же методом можно в выходные дни сходить с мужем куда-нибудь, в парк, кино, ресторан, не важно, главное, вдвоём.

В конце концов, выделяйте время для того чтобы привести себя в порядок и выглядеть в глазах мужа все той же кокеткой и красотой, на которой он женился.

Психологические факторы

Если отношения с мужем, по вашему мнению, после рождения малыша испортились или только начинают портиться, то не бейте сразу тревогу. Попробуйте проанализировать по какой причине так происходит.

Возможно вы совсем не уделяете ему времени и муж замкнулся в себе, признав себя не нужным, ведь отцовский инстинкт включается куда позднее, чем материнский.

Уделять внимание новорожденному, конечно же, нужно, но малыш не нуждается в постоянном нахождении мамы возле него, ведь для него вокруг так много нового и неизвестного, что он спокойно подождет, пока мама поговорит с папой.

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Также, регулярно поручайте папе ребёнка делать совершенно разнообразные процедуры с малышом. Попросите покупать, погулять, подержать на ручках. Часто папы не вмешиваются в моменты, связанные с малышом не потому, что не хотят, а потому, что им кажется, будто мама, ни на секунду не отходящая от младенца, просто не даст к нему прикоснуться.

Что можно сделать, чтобы восстановить отношения после рождения малыша?

Если общение сошло на нет и вы просто проживаете с мужем под одной крышей, как квартиранты, то надо что-то менять в совместной жизни. Наверняка, на истоках отношений вы искренне любили друг друга, веселились, даже находясь дома, проводили бессонные страстные ночи. Так вот, освежить эти воспоминания очень просто. Уложите кроху спать или отвезите его к родителям, устройте романтический ужин дома.

Наденьте на себя те привлекательные и будоражащие сознание супруга сексуальные наряды. Если после родов вы немного набрали вес, не беда, купите новые комплекты, которые помогут вернуться к отличным отношениям. Ведь физическая близость, будь то поцелуй или занятие любовью, непременно должны присутствовать в семейной жизни. Плод вашей любви не в коем случае не должен помешать вашим доверительным и тёплым отношениям. Отправьтесь в небольшое путешествие. Даже если малыша не на кого оставить, берите его с собой. Услуги няни присутствуют в каждом приличном отеле. Поэтому у вас будет намного больше времени друг на друга, нежели дома. Найдите общее хобби. Это не обязательно может быть коллекционирование. Возможно, вам вместе нравиться петь или танцевать. Устройте для маленького концерт и вы повеселитесь от души, и ребеночек будет рад такому вниманию. Каждую минуту, каждое мгновение дарите своей половине, ведь это важно для вас двоих.

Небольшие презенты дадут понять, что вы всегда помните о близком человеке, естественно, это вызовет желание и у него сделать вам что-то приятное.

Надо почаще проводить время вместе Надо почаще проводить время вместе

Проблемы в голове

В первую очередь, все свои проблемы и недоразумения мы придумывает. Проникнитесь ситуацией, может отношения вовсе не испортились? Возможно вы просто меньше стали общаться, но по-прежнему любите друг друга. Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот лежит в колыбельке ваш маленький карапузик, который, как вам кажется, повлиял на отношения. А он то лежит себе, смотрит на вас, и у него нет никого ближе и дороже.

Малыш счастлив, когда к нему подходят родители, показывает свою беззубую, но очень милую и самую любимую улыбку. Но разве это чудо, эта загадка всего человечества может сделать какие-то проблемы для мамы с папой.

Скоро кроха подрастет и вы с трепетом будете вспоминать те моменты, когда он просыпался по ночам и будил всех домашних. Наслаждайтесь вместе чудесным прекрасным периодом в своей жизни. Удивляйте друг друга и достигайте совершенных отношений втроём, в полной, настоящей ячейке общества.