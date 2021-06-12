Проиграем эту войну и погибнем: Никита Михалков о попытке уничтожить Россию

После довольно продолжительного перерыва режиссёр Никита Михалков записал новый выпуск программы "Бесогон" под интригующим названием "Кто не слеп, тот видит". Все интриги развеял сам автор, показав серьёзные проблемы нашего общества – всё то, что происходит за дверью в Зазеркалье. Проиграем эту войну и погибнем, дал понять Никита Михалков.

Почти за два месяца молчания "Бесогона" произошло многое, важных и "горячих" тем накопилось немало. Среди них и великий День Победы, и масштабный парад, ему посвящённый, – это, конечно, события радостные и праздничные.

Но были и очень печальные, такие как трагедия, произошедшая в Казани, где бывший выпускник пришёл в свою школу с ружьём и устроил кровавую бойню. Жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали семь школьников и двое учителей, пытавшихся защитить детей. В больницах оказались ещё около трёх десятков пострадавших. Случился этот кошмар в первый учебный день после продолжительных майских каникул.

Убийца, завершив своё кровавое "дело", не покончил с собой, хотя планировал это сделать. Решив сохранить себе жизнь, он встал на колени и сдался властям. В содеянном Ильназ не раскаялся, виновным по "собственному закону" себя не признал.

На первом же допросе спокойно заявил – "надеялся, что убил всех, в кого стрелял", а то, что остались раненые, – так это только потому, что "не убедился, что они мертвы".

Убийца, совершивший кровавую бойню в казанской школе, в содеянном не раскаялся, виновным по "собственному закону" себя не признал. Фото: vk.com/region_kazan116/Globallkookpress.

Эта трагедия сразу всколыхнула наше общество, породив множество версий о причинах случившегося. Как водится, мнения людей довольно быстро разошлись к разным полюсам. Одни требовали снятия моратория на смертную казнь для таких преступников, другие говорили о том, что необходимо ужесточить лицензионно-разрешительную систему, третьи считали, что убийца действовал не самостоятельно, а под чьим-то влиянием, что у него были инструкторы из Даркнета, которые и убедили совершить массовое убийство.

И рядом со всеми этими версиями звучали вовсе абсурдно-конспирологические утверждения. Вот, к примеру, что вещал тогда, "по свежему", блогер Камикадзе: "Мои теории о причинах случившегося в Казани всё больше подтверждаются, и у меня уже нет никаких сомнений, что вчерашняя стрельба в Казани была организована силовиками, а крайним был выставлен этот Ильназ с промытыми мозгами".

Никита Михалков даже не сразу смог подобрать слова, чтобы охарактеризовать подобный комментарий:

Вы осознаёте… мерзость этого – "убийство специально совершили росгвардейцы, а этого парня сделали крайним"? История начинает обрастать мифологией, домыслами, фантазиями. Но мне не хочется говорить только об этом событии, как событии. Мне кажется, что вопрос здесь намного шире. Вопрос заключается в причинно-следственных связях, как одно вытекает из другого. Почему так происходит.

Детей воспитывает даже не улица, а интернет

Многие после этой трагедии стали говорить о том, что надо бы увеличить возраст для получения оружия с 18 до 21 года. Можно было бы предположить, что в 21 год Ильназ вдруг стал бы другим и что-то изменилось бы в его мозгу или в сердце? Таких гарантий никто дать не может, уверен Михалков. Воспитывать парня надо было раньше.

Вот, например, что по этому поводу думает адвокат Павел Астахов:

Проблемы нашей школы начались раньше, с того момента, как недальновидные чиновники, руководившие этим направлением, постановили изгнать из школьного процесса воспитание, освободив классных руководителей от этой обязанности, оставив всё на откуп семье и улице. Но только сегодня не улица воспитывает детей. И даже не семья. А интернет.

У каждого школьника сегодня есть свой гаджет, продолжил Астахов. И понимаем ли мы, что наши дети, сталкиваясь с проблемами, трудностями или негативным отношением, обращаются с вопросами и за защитой не к родителями или учителям, а к соцсетям, блогерам, стримерам. Они помощь и защиту ищут в интернете, подчеркнул адвокат. А на самом деле попадают в следующую ловушку.

Ненадолго отвлечёмся от "Бесогона". Хотелось бы напомнить, что о проблемах воспитания говорили эксперты и в эфире Царьграда. В программе "Интервью" руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский отметил, что люди чаще всего совершают поступки, отвечающие их мировоззрению. А наши школы уже давно, к сожалению, не формируют мировоззренческих конструкций:

Идеология отсутствует, и сегодня мы даже не знаем, куда ведём наших детей, какие цели ставим перед ними. Вот в чём проблема.

