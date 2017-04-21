Поможет ли ребенку народная и альтернативная медицина?

© Фото: lori.ru

Наверное, любой врач в своей практике сталкивался со случаями, когда его пациент, прежде чем идти в больницу, пробовал те или иные альтернативные методы лечения. Автор этой статьи – не исключение. Я проработал детским хирургом в поликлинике всего год, но за это время тень нетрадиционной медицины успела не раз промелькнуть в моем кабинете. Расскажу о некоторых случаях.

Сказка о потерянном времени

Начну, пожалуй, с самого яркого и печального примера. Однажды в конце рабочего дня мы с другими врачами-специалистами отправились проводить медосмотр на дому – к подростку, страдавшему детским церебральным параличом (ДЦП).

Симптомы ДЦП могут быть разными. В легких случаях бывает лишь небольшое расстройство движений и повышение тонуса в мышцах ног. Но в данном случае заболевание протекало тяжело – ребенок не вставал с постели, практически не мог разговаривать, его мышцы были сильно атрофированы. Мне как детскому хирургу предстояло проверить, нет ли у мальчика хирургической патологии (в этом отношении все было в порядке). Когда мы покинули этот дом, я узнал от невролога неприятную историю, предшествовавшую нашему визиту.



Симптомы детского церебрального паралича у ребенка возникли давно. Родителей сразу проконсультировал невролог, были даны рекомендации по лечению, но мама решила, что официальная медицина не сможет помочь. Она обратилась в учреждение, которое позиционировало себя как клиника остеопатии. Я не хочу осуждать врачей-остеопатов в целом – многие из них оказывают пациентам реальную помощь, но не в данном случае. В «центре остеопатии» родителям сразу же запретили делать мальчику какие-либо прививки, велели периодически приезжать на сеансы и пообещали, что через год-два поставят ребенка на ноги, и он будет полностью здоров.



Шло время. Мама мальчика выполняла все рекомендации «остеопатов». Но симптомы болезни только нарастали. Параллельно родители общались с другими семьями, в которых были дети с ДЦП, и которые выбрали официальную медицину. Постепенно они начали замечать, что у других есть какие-никакие улучшения, а их ребенку становится только хуже. В конце концов родители мальчика отказались от альтернативной медицины и снова обратились к неврологу. Но время было упущено. В итоге, придя с медицинским осмотром, мы наблюдали картину, которую я описал выше. ДЦП – заболевание серьезное, и даже лучшие детские неврологи в некоторых случаях бывают бессильны. Но кто знает, как бы сейчас себя чувствовал этот подросток, если бы его родители сразу обратились к настоящим врачам?

Заговор бабушки против бактерий

© Фото: lori.ru

Однажды я лечил девочку с рожистым воспалением. Это – инфекция, вызванная бактериями-стрептококками, при которой на коже появляется красное пятно и отек. Изначально болезнь была «диагностирована» то ли соседкой, то ли родственницей, которая сразу посоветовала «лечение»: ногу девочки перевязали красной ниточкой. Когда стало понятно, что это не помогает, мама решила обратиться к врачам. Сначала девочка попала в приемное отделение хирургического стационара, откуда была направлена ко мне.



Я назначил стандартное лечение и периодические явки на осмотр. Во время второго посещения мама посетовала, что, хотя девочке, вроде, и лучше, но как-то не проходит. А во время третьего посещения пришла очень довольная и рассказала, как пару дней назад им посоветовали бабушку, которая такие дела очень хорошо заговаривает. Бабушка осмотрела девочку, что-то пошептала, и на следующий день болезнь уже почти прошла. Осмотр пациентки подтвердил слова мамы. Я не стал напоминать, что все предыдущие дни девочка лечилась антибиотиками. Ребенок шел на поправку – и это самое главное.

Все беды – от некачественной воды

© Фото: lori.ru

Некоторые родители приводят детей в поликлинику для того, чтобы поучить врачей и параллельно немного заработать. Однажды женщина привела ко мне на осмотр мальчика. Обычный профилактический осмотр, ребенок здоров. Мама завела со мной разговор и начала рассказывать о том, что все дети хилые, повально болеют, а у нее ребеночек здоровый, даже не простужается никогда. «Как вы думаете, доктор, почему так? Все пьют плохую воду. Это же просто кошмар! А вот у нас в квартире вода хорошая. Потому что мы поставили новые суперфильтры от одной известной компании».



Дальше все по классической схеме сетевого маркетинга: мне было предложено купить такую систему фильтров за сумму, вчетверо превышающую мою зарплату, а потом продавать их так же другим людям. Предложение было обильно приправлено рассказами о том, как все вокруг болеют, а в семьях, купивших такие фильтры, и дети, и взрослые, здоровы на все сто, и еще ни разу никто с тех пор ни на что не жаловался. Ученые в шоке, производители лекарств в гневе…Примерно через месяц мы увиделись снова. Не помню точно, что случилось с ребенком – то ли перелом, то ли прооперировали из-за аппендицита. Много времени уже с тех пор прошло. Мама больше не заводила со мной разговор про чудо-фильтр.

Стоит ли разговаривать с грыжей?

© Фото: lori.ru

Грыжи – одна из самых распространенных патологий в детской хирургии. У многих маленьких детишек во время осмотра можно обнаружить пупочную грыжу. Обычно эту проблему замечают сами родители дома. Многие из них спрашивали меня: «Может быть, сходить и заговорить? У нас тут рядом живет хорошая бабушка, все хвалят». Как врач заявляю вполне серьезно: пупочные грыжи «заговариваются» просто отлично. Дело в том, что такие грыжи у многих детей закрываются к пяти годам сами. То есть можно вообще ничего не делать, при этом через какое-то время грыжа пропадет сама. Для того чтобы ускорить этот процесс, мы, детские хирурги, рекомендуем родителям вместо «заговоров» укреплять у ребенка мышцы брюшного пресса: делать массаж, гимнастику, почаще выкладывать малыша на животик.



Если к пяти годам грыжа не закрылась сама – скорее всего, никакие «заговоры» уже не помогут. Такие патологии нужно устранять хирургическим путем. Операция недолгая и несложная. А вот с другими грыжами, например, паховыми, дела обстоят совсем иначе. Они не закрываются сами, поэтому «грамотные» бабушки обычно заговаривать их не берутся.

Что говорят о народной и альтернативной медицине эксперты?

Народная и альтернативная медицина – это однозначно плохо, или все же иногда хорошо? Отвечу словами экспертов Всемирной организации здравоохранения:



«В связи со многими болезнями и состояниями народная медицина открывает большие возможности в плане профилактики, обеспечения покоя, милосердия и ухода… Вывод однозначен. Народная медицина может многое предложить, но она не всегда может заменить доступ к высоко эффективным современным лекарственным средствам и экстренным мерам, которые имеют жизненно важное значение для многих миллионов людей».



Некоторые методы народной и альтернативной медицины могут помочь улучшить состояние ребенка при ряде заболеваний, но перед тем как их применять, обязательно нужно посоветоваться с врачом.