Почему нет смысла в анализах перед прививкой: пять аргументов

Педиатр Екатерина Потеряева объясняет, почему в большинстве случаев сдача анализов крови и мочи перед вакцинацией — бесполезная трата денег и времени.
Анализы перед прививкой заставляют сдавать не только абсолютное большинство частных центров — этим же «грешат» врачи в поликлиниках.
- Частные центры назначают анализы перед прививкой детям по негласному предписанию. Ибо чем больше анализов вы сдадите, тем больший доход получит центр. Жаль, что никто не думает о том, что для ребенка сдача анализа крови — это больно.
- Педиатры в поликлинике назначают анализы перед прививкой скорее по незнанию. Аргумент — «чтобы исключить скрытую патологию». На вопрос: «какую конкретно?» врач обычно затрудняется ответить или говорит что-то невнятное.
Запомните: обычному ребенку перед прививкой не нужны никакие анализы. При условии что нет жалоб и ребенка осмотрел педиатр.
Сдача ненужных анализов лишь травмирует ребенка и повышает тревожность у родителей.
Если же врач назначает анализы перед вакцинацией, то это означает только одно: он не компетентен в оценке состояния ребенка.
Чаще всего перед вакцинацией педиатр предлагает сдать общий анализ крови и общий анализ мочи. Задача этой статьи — разложить эти анализы на составляющие, прокомментировав каждый пункт и возможные отклонения от нормы. При этом мы рассматриваем тот вариант, когда ребенок внешне здоров, что может подтвердить при осмотре врач-педиатр.
Только в одном случае при анемии нельзя делать прививку
В общем анализе крови исследуются три ростка: эритроцитарный, лейкоцитарный и тромбоцитарный.
Эритроцитарный росток: общее количество эритроцитов, гемоглобин, а также содержание гемоглобина в одном эритроците. Снижение гемоглобина — это анемия. В норме гемоглобин у детей от 2 месяцев (когда начинается активная вакцинация) до 2 лет — 90-140 г/л. Существуют три степени анемии:
- I – снижение гемоглобина от 110 до 90 г/л (у детей 2-3 месяцев гемоглобин может быть в норме снижен до 90 г/л)
- II – снижение гемоглобина от 90 до 70 г/л
- III – снижение гемоглобина ниже 70 г/л
Так, анемия I и II степени — это ложное противопоказание к вакцинации. А что касается анемии III степени, то при этом состоянии у маленького ребенка есть яркие клинические симптомы, не заметить которые во время осмотра (не имея на руках анализа крови) грамотный педиатр просто не может. Сразу обращают на себя внимание выраженная бледность кожи, иногда даже с цианотичным (синюшным) оттенком, выраженная тахикардия, одышка. В свою очередь, без клинических проявлений анемии III степени у ребенка быть не может. Анемия III степени требует обследования и лечения, а не просто отвода от вакцинации.
Эффективнее обращать внимание на симптомы
Лейкоцитарный росток. Здесь исследуется количество лейкоцитов, а также лейкоцитарная формула. Нормы лейкоцитов у детей первых 2 лет варьируются в очень широких пределах от 6 до 17*109 /л. Но почему-то наши врачи утверждают, что норма для детей — до 9*109 (к сожалению, не раз приходилось слышать). Таким образом, медработники, которые не знакомы с нормами показателей крови у детей, запрещают вакцинировать здоровых малышей.
Повышение лейкоцитов в крови. Это происходит чаще всего тогда, когда есть выраженный воспалительный процесс в организме ребенка. В этом случае организм борется с инфекцией и вырабатывает большое количество лейкоцитов. При наличии любого воспалительного процесса в организме ребенка на первое место снова встанут клинические симптомы. Например: повышение температуры, кашель, насморк, наличие воспалительных элементов на коже, угнетение сознания ребенка. Все это и многое другое может выявить педиатр при рутинном осмотре ребенка, который всегда проводится перед вакцинацией.
Изменение лейкоцитарной формулы. В норме у детей до 5 лет в общем анализе крови преобладают лимфоциты над нейтрофилами. Изменения могут происходить в двух направлениях: 1) еще большее уменьшение нейтрофилов и, соответственно, увеличение лимфоцитов; 2) уменьшение лимфоцитов за счет увеличения нейтрофилов.
Первая ситуация — это доброкачественная нейтропения младенческого возраста. Не требует обследования, проходит самостоятельно к 1-2 годам. Это не противопоказание к вакцинации.
Как-то услышала мнение, что если нейтрофилов мало, то вакцинация будет неэффективна, иммунитет не выработается. Если вам сказали такое, то лучше поискать другого врача. Ведь за формирование иммунитета в ответ на прививку ответственны лимфоциты, количество которых при нейтропении не страдает.
