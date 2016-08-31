Они сильно упростят жизнь и самому школьнику, и взрослым

Учебный год начался, и родители немного успокоились — наконец-то жизнь войдет в свою колею. Дети в школе, форма куплена, учебники разложены по предметам… Но расслабляться рано! В первые две-три недели сентября нужно успеть сделать много вещей, которые потом сильно упростят жизнь и самому школьнику, и взрослым.

ЗАПИШИТЕСЬ В КРУЖКИ

Редко, когда у ребенка уже в первом классе ярко проявляются какие-то таланты. Чтобы помочь ему раскрыться, стоит узнать, какие дополнительные занятия есть при самой школе или в ближайших детских центрах. Не знаете, что выбрать, — смотрите таблицу ниже.

По статистике, в первом классе дети посещают по 2 — 3 кружка. Чтобы не утомлять чересчур ребенка, стоит выбрать занятия разной направленности. Например, футбол лучше сочетать не с плаванием, а с шахматами. По возможности, занятия в секциях лучше начинать не с 1 сентября, а чуть позже, чтобы первоклассник привыкал к новому режиму постепенно.

Если ребенок в школе не первый год и подустал от сольфеджио и рисования натюрмортов с натуры — пора сменить пластинку! Исследователи Высшей школы экономики изучили предпочтения школьников и выяснили: музыка, ИЗО и шахматы пользуются популярностью лишь в младшей школе. Уже к 5 — 7-му классу дети переключаются на спорт. Особенно хорошо идут командные игры, например, футбол или баскетбол. К тому же именно в этот момент многие родители начинают замечать, что их ребенок начинает замыкаться в себе. А командные игры помогут подростку раскрепоститься, поднять самооценку и расширить круг общения и интересов.

К старшим классам интерес к спорту падает. И школьников в этом никак не упрекнуть: посиделки с репетиторами и подготовка к ЕГЭ не оставляют всем остальным занятиям ни единого шанса! Чтобы немного отвлечься от умственной работы и снять напряжение, можно посоветовать ребенку заняться фитнесом. Девочки смогут попробовать йогу или аэробику, мальчикам будут интересны тренажеры.

Записаться на занятия можно онлайн, на сайте городских услуг Москвыpgu.mos.ru. Все ограничения на количество кружков сняты — можно выбрать хоть десять секций сразу! Руководствоваться стоит скорее здравым смыслом. Если на занятия и подготовку к ним уходит больше 10 часов в неделю — для ребенка будет уже перебор.

Также на портале можно посмотреть, какие платные и бесплатные занятия есть поблизости, и сориентироваться в ценах. Возможно, художественной школе найдется бесплатный аналог в ближайшем доме культуры!

Занятия в школах — особый разговор. Каждое учебное учреждение само решает, сколько и за какие секции придется платить. Например, бесплатными могут быть только непопулярные макраме и патриотическое воспитание. Поэтому если на ваш карман в школе ничего интересного нет — стоит попытать счастья в соседних школах. Что приятно, для этого не нужно совершать обход по директорам — записаться в «чужую» школу также можно через портал городских услуг, если в секции еще есть свободные места.

ДОКУПИТЕ КАНЦТОВАРЫ

Вы, наверное, думали, что уже купили нужное? Ага! На первом уроке рисования ребенку учительница обязательно посоветует какие-нибудь особенные краски и бумагу. Физрук в хлам раскритикует выбранные вами кроссовки. Для правописания понадобятся специальные ручки, которых не будет ни в одном соседнем магазине. А учебники, как назло, не влезут ни в одну из купленных обложек, так что придется покупать новые.

Старшеклассникам не легче. Кто думает иначе, тот никогда не искал в магазинах учебник нужного года выпуска и версии. Что с этим делать? Смириться. Вздохнув, составьте новый список покупок и приобретайте все разом, иначе беготня по магазинам станет главным времяпрепровождением.

РАЗНООБРАЗЬТЕ ФОРМУ

Вы наверняка экипировались к 1 сентября — то есть к более-менее теплым дням начала осени. Но зимой-то нужна другая одежда. Так что пока в торговых центрах спал ажиотаж, стоит подумать о шерстяных брюках и водолазках. Тем более что после 1 сентября на школьную одежду объявляют скидки.

Не стоит игнорировать и остатки летних коллекций. Как раз сейчас можно будет ухватить за бесценок футболки и блузки с коротким рукавом, которые очень выручат вас в мае.

Отдельно про обувь. Одной сменной пары будет явно маловато. Чтобы обувь прослужила дольше, не теряла форму и в ней было комфортно, стоит иметь в запасе два повседневных комплекта.

Для тех, кто все пропустил

Набор в выбранную секцию уже закрыт? Ничего страшного! Вот список интересных, но почему-то непопулярных кружков, где наверняка найдется место для вашего ребенка.

Дизайн

Фотография

Военно-патриотические

Занятия реконструкторов

Гребля

Фехтование

Факультативы по предметам

Источник: КП