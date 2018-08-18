Сказки-воспиталки

Воспитание ребёнка при помощи сказок.

Родителями изобретены сотни способов, как побудить, уговорить, заставить ребенка "делать то и не делать это". Совершенно новый способ сегодня предлагает наш автор Марина Мосина, мама двоих очаровательных малышей. Вот что она пишет:

"Признаюсь, мои дети так же несовершенны и далеки от идеала, как и ваши. Новости СМИ2

Именно таким путем, с помощью сказки, Марина научила своего старшего сына самостоятельно одеваться, делиться с другими детьми, а также добилась того, что мальчик перестал слишком увлекаться сладкими булочками. Эти поучительные истории про мальчика Васю (вы можете назвать героя сказки именем своего ребенка) и Розового Зайца (этот герой возник благодаря аппликации на любимом Васином комбинезоне) мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.

В возрасте двух лет моего сына обуяло необыкновенно ревнивое отношение к своим игрушкам. Он не позволял никому не то что поиграть, например, вынесенной на улицу лопаткой, но даже приблизиться к ней. Если его друзья приходили к нам домой, тут же начинались ссоры и драки из-за игрушек. Правда, психологи утверждают, что каждый ребенок должен пройти этот этап развития, чтобы у него сформировалось понятие о том, что такое его собственность. Это, конечно, успокаивало, но лишь отчасти. Кому приятны постоянные вопли и слезы при любом контакте со сверстниками? Вот тогда и появились сказки о том, как Розовый Заяц учился делаться. Нельзя сказать, что это моментально решило проблему. Однако сказки слушалась с большим удовольствием, ссылки на пример любимого героя нередко помогали урезонить жадничавшего малыша. А главное, переживая подробности сказочного сюжета, мой сыночек с помощью наглядных примеров осознавал собственные чувства. Уже через два-три месяца, его отношение к своей собственности стало более спокойным.

А морковка уплыла

(Учимся делиться)

Однажды мама Зайчиха дала Розовому Зайчику большую морковку и сказала:

— Сыночек, поешь сам и поделись с друзьями.

Заяц ничего но ответил, но подумал, что и сам может съесть такую вкусную морковку. Но гулять одному ему было скучно, и он пошел на берег реки, к своему другу Бобренку.

А папа Бобёр как раз сделал для своего сыночка лодочку с парусом я веслами. Бобрёнок собрался поплавать на ней по реке.

Увидев Зайца, он закричал:

— Привет, Розовый Зай! Прыгай ко мне в лодку, поплывем вместе!

Заяц, держа свою большущую морковь наперевес, собрался прыгать в лодку с высокого берега.

— Постой! — крикнул папа Бобер. — Ты с этой морковкой очень тяжелый, лодка перевернется. Лучше разломи ее пополам, поделись с Бобренком. И наедитесь оба, и лодка в равновесии будет.

Но Заяц пожадничал и не захотел делиться. Так и прыгнул с морковкой в лодку. А морковка-то и впрямь очень тяжелая оказалась. Лодка перевернулась, Заяц с Бобренком свалились в воду. Только Бобрёнок хорошо плавает, ему не страшно. А зайцы — звери сухопутные, воду не любят. Зайчик перепугался, морковку из лап выпусти и кричит:

— Спасите! Помогите!

Бобры его на берег вытащили, успокоили. Заяц встряхнулся, дух перевел. Рад, что не утонул. Вот только морковку жалко — уплыла она по течению. И заяц голодный остался.

