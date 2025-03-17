10 способов научить ребенка просыпаться утром

Но никуда от этого не убежать, и каждый день приходится проделывать эту малоприятную процедуру.
1. Подготовка с вечера
Некоторые вещи можно сделать заранее. Например, собрать учебники и тетрадки, выбрать комплект одежды на завтра, приготовить завтрак. Утром не придется беспокоиться и нервничать по поводу того, что что-то не собрано и не будет необходимости торопиться.
2. Хороший пример
Если в семье родители встают рано утром, а не валяются после звонка будильника «еще минуточку», то и дети смогут перенять подобное ответственное отношение к процессу подъема.
3. Правильный интерьер
Очень важную роль играет интерьер комнаты, где ребенок спит. Ему должно быть комфортно засыпать: правильный свет, удобная постель, отсутствие посторонних звуков и так далее. И ему так же комфортно должно быть просыпаться: возможность быстро впустить свет в окно, без труда найти свою одежду и вещи, порядок в комнате. Хорошо, если сам интерьер будет выполнен в пастельных тонах, без раздражающих элементов и оригинальных световых решений.
4. Вкусный завтрак
Придется проявлять некую фантазию, чтобы ежедневно утро ребенка начиналось не только с полезного, но и с вкусного, а иногда – и с интересного – завтрака. Некоторые родители чуть ли не ежедневно делают из завтрака целую историю, жаря яичницу в форме звезд, выкладывая из овощей фигурки животных или героев сказок, красиво сворачивая салфетки и так далее. Это заряжает хорошим настроением на весь день!
5. Кодовое слово
Придумайте с ребенком свой собственный пароль или кодовое слово, по которому малыш должен утром вставать. Это может быть ласковое обращение, название любимого мультфильма, фраза известного персонажа – что угодно. Главное правило, что после услышанного пароля валяться в постели уже нельзя!
6. Собственный будильник
Сходите с ребенком в магазин и выберите будильник специально для него. Пусть он сам примет непосредственное участие в выборе: какой дизайн ему симпатичнее, звук, форма. Это должна быть его персональная вещь. К тому же – сейчас такое количество разнообразных моделей, включая самые неожиданные решения. Например, будильник, который убегает или заставляет решить задачу, чтобы он перестал звонить.
7. Не ругайтесь
Даже если ребенок по утрам встает тяжело, не повышайте на него голоса, не ругайтесь и уж тем более не применяйте физическую силу. Это только отобьет желание просыпаться и выходить в реальный мир. Будьте ласковы и терпеливы.
8. Хвалите ребенка
Когда ребенок просыпается, хвалите его, поощряйте, говорите, что гордитесь им. Это лучшая мотивация, которая добавит желания делать так все время.
9. Режим
Очень важно иметь общий режим: в одно и то же время вставать, в одно и то же время ложиться. Желательно не делать поблажек в выходные и каникулы, это собьет режим и опять будет нужно тратить много времени на восстановление.
10. Утренние ритуалы
Каждое утро должно содержать определенный ритуал, который будет приятным или полезным. Это может быть совместная зарядка с папой, помощь в приготовлении завтрака маме, просмотр одной серии мультфильма, «специальный утренний напиток», который по легенде можно пить только до 8 часов утра.
Помните, что к любому порядку и послушанию ребенка можно приучить, используя важные компоненты: терпение, фантазию и последовательность.
Хорошего вам начала дня!
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