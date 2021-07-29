"Женщину – на выброс, ребёнка – на органы": Суррогатный бизнес будет биться до последнего?

Юрист Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства высказала своё мнение, как будет развиваться ситуация. Законопроект о запрете иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей встретит жёсткое сопротивление интересантов, потому что это огромные деньги.

Можно говорить о том, что действительно большое сопротивление встретил законопроект о запрете суррогатного материнства в России. Мы видели жёсткое сопротивление Минздрава России – отрасли, занимающейся суррогатным бизнесом, и их публичное выступление.

К сожалению, законопроект, который был призван быть экстренным, таким не получился. Защитить детей и реагировать на нарушение их прав, защитить их здоровье и жизнь… Он не получился экстренным в силу того, что изначально не смогли договориться все глобально по этим вопросам. Поэтому сейчас достигнут определённый консенсус. Что законопроект будет затрагивать только вопросы иностранного участия в суррогатном бизнесе, что мы пока не будем трогать права граждан РФ. Это тоже нуждается в регулировании. И надеюсь, что в таком виде он будет рассмотрен уже на осенней сессии.

РЫНКИ ЧЁРНОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

Мы удивляемся тому, что "устанавливаются заинтересованные лица". Хотя эти заинтересованные всем известны. На мой взгляд, фактически остаётся доказать их причастность к этим процессам. Конечно, сложный момент – это изменение общественного мнения, потому что многие относятся к этому как к исполнению мечты, как к помощи каким-то бездетным парам, и не знают, что за этим стоит фактически. Что это такое для ребёнка?

Сейчас это выглядит так, что любой фактически одинокий человек – пара содомитов, иностранцы, одинокий человек, престарелые люди, которые уже даже, может, и в деменции, они при желании определённом, при наличии денег могут получить ребёнка. У нас не запрещено использование донорских яйцеклеток или спермы для одного из родителей.

У нас нет возможности отследить судьбу этих детей. Информация СКР, информация правоохранительных органов неутешительная. Мы можем говорить о том, что эти дети поставляются и извращенцам, которые осуществляют сексуальное насилие. Кроме того, детей сдают в аренду педофилам и поставляют на рынки чёрной трансплантологии. Потому что суррогатное материнство даёт возможность вырастить родственного донора. Об этом говорят трансплантологи, что 4-5 месяцев – это очень удачный возраст для изъятия органов. Да, конечно, возможно, есть бездетные пары, которые действительно любят детей, воспитывают их. Но эти факты мы никак, к сожалению, не можем обойти.

В частности, чёрный рынок трансплантологии детской – это Филиппины. Очень много у нас филиппинских заказчиков. Китай – большая сеть. Причём если говорить о китайцах, то это фирмы-посредники, которые нацелены именно на оказание услуг содомитам. Они так и называются – "блю-бейби". Это фирмы, которые оказывают услуги по получению суррогатных детей, в частности в России.

НАС ИСПОЛЬЗОВАЛИ И ВЫБРОСИЛИ

Тут надо понимать, что они к нам едут не потому, что у нас что-то особенное. А просто потому, что у нас разрешено коммерческое суррогатное материнство. У них везде запрещено, поэтому едут к нам, а ещё на Украину, в Грузию. В некоторые штаты Америки. В Америке дороже, а у нас, как говорят сами заказчики, оптимальное соотношение цены и качества.

Большинство стран мира запрещают или ограничивают суррогатное материнство. Особенно коммерческое суррогатное материнство. Те нормы, которые были приняты в России в 90-х годах, они показали свою несостоятельность. Все увидели, что суррогатное материнство – это торговля и женщиной, и ребёнком. Все увидели результаты. В большинстве стран мира либо разрешается только родственное, либо некоммерческое, либо вовсе запрещено. И устанавливается уголовная ответственность за суррогатное материнство. И только мы, как отсталый край, продолжаем поставлять своих женщин, детей фактически на продажу, потому что мы торгуем и репродуктивным потенциалом – это женщины в цвету, это женщины, у которых есть свои дети и которые могли бы родить и своих детей. Суррогатное материнство рушит репродуктивное здоровье женщины. Потом мы эту женщину лечим по полису ОМС. То есть нас использовали и выбросили.

ЛОББИСТЫ БУДУТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА

В настоящий момент договорённости следующие: что запрещено будет пользоваться услугами суррогатных матерей иностранным одиноким женщинам, запрещено будет полностью – иностранным парам. Но разрешено в случае, если один из родителей является гражданином России. Также будет, как я надеюсь, перекрыт пробел, что суррогатная мама должна быть обязательно гражданкой России. Это очень важный момент. Потому что сейчас есть возможность ввозить женщин из любых государств и осуществлять перенос эмбриона, а потом они рожают непонятно как и где. Мы этого фактически не видим! Надеюсь, что будет вот такой запрет введён. И возможно, сразу же будет введена норма о нотариальном удостоверении договоров суррогатного материнства. Для того чтобы и суррогатная мать понимала свои права и обязанности, и потенциальные родители или одинокая женщина, которая прибегает к этой услуге. Надеюсь, что далее будет рассмотрен вопрос о введении ответственности за нарушение законодательства. В настоящее время у нас, по сути, нет специальной нормы, которая бы регулировала именно этот вопрос.

Можно говорить о том, что лоббисты, которые выступают за сохранение своего суррогатного бизнеса, они, конечно, будут до конца пытаться отстоять свои финансовые интересы. Я надеюсь, что перспективы у закона хорошие. И что он будет принят.

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