Вернёмся к программе Никиты Михалкова. Режиссёр уверен, что так или иначе, но нам приходится возвращаться к старой теме образования и воспитания. По его словам, из нашего обихода практически исчезло само слово "воспитание", а образование в его нынешнем виде во многом способствует тому, что подобные трагедии будут и дальше происходить.

Смерть форматов? Нет, это смерть образования

Тему образования "как оно есть" Никита Михалков неоднократно поднимал в "Бесогоне". Ровно год назад в выпуске под названием "Над пропастью во лжи" режиссёр рассказал нам о проекте "Форсайт образования - 2030". С каждым кадром того выпуска раскрывались "врата ада", в который хотят завести либеральные реформаторы через глобальную цифровизацию, окончательно превратив образование в "сферу услуг" по выращиванию будущих поколений с "набором компетенций" вместо полноценных знаний.

К примеру, в разделе "Смерть форматов" говорится о том, что к 2025 году должен исчезнуть диплом об образовании и авторский учебник, а ещё через 20 лет предполагается "убить" общеобразовательные школы, тексты (книги и статьи) как "доминирующую форму знаниевой коммуникации". Ещё раньше должен будет исчезнуть учитель, его заменит "искусственный интеллект в роли наставника".

Михалков говорил о страшном, а его в ответ обвиняли в ретроградстве и склонности к "махровой конспирологии". И мало кто услышал предупреждение о том, к каким последствиям приведёт подобная бездушная "реформа".

Может быть, не хотят слышать. Может быть, не могут услышать, – предположил Никита Михалков. – Но это же очень ясные и простые вещи. Ну неужели мы не понимаем, какого человека увидим в результате этого воспитания? Кем он будет, каким он будет? <…> Самая важная, самая главная заинтересованность – она только у родителей. А что, вы думаете, родители молчат? Нет. Нет! Они вопиют. Они высказывают свою точку зрения. А кто их слышит? Кто их понимает? Кто пытается их услышать и понять?

Эпидемия цифрового аутизма

Режиссёр напомнил о скандальном – в буквальном смысле – заседании комитета по информационной политике и информационным технологиям, проходившем в Госдуме в конце мая. Принимавшая участие в этом мероприятии кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна Швабауэр попыталась донести до министров и депутатов позицию родительского сообщества о неприемлемости навязывания цифровизации, но услышала в ответ, что у государства нет денег на обеспечение сельских школ учителями, а на цифровизацию деньги есть.

Анна Швабауэр приняла участие в заседании комитета по информационной политике и информационным технологиям, проходившем в Госдуме. Скриншот: Царьград.

Анне пришлось читать свой доклад в очень неприятной обстановке, она торопилась сказать самое главное, чувствуя при этом, что слушать её не желают, отметил Никита Михалков.

И ведь это было действительно так. К слову, сама госпожа Швабауэр в эфире Царьграда так прокомментировала этот момент:

Меня не совсем услышали и не хотели услышать. Как вы видели, министр посмеивался, когда я озвучивала научные данные. Появилась такая тревога: почему в правительстве смеются над научными данными? Мы требуем от наших властей, чтобы с нами обсуждали то, как надо обучать наших детей. У нас по закону преимущественное право на воспитание и обучение наших детей. Но почему-то с нами совершенно не советуются, когда в школы внедряют цифровизацию.

Можно предположить, что в словах Анны Швабауэр мы видим просто эмоции обеспокоенного родителя. Но это не так. О том, что цифровизация и гаджеты подталкивают нас к всеобщей дебилизации, говорил и врач-психотерапевт Андрей Курпатов.

К примеру, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году он рассказал о влиянии избыточного цифрового потребления, применив при этом жёсткую формулировку "эпидемия цифрового аутизма":

Это такое состояние, когда молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека, другие люди стали для них заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. <…> Мы переживаем, по сути дела, не только разделение мира на богатых и бедных, но и на умных и глупых.

И что? Кто-то услышал это предупреждение? Да никто! Цифровизация продвигается дальше и глубже.

Конечно, продолжил Михалков, нам сейчас опять скажут: вы против цифры, против искусственного интеллекта: "Да не так это вовсе, не так. Мы против зависимости от цифры. Мы против зависимости от искусственного интеллекта", - воскликнул режиссёр.

Искусственный интеллект не должен заменить душу народа, его культуру, его человеческое индивидуальное, Богом созданное. И именно против этого человеческого внутри каждого из нас и идёт сейчас борьба не на жизнь, а на смерть, - уверен Михалков. - И вот эту войну мы пока ведь проигрываем.

