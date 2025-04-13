Что делать, если ребенок ударился головой

Надо помнить, что у младенца достаточно тяжелая голова относительно всего туловища. По этой причине именно она ударяется первой о поверхность. Выделяют основные причины травмы в этом возрасте: падение с пеленального столика, кровати, рук родителей. Отдельно выделяют «синдром детского сотрясения» или «Shaken baby». Он возникает, когда родители или воспитатель, находясь в эмоциональном возбуждении, трясет ребенка, схватив за плечи. В результате возникают кровоизлияния в головной мозг и глазные структуры.