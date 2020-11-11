Власти Москвы превращают классных руководителей в ювенальных стукачей: инфосистема «Классный помощник» начнет раннее выявление «неблагополучных» семей





Столичные власти не отказались от планов по внедрению автоматизированной системы слежки и вмешательства в семьи, несмотря на отмену одноименного тендера за 85,6 млн. рублей . Теперь к чувствительной теме решили подойти более осторожно, с привлечением широкого круга госчиновников и общественников, а также, что самое тревожное, – учителей. Первым радетелем за постоянное сопровождение ребенка в Общественной палате города был назначен профессиональный либерал на содержании «Газпрома» и Собянина – главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. При полной поддержке чиновников и ювенальщиц вроде Елены Альшанской была представлена инфосистема «Классный помощник», в которой ключевая роль по контролю за семьями и подаче сигналов опеке отводится… школе и конкретно – классному руководителю.



В конце октября Комиссия по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы и городской Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская провели круглый стол под названием «Дети в трудной жизненной ситуации и возможности школы». Обсуждение прошло с участием представителей Департамента образования и науки города, Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, депутатов Мосгордумы, представителей школ, правоохранительных органов и приглашенных экспертов.

А как иначе, если речь шла о полном межведомственном взаимодействии и оперативном реагировании на… потенциальное семейное неблагополучие. Почему потенциальное? Потому что спикеры постоянно говорили о необходимости «раннего выявления» и «профилактики» – стандартная риторика ювенальщиков, без спроса пытающихся влезть в каждую семью, особенно из числа тех кто не в состоянии дать им по рогам.– начал издалека Венедиктов, пытаясь продемонстрировать заботу о детях.– тараторила хорошо знакомые родительской общественности фразы госпожа Ярославская.Ее соратница, зампрефекта Северо-Восточного административного округа Москвы Юлия Гримальская пошла еще дальше в полете мысли:Из ее слов следует, что явных критериев нет – при всей внешней благолепности потенциально преступной и опасной может быть любая семья. Но с таким же успехом можно утверждать, например, что практически любой чиновник города Москвы-взяточник, а некоторые мэры и прочие главы администраций -резиденты иностранной разведки и партии коронавируса (кстати, эти предположения статистически гораздо ближе к действительности чем фантазии г-жи Гримальской). По такой логике естественно одеть на каждого родителя электронный браслет, ну или обязать установить следящее, записывающее аудио/видео приложение на смартфон (что нужно сделать с чиновниками и мэрами --придумайте самостоятельно) Ведь контролировать надо каждого, чтобы «спрофилактировать» (правда, знающие люди говорят что как раз преступники-то плевали на всю эту профилактику--в отличии от добропорядочных граждан) А тот факт, что при этом уничтожается презумпция невиновности и конституционное право каждого гражданина на отказ от слежки и сбора ПД, похоже, совсем не волнует Гримальскую.Собравшимся осталось немного – определить главных ответственных за сбор данных и посылание сигналов о неблагополучии семьи в соответствующие органы. Выбор ожидаемо пал на школьных педагогов.– отметил депутат Мосгордумы Евгений Бунимович.– оказался тут как тут Венедиктов.Не понятно, кто наделил городские власти и ювенальных НКОшниц правом «сопровождать» чужих детей. Ведь внедрение автоматизированной системы учета и контроля происходит без согласования с родителями, оно продавливается авторитарным решением сверху. Однако с учетом приоритетных законных прав родителей на образование и воспитание собственных детей любое стороннее вмешательство в семью без веских оснований недопустимо.Председатель ассоциации классных руководителей образовательных организаций Москвы Максим Иванцов заявил о полной лояльности планам мэрии по превращению педагогов в ювенальных стукачей:И тут замруководителя ДОгМ Марина Смирницкая предложила «универсальное инновационное решение» поставленной ювенальщиками задачи:Представитель прокуратуры города Москвы Екатерина Малевская добавила:От кого сохранить, спрашивается, в контексте страшных рассказов про убийства детей родителями? От родителей, конечно. Вот вам и дети как «важнейший приоритет госполитики» – недавняя поправка в Конституцию, о двойном дне которой неоднократно предупреждала родительская общественность.Интересно, что программа «Классный помощник» была представлена частной конторой КСК-Софт еще в 2014 году . Она позиционировалась следующим образом:Из видеопрезентации программы мы узнаем, какие персональные данные она обрабатывает:Здесь все ключевые сведения об успеваемости, занятости и здоровье ребенка, все контакты его и родителей, даже есть особая графа – «одаренность», сведения об образовании, занятости и уровне дохода (!) мамы и папы, а также принадлежность семьи к определенной «группе риска» (полная/неполная, родители-инвалиды и т.д.), система контроля за пропусками занятий и текущими оценками. Отмечаем еще раз, это образец программы 2014 года, с того времени многое могло быть модернизировано в сторону увеличения категорий собираемых ПД и отлаженного механизма межведомственного взаимодействия.Участники ювенального заседания в ОП сформулировали предложение к властям (по нашему мнению, оно было согласовано заранее и составлено теми же органами власти):Парадокс, что вся эта система без пяти минут внедрена, при этом до сих пор не озвучены внятные критерии, по которым семья признается попавшей в трудную жизненную ситуацию. Зато такие критерии были детально прописаны в автоматизированной системе мониторинга семей с детьми (СМС), тендер на создание которой (85,6 млн. руб.) был отменен столичными властями в начале 2020 г. Приведем небольшую цитату из материала «Катюши» от 7 февраля с.г. по теме:Мало сомнений в том, что обновленный «Классный помощник» будет таким же отличным подспорьем для тотальной слежки за детьми и родителями, координируемой педагогами. С учетом того, что Минпросвет теперь у нас – главный ответственный за усыновление детей иностранцами, также в его недрах скопились радетели за секспросвет, ответственное родительство и проч. «ноу-хау» расчеловечивателей, таких систем будет появляться все больше и больше. Остается напомнить родителям: вы имеете полное право отказаться от обработки персональных данных (своих и вашего несовершеннолетнего ребенка), таким образом отказав в присоединении к глобальным проектам электронного учета и контроля. Смело посылайте подальше всех этих чиновников и ангажированные ими школьные администрации - а если они начинают лезть в вашу жизнь, переходите в нападение. Заявления в суды, прокуратуру и т.п а также любые иные меры, в т.ч. неправовые--это единственное что может остановить ювенальщиков во власти и защитить ваши семьи. Пример Чечни, где нет ювенальщины просто потому что чиновники боятся лезть в семью, всем нам в помощь.РИА Катюша