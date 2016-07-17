Воспитатель года о детских капризах, подготовке к саду и гаджетах

Лучший воспитатель 2013 года в России Олег Скотников рассказал АиФ.ru об особенностях современных детей и методах работы с ними.

Как подготовить своего ребенка к детскому саду? Можно ли давать малышу играть с гаджетами? Как без криков и физических наказаний объяснить, что хорошо, а что плохо? Чему должны научить ребенка в саду? Эти и многие другие вопросы, связанные с воспитанием, задает себе каждый родитель. Ответы на них АиФ.ru попробовал найти с помощью лучшего воспитателя 2013 года в России – Олега Скотникова.

Непедагогично, но эффективно

Наталья Кожина, «АиФ»: Олег Александрович, как сделать так, чтобы первое посещение детского сада не стало для ребенка стрессом?

Олег Скотников: Начну с того, что в любом детском саду есть адаптационная программа, которая должна предусмотреть все риски первых посещений. Даже есть возможность посещения детского сада самим родителем, если в этом будет необходимость. Но при этом важно заранее самим подготовить ребенка. Во-первых, позаботьтесь, чтобы он был научен элементарным навыкам самообслуживания, я имею в виду самостоятельно кушать, пользоваться туалетом, одеваться, раздеваться и т.п. Во-вторых, необходима психологическая подготовка. Дайте понять ребенку, что есть очень интересные дома, где много-много детишек. Там они играют, кушают, спят, гуляют. Заранее покажите здание детского сада, погуляйте около него, поиграйте на участке, даже во время прогулки детей, загляните в группу, с разрешения заведующего, конечно. Малышей обычно пугает неизвестность. Поэтому ребенку можно заранее рассказать о режиме дня в детском саду, а когда ребенок видит, что ожидаемое событие происходит так, как было ему заранее обещано, – он чувствует себя увереннее.

Кстати, есть смысл и домашний режим приблизить к режиму детского сада. Психологическая готовность должна быть и у родителей, т.к. не исключено, что в течение первых дней посещения при расставании с вами ребенок будет плакать – это нормальная реакция. Научитесь правильно прощаться с ребенком – не затягивайте и не уходите тайком. Придумайте ритуал для прощания, который может быть самым разным: поцеловать ребенка, прочитать прощальное стихотворение, прощаться ручками, носиком, глазками, помахать рукой, посмотреть в окно, как уходит мама, ввести ребенка в группу и др.

– Часто бывает, что утром ребенок говорит, что в сад не хочет, а когда приходишь за ним, то он не хочет идти домой и просит его подождать. Как реагировать на такое поведение?

– Скорее всего, такой ребенок так же проявляет себя и в других ситуациях. Таких детей мы (я имею в виду не только воспитателей) относим к категории избалованных, для которых очень хорошо знакомо слово «хочу» и почти незнакомо слово «надо». Как-то давно я наблюдал такую картину в нашем детском саду: бабушка могла часами ждать, когда ребенок наиграется с детьми, и ей приходилось идти на разные хитрости, но, как правило, всё заканчивалось походом домой через магазин. Примерно в то же время мой сын тоже пару раз заставил меня ждать. Я ему сказал, что если ты не оденешься, я оставлю тебя в садике и уеду домой один. Ребенок не отреагировал. Тогда, предупредив воспитателя, я решил его немного проучить. Я оставил его до конца смены, а когда он остался один, то понял, что был неправ. В этом мне очень хорошо подыграла и сама воспитательница. С тех пор подобных проблем больше не было. Возможно, это был не совсем педагогический прием, зато эффективный.

– По поводу непедагогических приемов, что вы думаете о физическом наказании детей?

– Я считаю, что взрослый может ударить ребенка от бессилия убедить, от неумения доходчиво объяснить – так быстрее и эффективнее, думают многие. Для ребенка до трех лет, когда он ещё плохо понимает человеческую речь, может быть, в этом и есть смысл, хотя это напоминает академика Павлова с его подопытной собакой. Но когда ребёнок уже разговаривает, и все понимает, объяснять что такое хорошо, а что такое плохо необходимо словами. Я считаю, что мы со своими детьми очень мало говорим о возможных последствиях того или иного поступка, не развиваем прогностического мышления. Что говорить, не у всех взрослых оно развито на достаточном уровне.

А ещё мы часто, порой несознательно, копируем методы своего воспитания. Поэтому ищите другие способы наказания, искореняйте пережитки прошлого, а свое бессилие никому не показывайте, тем более, своему ребенку. Помните, что воспитание с помощью шлепков по попе никогда не сможет положительно повлиять на ребенка, наоборот – привьёт либо озлобленность и упрямство, либо трусость и лживость.

На самом интересном месте

– Олег Александрович, нужно ли ребенка учить читать в саду?

– Если ребенок умеет читать до школы – это большой плюс, если нет, то должен хотя бы знать буквы. Однако делать это нужно на интересе. Поэтому главная задача родителя – сделать так, чтобы ребенку захотелось научиться читать. Попробуйте перед сном почитать интересную книгу. Есть такой психологический прием – закончить рассказ на самом интересном месте и найти причину, по которой вы не можете дальше читать. Дайте понять ребенку, что если бы он умел читать, то сам бы смог узнать, чем все это закончилось. Но для этого нужно знать буквы. Однако буквы лучше учить как звуки, т.е. не «бэ», «вэ», «гэ», а «б», «в», «г», и не все сразу. Параллельно ребенка можно научить соединять согласный с гласным, т.е. произносить их слитно. Например, вы бросаете ему два звука [с] и [и], а он должен соединить их и бросить вам слог «си». Далее пусть ребенок попробует разъединять слоги на два звука, называя сначала первый звук, а затем второй. Прежде чем научиться читать слова, ребенок должен уметь слитно читать слоги. А если ребенок научится делать звуковой анализ трёх и четырех знаковых слов, то это будет даже достаточно для того, чтобы быть готовым к обучению чтению в школе.

– А как вы относитесь к различным гаджетам, которые появляются в руках у детей чуть ли не в 3 года?

– Я работаю в детском саду воспитателем компьютерного класса. У нас компьютер осваивают дети старшего и подготовительного к школе возраста. Считаю, что раньше делать этого не стоит. Такая работа требует от ребенка статичности, более-менее развитой мелкой моторики, усиленного внимания и специфических зрительно-двигательных координаций, т.е. при игре на компьютере приходится действовать руками с «мышкой» или клавиатурой, одновременно наблюдая за изображенными на экране изменяющимися предметами и явлениями. А это для 3-летнего ребенка тяжело. Сейчас на смену компьютерам пришли планшеты, которые уже не требуют от детей такой статичности, и они играют с ним в какие-то простые игры. В этом я не вижу ничего криминального, главное, чтобы эти игры положительно воздействовали на его психику, на его интеллектуальное, творческое и нравственное развитие. Сегодняшние дети, к сожалению, теряют способность и желание чем-то занять себя, поскольку им достаточно нажать кнопку и для них готово развлечение. К чему это приведет, пока неизвестно, однако ограничивайте такие игры во времени, старайтесь, чтобы эти гаджеты не отнимали время вашего общения и игры с ребенком, тем более, время прогулок на свежем воздухе. Помните, только в живых играх с другими детьми осваиваются правила человеческого общения. Ни одна машина не сможет заменить души, сострадания, любви и понимания.