Учебники пишут, как будто не про нас

И тут автор "Бесогона" подводит зрителей к ещё одной важнейшей теме об учебниках истории, которые выпускаются в нашей стране под крылом Министерства образования. В этой сфере всё настолько печально, что даже президенту Владимиру Путину пришлось 21 апреля прокомментировать тему в послании Федеральному Собранию. И это была одна из самых эмоциональных частей его выступления:

До сих пор ещё, знаете ли, открываю некоторые учебники. С удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает?! Удивительно. Всё что угодно там написано. И о втором фронте... только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Даже не хочу комментировать.

Это действительно очень серьёзная проблема, о которой говорится не первый год. Но воз, как говорится, и ныне там. Никита Михалков напомнил об одном из выпусков "Бесогона" 2016 года, в котором автор говорил об учебниках, воспитывающих ненависть к собственной стране и преклонение к другим странам, несложно догадаться к каким.

В выпуске шла речь и о том, как должна выглядеть, по мысли миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, "трансформация гуманитарных дисциплин". Под лозунгом "борьбы с коммунистической идеологией", из учебников истории полностью должны быть удалены сведения о Курской и Сталинградской битвах.

И такие пособия ещё существуют. Достаточно вспомнить громкий скандал, разыгравшийся вокруг учебника Олега Волобуева "История России и мира" для 11-го класса, в котором автор, кроме всего прочего, утверждал, что в Киеве в 2014 году "произошла революция, а не государственный переворот". Сталинградской же битве посвящена всего одна строчка. Между тем пособие было согласовано в Министерстве просвещения и даже получило его рекомендацию.

А потом мы удивляемся выросшему на всем этом поколению потребителей TikTok, которые историю не знают, а о Великой Отечественной войне только слышали, и то в лучшем случае. Для них Холокост – это название каких-то духов, а монумент "Родина-мать" находится почему-то в Ростове-на-Дону, а может, даже в Германии.

Если в школах реформаторы готовы довести детей до "цифрового аутизма", то в высшем образовании существуют другие проблемы. И тут снова торчат уши благодетеля Сороса.

Как и как продвигает в России либеральные "ценности"

Американский филантроп, выступая на форуме в Давосе в 2020 году, сообщил о "самом важном проекте" его жизни – о создании сети университетов "Открытого общества"*. Ради продвижения либеральных ценностей и свободных обществ Джордж Сорос выделил миллиард долларов.

Как мы помним, в конце февраля текущего года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что существующая в России система образования плоха, поэтому её надо сломать и построить новую. Но не думайте, что Кудрин печётся о возвращении классики русского образования, ничуть не бывало, его вектор – твёрдо либеральный. Он считает, что России необходимы "программы Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук".

С этой целью он решил вывести факультет свободных искусств и наук из состава СПбГУ и создать отдельный университет свободных искусств. А назвать новое образовательное учреждение Кудрин планирует просто "Смольный".

Какая здесь связь, спросил Никита Михалков. А связь есть, и она довольно хорошо прослеживается. Факультет свободных искусств появился как результат реализации общей идеи Бард-колледжа (США) и Санкт-Петербургского государственного университета, возникшей в 1996 году. У истоков стоял Леон Ботстайн – давний и близкий друг Джорджа Сороса, структуры которого "Открытое общество" и "Содействие" в 2015 году были признаны Генпрокуратурой России нежелательными организациями, угрожающими конституционному строю нашей страны.

Никита Михалков в связи с этим приводит цитату из эссе журналиста Романа Носикова:

Иными словами, питерский проект курирует человек, чьё учебное заведение в США живёт на миллионы Сороса. И, конечно, подобные связи не могли не отразиться на педагогическом составе свободного факультета, будущего "свободного вуза".

Носиков предлагает поближе познакомиться с педагогическим составом кудринского факультета.

К примеру, старший преподаватель кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Даниил Коцюбинский. Вот, что он пишет на своей странице в Facebook:

"Человек, идентифицирующий себя с чем-то огромным, что не замечает его, даже когда наступает на него сапогом, трагикомичен. Как вы догадались, это я про любовь к большим родинам".

Ещё один персонаж – доцент кафедры Илья Утехин. Его страница в соцсети полна ссылками на "Медузу"*, ФБК*, а также Bellingcat, Colta, BBC, The Bell и публикации Алексея Навального.

Исторические проекты ведёт настоящая жемчужина Bard College – американский историк Шон Мак-Микин, "прославившийся" своими работами, в которых во всех бедах человечества обвиняет Россию и русских.

Наиболее скандальным его творением стала книга "Русские корни Первой мировой войны", вышедшая десять лет назад. По версии автора, эту войну тоже "развязали русские", а вовсе не Германия с Австро-Венгрией. Что же касается Второй мировой войны, то, уверен Мак-Микин, её "хотел и приближал" генералиссимус Иосиф Сталин, а вовсе не фюрер Адольф Гитлер.

