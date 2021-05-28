«У нас в министерствах одни педофилы и п*****сы?»: Правительство РФ торпедирует принятие законопроекта о запрете продажи детей суррогатных матерей западным гомосекам



Законопроект о запрете иностранцам (зачастую — извращенцам) покупать в России живой товар — детей, рожденных т.н. «суррогатными матерями», уже полгода буксует в Думе, несмотря на очевидную поддержку общества, родительских организаций, Церкви и всех адекватных представителей власти. На прошлой неделе Патриарх Кирилл, выступая в Думе, прямо попросил депутатов принять этот законопроект. Депутаты вроде бы готовы, но законопроект не двигается из-за позиции Минздрава, где окопались лоббисты суррогатного рабства, и Правового управления президента.



Ситуация с законопроектом об ограничении суррогатного беспредела, из-за которого Россия уже за служила славу страны — мирового лидера «репродуктивного туризма», выходит за все разумные рамки. Сначала лоббисты торговли живым товаром вычеркнули из закона (который, честно говоря, изначально был достаточно либеральным, потому что не запрещал суррогатку саму по себе) статьи о запрете коммерческого использования женщин, а также о запрете рекламы этого полукриминального бизнеса. По сути, в законопроекте остался только запрет продавать рожденных сурматерями детей за границу. Как показывают материалы ряда уголовных дел, покупателями этих детишек становятся зачастую извращенцы: педофилы, педерасты и торговцы человеческими органами.

В поддержку законопроекта неоднократно высказывалась Церковь, в том числе устами святейшего Патриарха Кирилла в прошлый вторник в Государственной Думе, все известные родительские организации, http://www.katyusha.org/view?id=15413 множество авторитетных государственных и общественных деятелей, представители Следственного комитета и других силовых структур. Казалось бы, в обществе полное согласие по этому вопросу — против запрета национального позора и торговли русскими детьми могут быть только откровенные педерасты и лоббисты «отрасли», которую эксперты рынка оценивают в 2 млрд долларов.Но именно эти персонажи, судя по всему, правят бал в России. Об этом прямо заявил в эфире «Царьграда» зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты Павел Пожигайло.Уточним Павла Анатольевича: отрицательную позицию по данному законопроекту высказали представители Минздрава (которые, видимо, даже не пытаются скрывать, что идут на поводу у клиник, практикующих т.н. вспомогательные репродуктивные технологии, и, по факту, выступают лоббистами их немалых заработков), а также представители ряда других ведомств, которые пока официально не были названы. По сведениям источников РИА Катюша в силовых ведомствах, речь идет в частности о Главном правовом управлении президента — одной из ключевых структур администрации президента, без визы которой законопроект, по факту, не может быть принят. Позицию ГПУ в Думе озвучивает обычно полпред президента Гарри Минх.Так вот, то ли сам Минх, то ли кто-то из его сотрудников считает, что запрет продажи русских детей иностранцам — это нарушение прав этих самых педерастов, которым-де в России оказывают «медицинскую услугу по лечению бесплодия». Циничность этой отмазки потрясает: суррогатное «материнство» отнюдь не лечит бесплодие, тем более у тех, кто в принципе не может родить. Не говоря уж о том, что речь идет об оказании «услуг» иностранным гражданам, которые, по российским законам, не имеют права усыновлять детей (по российскому закону, правом купить услуги сурматери обладают либо семейные пары, либо одинокие женщины — иностранные же заказчики живого товара из числа извращенцев просто липуют на цветном ксероксе «свидетельства о браке» с фиктивными или подставными женщинами, которые никто не проверяет ).Представляется, что эта история настолько вопиюща и откровенна, что ей должны заниматься ФСБ и Следственный комитет, которые обязаны выявить и показательно посадить всех лоббистов суррогатного позора России, независимо от занимаемых ими должностей. Просто потому что дальше — тупик. В противном случае не один Павел Пожигайло и группа информированных общественников, а все общество скоро убедится, что в правительстве сидят педерасты. И это будет концом и для правительства Мишустина, и для тех, кто его назначил.РИА Катюша