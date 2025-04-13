Удар ребенка головой сразу пугает родителей мыслями о том, что получена черепно-мозговая травма. Заметим, что не всякий удар головой несет в себе риск серьезной травмы, однако лучше перестраховаться. Какие признаки свидетельствуют о том, что нужно обратиться в больницу и что делать, если ребенок ударился головой, нам расскажут нейрохирург и педиатр (1).
Первая помощь при ударе головой: что нужно сделать сразу
Как правило, в обычной жизни при ударе головой ребенок получает банальную шишку, которая не требует активного внимания и переживаний. Но, к сожалению, встречаются серьезные проблемы в результате удара головой. Вот что необходимо знать в такой ситуации:
1. Оцените состояние ребенка
При потере сознания необходимо срочно обратиться в больницу или вызвать скорую помощь.
2. Осмотрите область ушиба мягких тканей головы
В случае подкожной гематомы приложите холод (например, замороженный продукт из холодильника, обернутый в полотенце). Если ребенок получил рану, то необходимо обработать ее перекисью водорода 3% и наложить тугую повязку.
3. Исключите повреждение других областей тела
Ребенок может упасть и получить удар не только по голове. Осмотрите малыша на предмет дополнительных подкожных гематом, ссадин, ран, травм других областей тела. Выясните, какую именно часть головы ребенок ушиб. Определите, нет ли болей при движении. Понаблюдайте за поведением и самочувствием ребенка.
4. Будьте осторожны с кормлением перед посещением больницы
Если вы понимаете, что ребенка нужно показать врачу стационара, то лучше перед поездкой отказаться от приема пищи. Так как, если крохе понадобится манипуляция в условиях общей анестезии (наркоз), как, например, компьютерная томография или МРТ для беспокойного малыша, то придется ждать не менее 4 часов с момента последнего приема пищи.
5. Успокойте ребенка
Постарайтесь успокоить малыша, отвлеките его интересной историей или игрушкой.
В каком возрасте риск травм у детей самый высокий
Чаще травма головы встречается среди детей 7–10 лет. Мальчики травмируются чаще, чем девочки.
1–6 месяцев
Надо помнить, что у младенца достаточно тяжелая голова относительно всего туловища. По этой причине именно она ударяется первой о поверхность. Выделяют основные причины травмы в этом возрасте: падение с пеленального столика, кровати, рук родителей. Отдельно выделяют «синдром детского сотрясения» или «Shaken baby». Он возникает, когда родители или воспитатель, находясь в эмоциональном возбуждении, трясет ребенка, схватив за плечи. В результате возникают кровоизлияния в головной мозг и глазные структуры.
1–2 года
Среди детей этого возраста травмы обусловлены неполноценным развитием двигательных навыков ходьбы, бега, лазания, недостаточным опытом познания окружающего мира (падения из окон, с горок, шведских стенок, из кроватки). В этот период родители должны быть особенно внимательны. Их недосмотр может стать причиной травм ребенка.
4–10 лет
В этом возрасте дети чаще травмируются, катаясь на велосипедах, самокатах, во время игры на не оборудованной детской площадке, при падении с деревьев, строительных объектов, лестниц, балконов (2, 3).
Когда обращаться к врачу: тревожные симптомы
Существуют симптомы, которые требуют обращения к врачу:
- один из основных признаков травмы головы — потеря сознания. Чем серьезнее травма, тем длительнее время утраты сознания. Это сигнал к срочному обращению в больницу;
- головные боли;
- нарушение памяти: ребенок может не помнить событий до или после травмы, обстоятельств самой травмы;
- нарушение сознания: ребенок не реагирует обычном образом на окружающих, ему сложно ответить на вопрос, выполнить команду, постоянно впадает в сонливость или, наоборот, может находиться в психомоторном возбуждении;
- особое внимание уделяется состоянию зрачков и движению глазных яблок. Нервы, отвечающие за функцию этих структур, могут пострадать при травме головы, что может проявиться разной величиной зрачков, ухудшением их реакций на свет, нарушением глазодвигательных функций;
- появление рвоты, не связанной с приемом пищи. Родители отмечают, что ребенка внезапно вырвало, но после этого ему стало значительно легче и он повеселел;
- появление несвойственной бледности;
- вялость, сонливость ребенка в часы, когда он обычно бодрствует;
- нельзя забывать о «светлых промежутках», когда в результате удара у ребенка пострадал головной мозг, но внешне это не проявилось, а затем нарастает резкое ухудшение самочувствия;
- судороги;
- наличие поврежденных мягких тканей, в том числе рана. В этом случае ребенка необходимо показать врачу, так как может потребоваться наложение швов для создания оптимальных условий ее заживления. Чем раньше рана будет зашита, тем меньше риск ее инфицирования;
- у детей до 18 месяцев в результате падения могут быть переломы костей черепа, которые часто сопровождаются подапоневротическими гематомами. Они отличаются от подкожных ощущением жидкостного компонента (крови) под кожей и большей площадью.
