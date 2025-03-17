10 способов научить ребенка просыпаться утром

Но никуда от этого не убежать, и каждый день приходится проделывать эту малоприятную процедуру.

А ведь от того, в каком настроении ребенок встанет утром, зависит то, как пройдет его день. И чтобы справиться с этой задачей, есть несколько несложных способов.