Когда моему ребенку исполнилось три года, он рассуждал и вел беседу совершенно как взрослый, мог уже прочитать кое-какие простые слова, показывал на глобусе, где живут пингвины, а где — белые медведи. Но вот искусство самостоятельного одевания оставалось для него вершиной не только недосягаемой, но и, к моему большому сожалению, совершенно не привлекательной. В этом не было бы ничего страшного, если бы у нас не родился второй ребенок. А собирать на прогулку двоих совершенно беспомощных в деле одевания детей — занятие не для слабонервных. Интересно, что сын считал себя уже настолько взрослым, что даже собрался жениться. На девочке Вике, с которой мы часто виделись в песочнице. Сказка, которую я сочинила, чтобы хоть как-то подхлестнуть интерес к процессу одевания-раздевания, сыну не понравилась. Прослушав ее, он заплакал и попросил больше никогда не рассказывать. Однако мне кажется, представления о необходимости умения одеваться-раздеваться все-таки начало складываться именно в тот момент.

Кто женится на Вике?

У Вики — большие красивые карие глаза и вьющиеся волосы. Васе она очень нравится, и он говорит, что когда вырастет, обязательно женится на ней. Вот только Вика ничего ему не отвечает...

Однажды Вася, Вика и другие дети играли на детской площадке. Вдруг из-за леса появился Змей Горыныч. Он пролетел над детской площадкой совсем низко, на лету схватил Вику и снова полетел к лесу.

Что делать? Надо идти спасать Вику. Вася и Федя вскочили на свои велосипеды и поучались в погоню. Вся звери и птицы охотно подсказывали им, куда полетел змей. Вася и Федя мчались во весь дух.

Вдруг на их пути — речка. Не очень широкая, но ни моста, ни брода нет. Федя спрятал свой велосипед в кустах, быстро снял брюки, рубашку, носки и ботинки и прыгнул в воду. А Вася раздеваться не умел. Его мама всегда раздевала, хоть и ворчала, что большое уже. А тут мамы нет. А без нее никак Вася не может раздеться. Сидит он, плачет. А тем временем Федя уже обратно возвращается вместе с Викой. Змея он победил, Вику освободил, помог ей речку переплыть. Выбрались они на берег, оделись, сели на велосипед и обратно поехали. И сказал Вика, что выйдет замуж за Федю.

А Вася погоревал, погоревал, а потом стал просить маму научить его раздеваться и одеваться и с тех пор всегда делал это сам.

Сказка про страну сладких булок

Однажды бабушка привезла Васе две большие сладкие булки с маком. Вася съел одну и стал просить вторую. А мама говорит:

— Хватит. Ты одну съел, больше нельзя, объешься.

Вася стал хныкать. Хныкал, хныкал, устал и незаметно уснул. Дело-то было после обеда. И приснился ему удивительный сон. Будто идет он по дороге и вдруг видит высокую каменную стену. А в стене — ворота. Над ними надпись большими буквами: "Страна сладких булок". Ворота открыты. Ну, Вася и зашел.

Только зашел, видит — прилавок стоит, полон сладких булочек, пирожных, печений, пряников всяких. 3а прилавком продавщица на него смотрят и спрашивает:

— Мальчик, хочешь булку?

— Хочу, только у меня денег нет с собой.

— А мы не за деньги продаем, а за желания.

— Как это — за желания? — удивился Вася.

— Очень просто. У тебя есть какое-нибудь желание?

— Есть. Я хочу научиться хорошо читать. Ну вот, откажись от этого желания, и получишь булку или пряник — что хочешь.

Вася подумал: ведь читать мне не обязательно прямо сейчас учиться, успею ещё, а вот булочку съесть хочется сию минуту. И говорит:

— Ладно, отказываюсь.

Получи Вася свою любимую булочку с маком и шоколадной глазурью и дальше пошел. В стране сладких булок все такое интересное, красивое: деревья, цветы, детские площадки с качелями, домиками, горками, лесенками. Вася все посмотрел, везде полазил. Опять есть захотел. Видит — еще один прилавок со сладостями. Он подошел. Продавщица спрашивает:

— Ты хочешь булочку?

— Хочу. Только денег у меня нет.

— А мы не зa деньги продаем, а за умения.

— Как это — за умения? — не понял Вася.

