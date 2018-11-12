Пгавозащитники разбушевались

Human Rights Watch и агенты влияния требуют от российской власти срочно принять антисемейные законы



В октябре нынешнего года Human Rights Watch — печально знаменитая структура либерал-глобалистов, которую очень интересует соблюдение «прав геев» в Чечне и по всей России, в 90-е интересовали права террористов в том же регионе, а еще ранее — права диссидентов-предателей Родины (собственно, и создавалась эта организация в 1978 году как оружие в холодной войне Запада против СССР) — разродилась новым антисемейным отчетом-методичкой для российских НКО и представителей власти. Новости СМИ2





Текст отчета начинается с душераздирающей истории страшного мужа-изувера, издевающегося над женой и пятилетним сыном, продолжающего преследовать женщину после развода и т.д., и соответствующей иллюстрации.









Затем авторы «заботливо» анализируют, «включая недавние поправки, повышающие риски для переживших домашнее насилие», пробелы в российском законодательстве, которые, по мнению пгавозащитников, «оставляют женщину один на один с агрессором в собственной семье,



Вот на что сетуют «эксперты» HRW, вот какова главная цель их доклада:



«Несмотря на ряд информационно-просветительских кампаний и дискуссию в обществе, которая продолжается уже два десятка лет, и вопреки последовательным усилиям общественных организаций, экспертов и активистов за права женщин в России до сих пор не принято федеральное законодательство о домашнем насилии, и оно не выделяется отдельным составом ни в уголовном, ни в административном кодексе».



Кто бы сомневался, что все писалось ради очередной попытки лоббирования принять в РФ «модульный» для Совета Европы закон «О профилактике семейно-бытового насилия», отдельные элементы которого, типа выписывания охранных ордеров и временной изоляции членов семьи друг от друга, периодически всплывают в качестве предложений либеральных лоббистов из числа членов Общественной палаты, представителей прозападных «социально ориентированных» НКО и т.д. Благодаря усилиям родительской общественности, защитников традиционной семьи, православных граждан все эти токсичные инициативы успешно отбиваются, о чем очень сожалеет HRW.



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«В российском законодательстве отсутствует институт охранных ордеров, которые могли бы защитить женщину от дальнейшего насилия со стороны супруга/партнера. Отмена в феврале 2017 г. уголовной ответственности за первые побои в отношении близких лиц стала серьезным шагом назад. Такие действия теперь приравнены к первым побоям в отношении посторонних, которые с 2016 г. переведены в разряд административных правонарушений с минимальными санкциями. Декриминализация первых побоев в семье послужила агрессорам сигналом о вседозволенности, осложнила пострадавшим привлечение причинителя насилия к ответственности и ослабила гарантии защиты».



Обратите внимание, лукавство HRW точно совпадает с намерениями генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который начал брызгать слюной непосредственно перед решающим голосованием за отмену «закона о шлепках».



«Я призываю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы упрочить право российских семей жить без насилия и запугивания. Россия обязана соблюдать Европейскую социальную хартию, в которой содержится требование к Сторонам обеспечить защиту детей от насилия. Россия среди четырех государств Совета Европы, которые не подписали и не ратифицировали Стамбульскую конвенцию (Конвенцию СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье). Данная конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами», — возмущался Ягланд год назад.



Как видим, Ягланд и HRW распространяют понятие «насилия» на все категории семейных отношений, трактуют его очень широко, с чем мы уже не раз сталкивались в других западных и/или ювенальных методичках. Естественно, подобного бреда нет в нашем законодательстве, но докладчики с ослиным упорством повторяют: «Как и во всем мире, домашнее насилие в России встречается во всех социальных, возрастных, этнических и других группах населения. Оно может включать физическое, сексуальное, экономическое и психологическое насилие».



Еще одно лукавство докладчиков заключается в том, что, когда в 2016 году депутаты решили перевести побои в число административных правонарушений, в законодательной инициативе не было ни слова о криминализации «побоев в отношении близких лиц». Это дополнение появилось в последний момент в рамках поправки перед вторым чтением законопроекта, и внесено оно было известным лоббистом ювенальной юстиции и прочих прозападных «ценностей» — ельцинским министром юстиции Павлом Крашенинниковым. Тогда родительская общественность быстро разобралась в ситуации и начала публиковать воззвания «народным избранникам» с требованиями немедленной отмены «закона о шлепках» и очищения Госдумы от «пятой колонны».









