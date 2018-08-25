Здравствуй, школа! Здравствуй, стресс!

Можно долго дискутировать по поводу современного отечественного образования, однако одно нельзя отрицать: как только ребенок приходит в школу, он тут же попадает в стрессовую ситуацию. Это называется «посвящение во взрослую жизнь», жизнь, в которой недолгие периоды затишья и благоденствия перемежаются длительными стрессами в школе, в институте, на работе. Новости СМИ2

Поэтому, если вы хотите облегчить своему ребенку существование, не нагнетайте стресс еще больше. Отодвиньте в сторону свои тщеславные устремления, свои радужные мечты о том, каким выдающимся станет ваше чадо, и постарайтесь сделать все необходимое, чтобы ребенок как можно быстрее приобрел устойчивость к стрессу. В принципе, это единственное полезное умение в нашей жизни, а все остальные базируются на том, способен ли ребенок выдерживать длительные нагрузки, или нет.

Первый класс – первый стресс

Живущий в стране радуг и единорогов, ребенок вдруг оказывается грубо выдернут из этой идиллии, и помещен в первый класс. И тут с удивлением обнаруживает, что он должен, обязан. Это называется дисциплиной, но фактически это принуждение и ограничение без права голоса. Ребенку сложно понять, почему он обязан делать уроки, если хочется спать, или есть, или играть. Обычные живые побуждения, которые доставляли ему радость, натыкаются на стену, непредвиденное и непреодолимое препятствие. Почему ребенок не должен сопротивляться?

И он сопротивляется. Активно (скандалы, истерики, угрозы, шантаж), или пассивно (абстрагирование от всего, что говорят взрослые). Вообще-то для ребенка радость и удовольствие – нормальные состояния эмоций. Получать удовольствие для него так же естественно, как и кушать, спать, справлять естественные потребности.

Лишение удовольствия – это сильнейший стресс для ребенка. Если в детском саду принуждение прихода в сад быстро сменялось удовольствием игры со сверстниками, то в школе принуждение прихода на уроки чередуется с принуждением выполнения домашнего задания. Такие милые родители превратились в тюремщиков. И как ребенку понять и принять причину столь разительной перемены?

Облегчаем стресс

Если вы сразу же, резко, лишите ребенка всех привычных удовольствий, то получите активное или пассивное сопротивление. Лишь единицы способны быстро и легко включиться в учебный процесс - это зависит от склада ума, дошкольной подготовки и эмоциональной устойчивости к стрессу. Но это общие слова, а на самом деле эти самые единичные случаи – дети, которые получают удовольствие от учебы и от соревновательной формы современного образования.

Ключевое слово – удовольствие. Поэтому единственный способ помочь ребенку облегчить стресс школьной жизни – это выработать у него рефлекс удовольствия от обучения. А удовольствие он будет получать только в том случае, если у него будет все получаться.

Поэтому нельзя акцентировать внимание ребенка на неудачах. В вашем лексиконе вообще не должно быть таких слов. Это просто сложная задача, решив которую, получаешь еще больше удовольствия.

Тщеславие родителей – беда детей

Именно тщеславие родителей приводит к тому, что у ребенка вырабатывается негативное отношение к школе. Родители, которые хотят, чтобы их чадо было лучшим, первым, неотразимым, увеличивают стресс для ребенка в несколько раз. У тщеславных родителей ребенок навсегда забывает об удовольствии, и оказывается в рабстве долга перед ними. Тщеславный родитель совершенно не интересуется мнением ребенка о его собственной жизни, и уж, тем более, не озабочен удовольствием ребенка. В будущем эти дети чрезвычайно редко бывают счастливы, хотя, конечно, могут быть вполне успешны.

Продолжение следует…