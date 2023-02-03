5 способов убаюкать грудничка

Давайте на чистоту! Все знают, что педиатры во главе с доктором Комаровским рекомендуют укладывать ребенка одного в своей кроватке, в комнате, доме и т.д. наверное, есть такие дети или такие мамы, которые так и поступают.

Но если вы не из тех, кто готов спокойно слушать плач своего ребенка, который не может заснуть и хотите помочь ему и себе, запоминайте эти 5 лайфхаков:

1. Автомобиль

Автомамы должны знать, что езда на автомобиле в момент убаюкивает детей. Шум двигателя и укачивание напоминает малышу о комфортном пребывании в утробе матери. Поэтому если ваш малыш кричит пять часов подряд, а соседи стучат по батарее, не медлите ни минуты - собирайтесь в путешествие!

Ребенок уснет настолько быстро, что вы и опомниться не успеете. Теперь отдохните сами, если далеко уехали - спите прямо в машине.

2. Фен, душ, стиральная машинка

Это крайний, но очень действенный способ. Шум настраивает грудничков на сонную волну. Но не злоупотребляйте этим методом, все же шум негативно сказывается на психическом развитии малыша. Лучше, когда засыпание сопровождается тишиной. Но в экстренных случаях можно сделать исключение!

3. Холодный воздух

Очень актуально, когда вы уже включили отопление. Потуже закутайте ребенка в одеяло и сами оденьтесь. И откройте настежь окно в комнате. Пускай морозный, насыщенный кислородом воздух наполнит комнату - малыш не только быстро уснет, но и крепко проспит много часов подряд.

Кстати, если хотите увеличить продолжительность сна ребенка - не делайте температуру воздуха в его спальне выше 20 градусов. Не бойтесь холода, лучше оденьте малыша потеплей. Когда воздух прохладный - спится намного крепче.

4. Не бойтесь пустышки!

Пустышка успеет принести вам много пользы пока у вас не прорежутся зубки. До этого момента использовать соску рекомендуют педиатры по всему миру. Процесс сосания оказывает седативный и успокаивающий эффект на ребёнка. К тому же исследования доказали, что сосание пустышки снижает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти, наводящего ужас на современных мамочек.

Вы ведь не можете непрерывно кормить ребенка, правильно? Тогда он не сможет уснуть из-за того, что слишком много съел. Поэтому соска - незаменимый помощник на страже спокойствия и ребенка, и мамы.

5. Если дело в коликах

Сегодня уже в роддоме младенцам дают средство, помогающее убрать вздутие и колики. Как правило, это отвары укропа и фенхеля, которые не очень приятны на вкус. Многие малыши начинают плакать еще сильнее.

Попробуйте средства на основе синетикона - это совершенно безвредное вещество, которое не всасывается ни в одном из отделов кишечника, а только схлопывает пузырьки и выходит естественным образом. Кроме того оно обладает сладким вкусом, что точно оценит ваш малыш. Возможно, вы даже увидите первую довольную улыбку вашего крохи!

Спокойного сна вам и вашему ребенку!