И в итоге добились победы — уже вступивший в силу «закон о шлепках» был отменен самим Крашенинниковым, который вместе с нынешним спикером ГД Володиным получил нагоняй от Президента. Кстати, на днях комитет Крашенинникова снова рассматривал опасный ювенальный законопроект № 14296-7 о расширении ст. 156 УК, предусматривающей ответственность за ненадлежащееисполнение родительских обязанностей.



Этот законопроект был внесен в Думу Липецкой областной думой 25.10.2016 и с тех пор вызвал массу критики не только от родительских организаций, но и депутатов и даже Правительства. Правда, источники РИА Катюша в Государственной Думе уверяют, что на этот раз комитет Крашенинникова принял единственно верное решение — не рекомендовать палате принимать данный законопроект. Официальных подтверждений пока нет: решение комитета не опубликовано, а 15-го ноября данный законопроект уже должен рассматриваться в 1 чтении.



Однако вернемся к докладу «пгавозащитников». В своем отчете они нагнетают истерию в лучших традициях давно развенчанной экспертами лжи от иностранного агента центра «Анна» о том, что в России 14000 женщин ежегодно гибнут от семейного насилия, ссылаясь на исследование Минздрава и Росстата от 2011 года, а также сомнительные «независимые» исследования и «экспертные» оценки.





«Из официальных исследований следует, что как минимум каждая пятая женщина в тот или иной момент жизни сталкивалась с физическим насилием со стороны супруга или партнера. Широко цитируемое независимое исследование показало, что для российских женщин вероятность столкнуться с насилием со стороны близких лиц в три раза выше, чем со стороны посторонних. По экспертным оценкам, 60-70% женщин, страдающих от домашнего насилия, не обращаются за помощью, и только 3% таких случаев доходит до суда».





Обратимся к единственному исследованию из данного списка, заслуживающему внимания: в 2012 году был опубликован отчет Минздрава и Росстата «Репродуктивное здоровье населения России — 2011», согласно которому был проведен опрос более 10 тыс. женщин в возрасте от 15 до 44 лет в сельской местности и городах. В этом отчете в общих словах говорится, что 20% респондентов заявили о том, что сталкивались с физическим насилием в своей жизни хотя бы раз, при этом за последний (на момент опроса) год о подобных случаях смогли вспомнить всего 6%. Заметим, тут же рядом в исследовании приводится статистика сексуального насилия, которая в России рекордно низкая по сравнению с той же Европой и США: всего 4% респондентов заявили о таком факте в течение всей своей жизни и 1% — за последний год. По данным многочисленных исследований Совета Европы от 2015 года, каждая третья женщина в ЕС пострадала от физического или сексуального насилия. Национальная коалиция против домашнего насилия США пошла по своим данным еще дальше — по ее сведениям, в 2015 году Америке женщины становились объектами домашнего насилия каждые 9 секунд, а ежегодно число пострадавших превышает 10 млн человек. Кстати, и рядовым американцам пора бы задуматься, не разрушают ли их семьи и традиционный уклад жизни эти бесконечные методички, основанные на безумной статистике? Но нас прежде всего волнует, что с аналогичным уставом «пгвозащитнички» сейчас лезут в российский «монастырь».



Какой смысл «уважаемым партнерам» в качестве весомого аргумента ссылаться на непрофильное исследование Минздрава семилетней давности, посвященное репродуктивному здоровью? Все очень просто — они взяли самый высокий относительный показатель, отвечающий их интересам, и вот уже готов новый миф под знакомым названием «каждый пятый». Ранее, в 2012 году, представитель гендирекции по демократии Совета Европы лесбиянка Мод де Бур Букиккио при поддержке главы СовФеда Валентины Матвиенко успешно насаждала в России аналогичную концепцию — якобы «каждый пятый ребенок в семье подвергается насилию», вследствие чего в нашей стране приняли списанную с документов СЕ «Стратегию действий в интересах детей».



