Пищевая аллергия - cписок аллергенных продуктов

Учитывая статистику Всемирной организации здравоохранения, аллергия на пищевые продукты встречается у 17% детей дошкольного возраста. Если в рационе ребенка присутствуют ингредиенты, способные вызывать реакции гиперчувствительности, то со временем признаки аллергии могут приобрести системный характер. Единственным способом избежать аллергизация является полное исключение отдельных пищевых продуктов из детского меню.

Продукты-аллергены

Пищевые ингредиенты, способные вызывать локальные и системные реакции гиперчувствительности, условно подразделяются на продукты растительного и животного происхождения. Знание того,что можно есть ребенку, поможет родителям защитить детский организм от тяжёлых проявлений пищевой непереносимости.

Растительные аллергены

Присутствие в рационе отдельных растительных продуктов питания, способно провоцировать кожную аллергическую сыпь по типу крапивницы, расстройства пищеварения и другие симптомы гиперчувствительности. К растительным аллергенам относят:

Все виды грибов (включая дрожжевые). Шоколад, кофе, какао-порошок. Баклажаны, томаты, брюссельская, белокочанная и цветная капуста свекла. Порошок куркумы, мускатный орех, лист лавра, кардамон. Все виды фасоли, спаржа, чечевица, соя. Орехи (особенно арахис). Зелень укропа и петрушки, пастернак, фенхель, лук-порей. Свежие и высушенные сливы (чернослив), ягоды красного цвета, айва, красные яблоки. Семена кунжута, перец черный и душистый, гвоздика, майоран.

Не менее опасны для детского организма аллергены животного происхождения, содержащиеся в таких продуктах:

Все виды морепродуктов. Голубиное, гусиное и утиное мясо, мясо тетеревов, куропаток, фазанов и цесарок. Говядина, телятина. Щука, осетровая и лососевая икра палтус, сельдь, сом, хек, треска, раки. Твёрдый сыр, сливочное масло, молоко, молочные сливки. Желтки куриных и перепелиных яиц.

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Все компоненты из списка подразделяются на аллергены с повышенной, средней и слабой активностью. Высокой аллергической активностью обладает цельное молоко и сливки, рыба и морепродукты, желток куриных яиц, орехи, овощные, фруктовые и ягодные ингредиенты красного и оранжевого цвета, виноград, ананас. В категорию средне активных аллергенов со средней активностью попадает кукуруза, желтый и зеленый болгарский перец, рис, абрикосы, персики, картофель. Список гипоаллергенных продуктов включает патиссоны и цукини, свинина, баранина, куриное мясо, мякоть арбуза, бананы, ягоды, фрукты и овощи зеленого цвета.

Того чтобы составить индивидуальный перечень опасных продуктов, ребенку проводится лабораторное исследование крови (аллергопанель). На основании полученных результатов, составляется индивидуальное детское меню, из которого полностью исключаются потенциально опасные ингредиенты.

Перед сдачей аллергопанели и после получения результатов лабораторного исследования, необходима консультация детского аллерголога. Если у ребенка развелись симптомы гиперчувствительности, то наряду с диетическими рекомендациями врачом будет подобрана терапия антигистаминными препаратами.