"Таким образом, примерно ясно, какую именно историю будут преподавать в "Свободном университете", - совершенно справедливо пишет Роман Носиков.

Они готовы нанести смертельный удар по всему – по символам, по нашей памяти

И стоит ли потом удивляться, что наши дети монумент "Родина-мать" переносят в Германию, а многие слабо представляют роль своей страны в победе над фашизмом? Тем более что в сентябре 2019 года Европарламент признал СССР виновником начала Второй мировой войны, поставив нашу страну на одну ступеньку с нацистской Германией.

Ну хорошо. Сейчас ещё живы люди, которые что-то помнят, которые жили тогда, которых учили, которые знают правду о той войне. А что будет через 20 лет, когда и эти люди уйдут? Что останется в памяти тех, кто воспитан сегодня "ТикТоком"?

– задаётся вопросом Никита Михалков. Получается, продолжил он, что без всяких пушек, налётов самолётов, подводных лодок в нынешней ментальной войне можно нанести смертельный удар по всему: по символам, по памяти, по всему дорогому, близкому, родному. По всему тому, что, так или иначе, и есть наша с вами страна. Прошедшая невероятные испытания за все эти века. И особенно за ХХ век.

А вот уже на наших глазах возникают плакальщики. Это уже наши современники. И это не люди, которые сидят в "ТикТоке". Это люди достаточно зрелые. Которые как бы воспитаны той страной. Никита Михалков предложил послушать, что говорит российский и израильский журналист, прозаик, педагог и колумнист журнала The New Times, лауреат премии Московской Хельсинкской группы 2010 года Виктор Шендерович:

Мы на двоих с Гитлером развязали эту войну. Мы принесли кровь и страдание многим народам и своему, разумеется, в первую очередь. Но и многим народам Европы. Мы несём полную ответственность за развязывание – СССР – Второй мировой войны. Это исторический факт.

Интересно, как бы господин Шендерович оценил абажур, сделанный из кожи его родственников, который висел бы в кабинете какого-нибудь оберштурмбанфюрера, если бы мы эту войну проиграли, задал вопрос Никита Михалков. Сам-то Шендерович в этом случае едва ли и на свет появился бы. Но мы как-то пропускаем такое мимо ушей, а если не пропускаем, то начинается цунами, землетрясение, шквал. И тут уместно вспомнить слова премьер-министра царской России Петра Столыпина:

В России испокон веков отношение к правительственной власти было всегда критическим. Едва ли есть другая страна в мире, кроме России, где недовольство правительством было бы столь стойким и хроническим. Правительство в России ответчик за всё, даже за то, что делает самая страна внутри себя, в недрах своей духовной и экономической жизни. Или оно довело, или не умеет обуздать и направить на здоровый путь. А начнёт правительство принимать меры, призывать к труду, порядку – новые вопли: тирания, попрание свобод и так далее.

Народы, не осознавшие своих национальных задач, гибнут

Продолжая программу, Никита Михалков снова решил затронуть очень болезненную для нашего либерального сообщества тему идеологии. В 1993 году слово "идеология" вообще было как понятие запрещено в Конституции, потому что нас пугали тем, что была коммунистическая идеология, а там шли репрессии и прочие кошмары.

"А идеология – это всего-навсего договорённость между людьми, по каким законам им жить, – считает Михалков. – Притом что любая идеология, даже самая невероятная, у нас допускается. А национальная идеология – нет, она запрещена, повторяю. Не то что не приветствуется, а запрещена".

А вот что говорил Столыпин по этому поводу:

Народы забывают иногда о своих национальных задачах. Но такие народы гибнут, они превращаются в назём, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы.

А ведь идеология – это и есть осознание наших национальных задач.

В завершение мысли Никиты Михалкова хочется вернуться к трагической теме, с которой начал он свою программу "Бесогон" – кровавой бойне в Казани. Комментируя трагедию в интервью Царьграду, руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский сказал:

Мы воспитываем инфантильных эгоистов с амбициями, с высоким уровнем притязаний – они эдакие пупы земли. А потом они же воображают себя богами, живут с полной мировоззренческой кашей в голове. Мы сами формируем у детей мысль, что им всё дозволено, что им никто не указ. Это как машина с одной педалью газа, без тормозов. Надо заниматься внутренним состоянием ребёнка. Человек делает только то, что соответствует его мировоззрению. У человека должна быть внутренняя структура, стержень, который не позволит ему ни "колумбайном" заинтересоваться, ни в группу суицидников попасть или ещё куда-то. А у нас нет системы воспитания.

*"Открытое общество" признано нежелательной организацией, угрожающей конституционному строю нашей страны.

* ФБК – Фонд борьбы с коррупцией, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

* "Медуза" – СМИ, признанное в России иноагентом.