— Очень просто. Что ты умеешь?

— Да многое, — задумался Вася. — Бегать умею, прыгать, на велосипеде кататься...

— Откажись от какого-нибудь одного умения, и получишь любую булку.

— Хорошо, — говорит Вася, — отказываясь от умения кататься на велосипеде.

Получил Вася булку с повидлом, съел ее. А потом спрашивает у продавщицы:

— А почему здесь детей нет? Поиграть не с кем.

— Продавщица отвечает:

— А дети вон там, в парке.

Вася пошел в парк и видит: дети не бегают, не прыгают, не играют, а лежат неподвижно на скамейках, на траве" Некоторые на каруселях катаются. И все толстые-претолстые. Вася остановился и говорит:

— Ребята, чего вы лежите? Давайте поиграем, побегаем.

А дети даже не пошевелились, только глазами повели в его сторону и отвечают:

— Мы не можем. Мы отказались от желания играть. И от умения бегать и прыгать — тоже.

— Как? — удивился Вася. — Совсем не можете???

Тут до Васи дошло, что же происходит с детьми в Стране сладких булок: они постепенно отказываются от всех своих желаний и умений, толстеют, становятся совсем беспомощными. Ему стало страшно.

— Baм надо бежать отсюда! Скорее! — закричал он.

— Так мы же не можем бегать, — вяло ответили сразу несколько человек. Остальные даже не взглянули на него.

Тогда Вася отцепил от каруселей самую вместительную тележку, посадил туда сразу несколько человек, впрягся в нее и бегом потащил к выходу. Увидев, что дети хотят убежать, к ним со всех сторон устремились продавщицы с лотками, полными всяческих сладких слоек, язычков, коврижек, рогаликов и пончиков и стали наперебой предлагать все это детям. Конечно, для того, чтобы получить все эти вкусности, надо было отказаться от желания покинуть страну. Но Вася, даже не отвечая продавщицам, припустил, что было мочи. Он понял, что останавливаться нельзя. Тем более, что кое-кто из его пассажиров готов был поддаться на уговоры.

К вечеру Вася, запряженный в тележку, наконец-то вырвался из этой злосчастной страны. Только миновав ворота, он остановился, чтобы перевести дух. Очень хотелось есть и пить. Дети в тележке тоже начали жаловаться на голод и жажду. Вася оглянулся вокруг и увидел вдали деревню. Он снова впрягся в тележку и потащил ее к этой деревне. Там он постучался в один из домов. Открыла дверь старенькая бабуля.

— Что вам, ребятки? — cпpocилa она.

— Нет ли у вас работы для нас? Мы готовы работать за еду, — сказал Вася.

— Есть работа, как eй не быть в деревне-то, — ответила бабуля. — Нужно грядки прополоть, дрова наколоть, воды принести, в доме прибрать. Я-то уже старая, трудно мне одной все успеть.

— Вылезайте! — скомандовал Вася.

Толстые дети повздыхали, покряхтели, а деваться некуда, кушать-то хочется. Доковыляли до грядок, начали полоть. К счастью, от умения полоть они ещё не успели отказаться. Все грядки пропололи. Проголодались — сил нет. Тогда хозяйка дала им морковки, капусты, огурцов, чеснока, зелени, хлеба черного. Они поели, водой из колодца запили и почувствовали себя намного лучше. Отдохнули и стали дальше работать. Прожили они у доброй бабули целую неделю. Похудели, окрепли. Все желания и умения к ним вернулись.

Попросили напрокат большую телегу и отправились в страну сладких булок — остальных детей выручать. Забрали всех, привезли к той же бабушке. Она всех к себе взяла, всем работу нашла, всех овощами и фруктам кормить стала. Дети за несколько дней выздоровели, стали снова сильные, подвижные, ловкие, веселые.

А Вася с тех пор ел сладкие булочки только изредка и понемногу.

Марина Мосина, мама двоих детей