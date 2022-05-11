Когда ребенка обижают в школе

Ты не выучил параграф!

Да это вы, Марь Петровна, учить не умеете! Я бы выучил! Но вы не заинтересовали.

Оценка два.

Это несправедливо! Я пойду выброшусь в окно!

И так по любому поводу.

Наверное в каждом классе есть такой Вася... И в нашем детстве был, и сейчас найдется. Сейчас, пожалуй, в каждом классе - не один.

Сегодняшнюю статью я хочу посвятить не проблемам школьного образования, хотя такая статья зреет тоже очень давно. Их хватает, проблем. И Марь Петровны бывают странные, и Васи специфические... Но сегодня хочется о роли родителей в школе.

Родители сейчас - все интернетом вооруженные. Законы и права теперь искать не надо, одним нажатием кнопки по ключевому запросу выводится. Ну и закон, что дышло - нарушенные права свои и ребенка найти можно всегда. А найдя - написать в департамент. Департамент тем и славен, что разбираться там никто не будет, но участникам процесса на всякий случай айяйяй прилетит, чего, собственно, и хотелось.

Родители интернетом вооруженные, активные и вовлеченные. Вовлечённость мы часто понимаем как необходимость решать все проблемы ребенка вообще, не особо вдаваясь в причины. И вот - перед нами юноша выше нас ростом с пушком над верхней губой - герой на уроке в остаивании своих прав и твердым знанием, что за его пока хрупкой спиной - всемогущая мегамать.

Высказывает педагогу при всем классе, что педагог она, мягко говоря, фиговый - от педагога прилетает ответка в виде, например, дополнительного задания - дитя делает следующий, решающий ход - докладывает матери о положении дел. Не забыв заломить конечности, закатить глаза и скорбно поведать, что он был так потрясен коварством Марь Петровны, что аж живот второй день болит, только чипсы и влезают.

Ну а далее дитятке остаётся лишь прилечь на кушетку в картинно утомленной позе, и наблюдать за сказочно интересным спектаклем - как мать звонит учителю, пишет гневные сообщения в родительском чате, звонит в департамент. Как синеет и зеленеет от бессильного гнева Марь Петровна. Интересный спектакль, ведь правда? Кто ж не любит за срачиком понаблюдать со стороны, когда участник не вы. А если смогли срачик затеять, и из игры вовремя слиться - так вдвойне интересно же. Адреналин. Ой, что-то затихло уже... Повторю-ка, пожалуй. Работает - безотказно. Интересно-до мурашек.

Ну и что вы предлагаете? Ребенка своего не защищать, что ли?!!! Да его эта Марь Петровна гнобит все время!!!

Ну, тут не так просто советовать. Попытаться отстраненно и беспристрастно взглянуть на ситуацию - сложно, свое ж замешано, любимое. А вот попробовать поддержать, не подкрепляя - пожалуй можно. И посмотреть - не меньше ли станет стычек между Марь Петровной и Васей.

Например. Занять любящую, но пассивную позицию. Мдааа, ситуация... Садись, тортик отрежу. Что тебе вкусного на ужин сегодня приготовить? Задала дополнительную тему, говоришь? Тебе лично, говоришь? Давай вместе подумаем, что ж с такой предвзятостью делать.

А что если выучить эту тему так, чтоб от зубов отскочила и ответить с блеском, самоутвердившись таким образом? Не хочешь, лень, да и почему я должен... Ок, понимаю.

А как насчёт разговора с учительницей с глазу на глаз? Ты, я, и Марь Петровна?

Если дитя на этот вариант согласится, и вы сможете повести разговор в уважительном и конструктивном ключе - то проблема может решиться, интересный скандал - не состояться, а поведение задевать чувствительные струнки учителя - не подкрепится, так как последствия скучные. Опять в эту школу переться и на мамашу с Марь Петровной смотреть, как они любезничают, да ну нафиг, я лучше домашку сделаю. Вот если б они друг другу в космы вцепились, тогда даааа!!!! А так скучно.

Таким образом вы добьётесь того, что с реальной проблемой ребенок придет к вам, и вы о ней точно узнаете. А с ерундой приходить не будет, решая проблему сам - и это же прекрасно, согласитесь. Со всех сторон выигрыш - и вы спокойны, и дитя растет уверенным в своих силах, а не силах великой матери, учится отношения строить и с честью из проблем выходить, а оно в жизни ведь пригодится.