Сравните эти сырые общие данные с конкретными цифрами ГИАЦ МВД за 2015 год: «В России в 2015 г. в семье погибло насильственной смертью 1060 человек — 304 женщины и 756 мужчин, среди них 36 детей». Чтобы нагнать пафоса и трагизма для лоббирования соответствующих законопроектов все средства хороши, особенно формулировки типа «14000 женщин умирают ежегодно!» или «страданий каждой пятой женщины от насилия в той или иной степени».



Далее в отчете пгавозащитники по традиции воспевают неправительственные организации — проводников своих методичек в России — и жалеют, что многие из них совершенно объективно признаны в нашей стране агентами влияния. «Во многих документированных нами случаях пережившие домашнее насилие, которые нуждались в помощи, приходили в неправительственное убежище после того, как получили отказ в государственном. Однако у НПО не хватает ресурсов, чтобы закрыть имеющуюся потребность. Ситуация осложняется введенными правительством ограничениями на иностранное финансирование и общим враждебным отношением государства к неправительственному сектору, когда власти пытаются дискредитировать независимые группы, навешивая на них ярлык "иностранных агентов"».



Здесь просто очередное лукавство на лукавстве или, точнее, откровенное вранье, которое необходимо разобрать. Во-первых, видные НКО, созданные в свое время при полной финансовой и юридической поддержке USAID (Американское агентство по международному развитию, деятельность в РФ запрещена) и сотрудничавшие с UNICEF (Детский фонд ООН, деятельность в РФ запрещена), типа «Национального фонда защиты детей от жестокого обращения» и «Фонда помощи детям в сложной жизненной ситуации», на сегодня активно осваивают уже российские, президентские или правительственные гранты. Приводим информацию из доклада директора Фонда поддержки национальных традиций «Отчий дом» А.Е. Кудрявцевой, сделанного в 2015 году на региональном родительском собрании «Актуальные вопросы защиты прав и интересов семьи и детей в Тюменской области». «По факту, USAID продолжает влиять на нашу семейную политику — сохраняет своих агентов влияния на нашей территории. При этом "Фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации" только на изготовление ювенальных плакатов "Осторожно, родители!" получил из российского бюджета 25 миллионов! Попечительский совет этого Фонда Гордеевой (экс-руководитель организации, ныне ее председатель — Александр Спивак, прим. ред.) возглавляет министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который всячески продвигает оба эти НКО. В департаменте соцзащиты Москвы есть другой доброжелатель, который предоставляет площадки для пилотных проектов этим, по сути, настоящим вредоносным иностранным агентам.



"Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения" проводил несколько российско-американских форумов. После Форума 2009 года была создана двустороння российско-американская президентская комиссия. А в её рамках создано 16 групп, в том числе и рабочая группа по гражданскому обществу. Ее деятельностью руководит первый заместитель руководителя Администрации Президента Владислав Сурков. Сопредседателем от российской стороны была прежний Президент Национального фонда Марина Егорова, от США — специальный помощник президента США Майкл Макфол.



В 2012 году по итогам другого совместного форума в Улан-Удэ была принята резолюция с требованием к правительству России разрешить НКО представлять государственные услуги. И такой закон был принят. С тех пор "Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения" правит в России ювенальный бал! Это он проводил общероссийские информационные кампании по жестокому обращению с детьми — "Город без жестокости к детям" и "Ответственный родитель". Разрабатывает межведомственные планы. В том числе рекомендации для полицейских и опеки».