Вторая ситуация — уменьшение лимфоцитов за счет увеличения нейтрофилов — возникает в случае бактериального воспаления. Любое воспаление сопровождается характерной клинической картиной. Например, инфекции мочевыводящих путей у маленьких детей не бывает без повышения температуры, а пневмонии — без лихорадки и кашля. Естественно, ребенка с температурой 38-39 градусов не будут вакцинировать (даже не имея на руках анализа крови). Так что и в этом случае в анализе крови у внешне здорового ребенка перед вакцинацией нет смысла.
Изменения в ОАК могут стать ложным противопоказанием к вакцинации
Тромбоцитарный росток. Изменения тромбоцитарного ростка могут быть двух видов: увеличение и снижение количества тромбоцитов.
Снижение тромбоцитов (тромбоцитопения). Это состояние так же имеет характерную клинику. Например, синячковую множественную сыпь, которую при осмотре не заметить нельзя. Такого ребенка врач даже без анализа не разрешит вакцинировать, пока он не будет здоров.
Итак, при таких изменениях в анализе крови, когда действительно нужен медотвод от прививок, будут видны симптомы того или иного заболевания. Грамотный педиатр выявит их во время осмотра.
Небольшие отклонения от референсных показателей в общем анализе крови — не противопоказание к вакцинации.
Приведу цитату из того же документа МУ 3.3.1.1095-02: «Использование педиатром ложных противопоказаний должно рассматриваться как свидетельство его некомпетентности в вопросах иммунопрофилактики со всеми вытекающими отсюда мерами».
У малышей не бывает инфекции мочевыводящих путей без температуры
Параметров в общем анализе мочи много. Будем разбирать каждый в отдельности.
Количество белка. Небольшое (следовое) количество белка в моче может быть. Каждая лаборатория дает свои нормы содержания белка в моче (это зависит от модели анализатора и его чувствительности). Значительное увеличение количества белка в моче может быть при заболеваниях почек: инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) или гломерулонефрит.
При инфекциях мочевыводящих путей (ИМВП), куда европейские педиатры относят и пиелонефрит, будет характерная клиника: повышение температуры без признаков ОРВИ, беспокойство при мочеиспускании. Без повышения температуры ИМВП у малышей не бывает!
При гломерулонефрите, когда идет большая потеря белка с мочой, отмечаются очень выраженные отеки, что тоже выявляется на рутинном осмотре ребенка.
Ошибки могут возникнуть из-за неправильного сбора анализа
Лейкоциты. Это основной параметр мочи, который вызывает самое большое количество вопросов. Небольшое количество лейкоцитов в общем анализе мочи может быть в норме. Считается, что в микроскопии до 5 в поле зрения – допустимо.
- Во-первых, неправильный сбор анализа мочи. У детей сложно правильно собрать общий анализ мочи (особенно у девочек). Для правильного сбора перед мочеиспусканием ребенка нужно подмыть с детским мылом. После этого собирать мочу непосредственно в баночку. Правильный сбор мочи – залог исключения лабораторных ошибок.
- Во-вторых, сбор мочи в мочеприемник — тоже вариант, но многие используют мочеприемник неправильно, что порождает большое число лабораторных ошибок. Правильный алгоритм такой. Рано утром нужно тщательно подмыть ребенка, затем на сухую кожу наклеить мочеприемник. Отслеживать появление мочи нужно каждые 5 минут. Как только моча появилась, тут же отклеить и, срезав нижний уголок мочеприемника, перелить в стерильную баночку.
Помните, что ни в коем случае нельзя надевать мочеприемник на всю ночь. И в целом, чем дольше мочеприемник контактирует с гениталиями ребенка, тем выше вероятность появления лейкоцитов в анализе мочи.
Во-третьих, переливание мочи из одной емкости в другую. Этого категорически делать нельзя.
В-четвертых, долгое время доставки анализа в лабораторию. Между сбором мочи и доставкой его в лабораторию должно пройти не более 2 часов. Часто наблюдаю ситуацию, когда мочу собрали вечером, а отнесли ее только утром.
Бактерии в моче. Уровень лейкоцитов в моче напрямую зависит от уровня бактерий, который может повышаться в тех же случаях, что и уровень лейкоцитов.
Кроме этого, нельзя исключить бессимптомную бактериурию, которая также не является противопоказанием к вакцинации. Конечно, появление бактерий в моче может происходить и при ИМВП. А то, что ИМВП у малышей без повышения температуры быть не может, мы уже знаем.
Фосфаты и другие соли. Фосфаты чаще всего появляются после длительного стояния мочи в баночке. Помните, что от сбора мочи до ее доставки в лабораторию должно пройти максимум 2 часа, а не 12. Ураты также могут появляться в моче при недостаточном питье. Это не является противопоказанием к вакцинации, а требует только адекватного питьевого режима.
Итак, сдача общего анализа мочи направлена на выявление заболеваний мочевыводящих путей. А бессимптомных заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей не бывает.
Поэтому смысла в ОАМ перед прививкой у внешне здорового ребенка нет. Как и в ОАК.
Берегите своих детей!
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