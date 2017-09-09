БИЗНЕС - МАМА, ИЛИ СИНДРОМ ХОЛОДНОГО МАТЕРИНСТВА

В облике современных деловых женщин достаточно часто можно заметить выраженную напряжённость. Что, впрочем, неудивительно: стиль бизнес-леди требует собранности, подтянутости. В обстановке конкурентной борьбы расслабляться нельзя ни на минуту, иначе съедят. Строгий и в то же время современный костюм: пиджак, брюки или юбка не ниже колен, независимо от возраста. И также независимо от него - полная "боевая раскраска".

Так называемые "бизнес-мамы" - понятие более широкое. Это могут быть и офисные работники, и чиновницы, и депутаты, и врачи, работающие в фармацевтических компаниях. Таких женщин условно можно разделить на две категории.

К первой категории относятся те "бизнес-мамы", которые вынуждены были стать таковыми в силу различных жизненных обстоятельств. Они или воспитывают ребёнка без мужа, или муж социально не реализован и не является опорой для семьи. Для представительниц второй категории загрузка на работе "под завязку" - это сознательный выбор с целью самореализации. Они могли бы работать меньше, уделяя больше времени семье, но им хочется хорошо зарабатывать, занимать руководящие должности, приобрести известность. Работая на полставки, ничего этого не добьёшься. А в солидную компанию вообще могут не взять на таких условиях.

С первой категорией женщин психологически проще. Да, они часто нервные, задёрганные, с ребёнком им общаться некогда. Но они чувствуют себя виноватыми, жалеют малыша и при первой же возможности спешат изменить свой образ жизни. Со второй категорией не так. Поскольку выбор был сделан не под давлением обстоятельств, а свободно, сознательно (и, значит, может быть сознательно изменён), ни о каком чувстве вины нет и речи.

Даже если такая женщина жалуется на хроническую усталость и нехватку времени, очень быстро выясняется, что менять свою жизнь она не намерена. На самом деле такой расклад её устраивает. К психологу чаще всего этих мам приводит хроническое детское непослушание, которое сейчас принято называть "неуправляемостью", а также ярко выраженная агрессивность, плохое поведение в школе, полное отсутствие мотивации к учёбе. Обычно ситуация уже критическая. Первые, вторые и даже десятые "звоночки" были пропущены из-за того же дефицита времени и нежелания признавать проблемы ребёнка. Ведь успешная женщина должна держать марку.

"Я счастлива! У меня всё хорошо! - во взоре "бизнес-мамы" явственно читается вызов. - Попробуй оспорь!" Естественно, не оспоришь. Конечно, всё хорошо. Лучше всех! И пока совсем не припечёт, такая женщина не впустит в сознание даже слабую тень сомнения в своей правоте.

— Представьте, у пятилетней девочки было уже семь нянь! - удручённо восклицает врач - невролог, рассказывая о своей маленькой пациентке. — А мама думает, что она так заботится о дочке. У неё, видите ли, высокие требования: чуть что не так - тут же выставляет очередную няню за дверь. А то, что малышка уже ни к кому не привязана, в том числе и к маме, оценивает положительно. Пусть, говорит, растёт самостоятельной, независимой. Легче в жизни пробиться будет. Мне иногда кажется, что я с инопланетянами разговариваю. Ничего люди не понимают…Между тем, материнская депривация (т.е. ограниченность, недостаточность контактов ребёнка с матерью) - вещь крайне серьёзная. Она сильнейшим образом влияет на формирование личности маленького человека и впоследствии отражается на всей его судьбе. Материнскую депривацию испытывают брошенные дети, дети - сироты и…дети, к которым мать эмоционально холодна оттого, что слишком занята на работе. Да, таких детей часто балуют, покупают им всё, что только можно приобрести за деньги. Но ребёнку не достаётся самого главного, того, что за деньги не купишь - материнской любви.

Однако говорить о том, что женщины, поглощённые карьерой, не любят своих детей, безусловно, несправедливо и неправильно. Конечно, подавляющее большинство "бизнес-мам" своих детей любит и старается сделать их жизнь лучше, комфортнее, приятнее. Они не жалеют на детей денег, много работают, чтобы обеспечить им и то, и другое, и третье. Просто они по-своему понимают благо ребёнка, акцентируясь на том, что им кажется наиболее важным, и недооценивая те минусы, которые оказываются порой гораздо больше плюсов, сразу бросающихся в глаза.

Татьяна Шишова, педагог, публицист