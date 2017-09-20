Принудительная вакцинация в особо крупном размере

Министр здравоохранения попалась на лоббировании интересов фармацевтов



Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью НТВ в минувшее воскресенье рассказала о том что ее ведомство будет принуждать родителей к вакцинации детей, в частности, лишая родителей права на оплату больничных. Столько бесцеремонное лоббирование министром интересов фармацевтических компаний—производителей вакцин-- вызвало повсеместное возмущение родителей в социальных сетях и самих врачей—многие из которых отнюдь не разделяют наивной веры г-жи Скворцовой в безусловную пользу ртути и солей тяжелых металлов для детского организма, которые содержатся практически во всех прививках.





Как заявила г-жа Скворцова в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ в воскресенье, 17 сентября, Минздрав не может обязать граждан делать прививки детям, но ищет другие способы повлиять на них. «Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — пояснила она. Также г-жа министр безапелляционно заявила что качество вакцин в России находится на одном из самых высоких уровней в мире и назвала прививки главным оружием против группа, в частности, свиного.



Безапелляционные высказывания министра здравоохранения вызвали эффект разорвавшейся бомбы в социальных сетях: ведь даже среди врачей – инфекционистов вопрос о пользе прививок вызывает порой весьма полярные мнения, особенно когда речь идет о навязывании прививок новорожденным (всем без разбора, без учета индивидуальных особенностей ребенка) Что же до родителей, то очень многие мамочки опытно знают, что, например, риск заразиться полиэмелитом после прививки несравненно выше, чем без оной. Мало того, привитый живой вакциной ребенок, попав, в группу детей, где есть непривитые дети, представляет для них прямую угрозу. Не говоря уж о сотнях и тысячах детей, ставших инвалидами или погибших после прививок (подробнее о вреде прививок можно и тех, кому выгодно их продвигать, можно почитать тут http://www.katyusha.org/view?id=5792). Даже Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции после инаугурации заявил, что фармацевтической индустрии "сходят с рук убийства", констатировав что прививки ведут к массовому аутизму детей, и пообещав создать спец комиссию по прививкам.



В России же выступление Скворцовой тут же вызвало появление петиции о ее отставке с поста министра.



В ней, в частности, говорится «Вместо того чтобы задуматься об ответственности министерства перед родителями, детей которых медики сделали инвалидами после прививок, Скворцова задумала материально давить на семьи, посягая на права ребёнка. Считаю что инициатива Скворцовой противозаконна, попирает права семьи и ребёнка, поскольку подталкивает родителей на вакцинацию, и это на фоне того что везде по России уже повсеместно нарушают законы и не допускают детей в сады и школы без прививок или альтернативных видов диагностики. При том что "Т-спот"—анализ, на который многие родители, выступающие против прививок согласны, является для многих недоступной роскошью, его стоимость от 5000-7000 рублей, и почему-то он не входит в перечень ОМС. Считаю что министр угрожающий институту семьи и непосредственно детям должна покинуть свой пост».



На вчерашнее заявление Скворцовой отреагировала даже Уполномоченная по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова—которая вообще-то известна не столько отстаиванием интересов детей, сколько желанием понравиться властям, и в угоду социальному вице-премьеру Ольге Голодец, не замечает, скажем, ювенальных угроз. Но в данном случае Анна Юрьевна собралась с духом и осторожно возразила министру Скворцовой, заявив что она «не одобряет» инициативу Минздрава наказывать материально родителей, отказавшихся вакцинировать детей:



"Понимаю стремление Минздрава РФ усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой наказывать родителей непривитых детей неоплаченным больничным. В конечном итоге пострадают вновь дети - не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой", - написала детский омбудсмен в социальной сети Facebook. Анна Кузнецова обещала попросить разъяснений у Минздрава и надеется, что "до реального воплощения эта инициатива не дойдет".



Надо сказать, что Минздрав и другие ведомства и раньше пытались проталкивать интересы производителей вакцин. В частности, в ряде регионов участилась практика, когда школы и детские сады отказываются принимать детей, не привитых от тех или иных болезней (список разный—и постоянно увеличивающийся), а в некоторых случаях органы опеки даже возбуждали в отношении родителей, не желающих травить своих детей, дела по ст.5.35 КОАП «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в СПб успешно противодействовали такой практике, оспаривая решения пособников вакцинаторов в судах.



Кстати говоря, тот же Минздрав вполне принимает отводы от прививок, скажем, от детей с ВИЧ, которым вообще нельзя делать никаких прививок. Иными словами, дети с ВИЧ и т.п. могут ходить в школы и детские сады без прививок, а простые дети нет…



Возвращаясь к интервью г-жи Скворцовой, особенно умиляют в нем слова министра о "вине родителей". Получается, что если непривитый ребенок заболел, то родитель заранее виноват (причем судить о виновности будет, видимо, врач или медсестра—в то время как в остальных случаях вопросами виновности занимаются суды) С другой стороны, если заболел привитый ребенок-врачи и вакцинаторы никакой ответственности за это не несут.



Примечательно, что в статье в «Российской газете» та же Скворцова признается что "Минздрав намерен привить 60% детей"-- то есть они уже все расписали, распределили, средства реализовали и их надо возвращать и пускать в оборот за счет практически открытого принуждения к вакцинации. А, значит, в российских реалиях, практически наверняка будут и другие злоупотребления: например, врачи будут ставить ложные диагнозы тем, кто не привит: вместо ОРЗ поставят коклюш, чтобы не платить за больничный. В общем, если Скворцовой и К удастся реализовать свою затею с больничными, нас всех ждет веселое будущее. Аппарат Общественного уполномоченного по защите семьи предлагает всем желающим писать письма и телеграммы в Минздрав и аппарат правительства с требованием не допустить реализации этой инициативы. Примерные образцы писем в ближайшее время будут опубликованы на сайте ОУЗС.



РИА Катюша