Как предотвратить падение ребенка и получение травм
Лучше предупредить, чем лечить. Среди родителей распространено мнение о том, что детский травматизм — это просто следствие неудачного стечения обстоятельств. Однако существует масса травмоопасных факторов, о которых взрослым нельзя забывать:
- не оставляйте ребенка одного на поверхности расположенной высоко от пола — ребенок может очень быстро поменять свое положение и упасть. Если вам нужно отлучиться хотя бы на несколько секунд, не рискуйте — переложите малыша в безопасное место (манеж или кроватка);
- новорожденный ребенок может рефлекторно оттолкнуться ногой от бортика, покатиться и упасть на пол;
- в 4–5 месяцев ребенок начинает активно ползать, поэтому лучше не оставлять его на пеленальном столе одного;
- в 9–10 месяцев, замечая, что ребенок начинает вставать, отрегулируйте стенки кроватки, чтобы во время попытки перелезть через них он не упал на пол. Положите вокруг кроватки мягкие перинки;
- будьте осторожны с пребыванием ребенка на верхнем ярусе двухэтажной кровати. Во время сна или ночного похода в туалет дети могут упасть с него;
- не отвлекайтесь, если ребенок играет на детской площадке. Контролируйте его дистанцию в отношении раскаченных качелей. Отслеживайте высоту горки, лазалки, на которые карабкается малыш. Считается, что до четырех лет у детей нет ощущения высоты;
- не приучайте ребенка играть на подоконнике и залезать на него. В летнее время, когда окно закрыто только москитной сеткой, ребенок из любопытства может продолжить движение вперед и выпасть из окна;
- если ребенок сидит в стульчике для кормления, то его необходимо пристегивать;
- осторожнее с ходунками, прыгунками: импульсивно толкаясь, ребенок может их перевернуть, свалить и повредить себя;
- самокаты и велосипеды — средства, которые могут развивать высокую скорость, падение с них, как правило, травматично. Подумайте, насколько аккуратен ваш ребенок в их использовании. Можно подумать об использовании защитного шлема;
- дети с хорошим физическим развитием, занимающиеся в спортивных секциях более ловкие, координированные, среди них травмы при обычных падениях встречаются значительно реже;
- проводите с детьми беседы о навыках безопасного поведения, чтобы у них формировались понятия травматологической настороженности (1, 2, 4).
Советы педиатра
Своим мнением и советами с нами делится наш эксперт — педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова:
«Травмы головы у детей — распространенная проблема, требующая четкого алгоритма действий со стороны родителей и врачей. Хотя в большинстве случаев ушибы не приводят к серьезным последствиям, существует риск черепно-мозговой травмы, особенно при падениях с высоты или ударах высокой силы.
Клинически важно оценить уровень сознания ребенка, наличие неврологических нарушений (сонливость, спутанность сознания, рвота, судороги) и характер травмы. Особую настороженность вызывают эпизоды потери сознания, появление “светлого промежутка” с последующим ухудшением состояния, а также нарушения глазодвигательной функции (например, непроизвольные ритмичные колебательные движения глаз — нистагм, разные размеры зрачков — анизокория и другие). В таких случаях требуется незамедлительная госпитализация и диагностика, включая нейровизуализацию.
В домашних условиях при легких ушибах достаточно приложить холод к месту удара и наблюдать за состоянием ребенка в течение суток. Если присутствуют тревожные симптомы, необходимо обратиться к врачу.
Профилактика детского травматизма включает контроль за окружающей средой, использование средств защиты при активных играх и формирование у ребенка навыков безопасного поведения.
Родительская внимательность и своевременное обращение за медицинской помощью позволяют минимизировать возможные последствия черепно-мозговой травмы и сохранить здоровье ребенка».
Чек-лист: что делать, если ребенок ударился головой
В завершении обозначим ключевые моменты о том, что делать если ребенок ударился головой:
- утрата или нарушение сознания — значимый признак травмы головного мозга, что требует неотложной консультации врача;
- понаблюдайте за ребенком: сонливость, вялость, тошнота, рвота появляются при травме головы;
- не забывайте о «светлых промежутках», когда полученная травма головы может протекать бессимптомно, а затем проявить себя резким ухудшением самочувствия;
- при получении подкожной гематомы положите на ее область холод;
- рану головы лучше показать врачу на предмет необходимости наложения швов. Чем раньше рана будет обработана, тем меньше риск ее инфицирования;
- при наличии тревожных симптомов, указанных выше, обратитесь к врачу или вызовите скорую медицинскую помощь.
Список источников
- Клинические рекомендации: «Черепно-мозговая травма у детей» — 2022-2023-2024 (30.09.2022) — Утверждены Минздравом РФ.
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- Соболева О .А., Вышлова И. А., Карпов А. С. и др. «Легкая черепно-мозговая травма у детей». Врач. 2021.
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