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УДИВЛЕНИЕ

УДИВЛЕНИЕ

Я весом около 100 кг. решил спуститься по трубе (водная горка в виде трубы). Передо мной стоит девочка лет 5. Я прикидываю, что если я поеду за ней,
то могу догнать ее в трубе и задавить, т. к. при моем весе я буду лететь по трубе со скоростью снаряда. Поэтому, предлагаю девочке пропустить
меня вперед и ехать после меня.

Прыгнул я в трубу и полетел, а на вылете из трубы в воду скорость заметно снижается и просто плюхаешься в воду. Вижу, что на выходе из трубы, сбоку, стоит какая-то баба с растопыренными руками. Ну я на руки ей и плюхаюсь, а она пытается меня прижать к груди.

Это оказалась мама той девочки. Она не знала о нашей рокировке и пыталась поймать из трубы дочь.

Как сейчас помню ее удивленные глаза....

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