Добавим к этому, что издание тех же ювенальных методичек и тесное сотрудничество с правительством прекрасно удается еще одному видному западному лоббисту в Общественной палате — директору Агентства социальной информации и куче других НКО Елене Тополевой-Солдуновой, о деятельности которой «Катюша» неоднократно подробно рассказывала. О каком враждебном отношении государства к неправительственному сектору можно говорить, когда тот же центр «Анна» связанной с Госдепом и непосредственно с командой Хиллари Клинтон Марии Писклаковой-Паркер продолжает здравствовать в России, порождая новые антисемейные пгавозащитные структуры типа фонда «Насилию.нет» Анны Ривиной? Когда Правительство шаг за шагом предоставляет всем прозападным НКО без разбора финансирование, широкие полномочия в своей сфере деятельности, намеревается и далее монетизировать их работу, запускать их на весьма прибыльный «рынок государственных услуг»... На самом деле, «иностранные агенты» — это никакой не навешенный ярлык, а правдивая и еще очень мягкая характеристика разрушителей традиционных российских ценностей в масках «борцов с семейным насилием».



Спецы из HRW и не думают скрывать своих союзников и далее в докладе с удовольствием их высвечивают. Ну а нам остается делать соответствующие выводы:









А далее следуют непосредственные рекомендации власть предержащим в РФ, ради которых, собственно, все и затевалось.









По мнению HRW, «российский парламент должен…» — вот только интересно, кому? Очевидно, тем самым пгавозащитникам и их американским хозяевам. Далее следуют тщательно продуманные, расширенные рекомендации Госдуме и прочим органам власти РФ: Правительству в целом и конкретно МВД, Минтруду, Министерству юстиции и Генпрокуратуре — по вмешательству в частную жизнь семей, контролю над воспитанием детей, работу по «профилактике и предупреждения» насилия и проч. Нет смысла сейчас подробно все это перечислять, просто заметим: мы взяли на карандаш все их требования, и, если хоть какое-то из них будет реализовано в обозримом будущем, родительская общественность получит еще одно веское доказательство действия мощного антисемейного, ювенального лобби в российской власти.



Далее в докладе приводятся не проверяемые удаленно в интернете данные опросов женщин, пострадавших от насилия в семье, — эти сведения пгавозащитнички якобы доблестно собирали годами по телефону, «Скайпу» и непосредственно в опросах на улицах в разных регионах России. Насколько все эти рассказы соответствуют действительности — оставим на их совести. Главное, что все давно прекрасно поняли: конечная цель у «поборников прав человека» заключается в утверждении правовой основы геноцида традиционной семьи, возможности разлучать детей с родителями без суда и следствия, оперативно, по одним лишь подозрениям третьих лиц, либо в рамках «профилактики».



Если вы думаете, что HRW в своем докладе прикрывается только старой феминистской темой о «правах женщины», то жестоко ошибаетесь. На самом деле все официальные и «некоммерческие» западные структуры давно и серьезно мониторят наше законодательство, их крайне беспокоит, что у нас (какой ужас!) до сих пор официально не запрещены ЛЮБЫЕ формы наказания детей, что родители в наших семьях еще обладают более высоким авторитетом, чем дети, и даже имеют наглость учить их жизни, накладывать на какие-то их действия и желания запреты.



«Конвенция о правах ребенка запрещает насилие в отношении детей, в том числе в семье. По итогам рассмотрения ситуации в России Комитет ООН по правам ребенка в 2014 г. настоятельно призвал правительство уделить приоритетное внимание ликвидации всех форм насилия в отношении детей, выразив обеспокоенность по поводу того, что "телесные наказания по-прежнему разрешены законом в семье и в местах альтернативного ухода за детьми", и отметив отсутствие национальных координационных рамок для борьбы со всеми формами насилия в отношении детей». Ну, в общем, все как завещал автор инструкции по имплементации конвенции по правам ребенка ООН, эксперт ЮНИСЕФ и «по совместительству» педераст и педофил со стажем 77-летний Питер Ньюэлл, получивший 6 лет и 8 месяцев тюрьмы в Великобритании.



В завершение отчета HRW благодарит всех своих лоббистов и агентов влияния в России, не на последнем месте упоминая в этом списке чиновников из Минтруда. Кто бы сомневался! А также «надеется на эффективную борьбу с семейным насилием в России». Что ж, и мы от имени консервативного большинства россиян и родительской общественности выражаем искренние надежды на то, что наши чиновники и депутаты будут благоразумны и после формального дипломатического приветствия выбросят все требования лоббистов в мусорное ведро.



РИА Катюша