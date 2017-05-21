Я весом около 100 кг. решил спуститься по трубе (водная горка в виде трубы). Передо мной стоит девочка лет 5. Я прикидываю, что если я поеду за ней,

то могу догнать ее в трубе и задавить, т. к. при моем весе я буду лететь по трубе со скоростью снаряда. Поэтому, предлагаю девочке пропустить

меня вперед и ехать после меня.



Прыгнул я в трубу и полетел, а на вылете из трубы в воду скорость заметно снижается и просто плюхаешься в воду. Вижу, что на выходе из трубы, сбоку, стоит какая-то баба с растопыренными руками. Ну я на руки ей и плюхаюсь, а она пытается меня прижать к груди.

Это оказалась мама той девочки. Она не знала о нашей рокировке и пыталась поймать из трубы дочь.

Как сейчас помню ее удивленные глаза....